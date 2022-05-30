Глава Евросовета выразил уверенность, что ЕС найдет компромисс по шестому пакету санкций

В преддверии саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что уверен в нахождении компромисса по шестому пакету санкций против России, который должен включать облегченное нефтяное эмбарго на нефть, заявил он.

«Мы должны также сделать важный шаг по санкциям, шестой пакет на столе переговоров в течение многих недель, но я уверен, что мы сможем принять решение по этому важному вопросу и продемонстрировать наше единство. Пришло время сделать шаг вперед, на переговорах в последние часы достигнут прогресс», – сообщает ТАСС со ссылкой на слова Мишеля.

По словам же главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ее ожидания на саммите по поводу введения очередного пакета санкций «невысоки». Она рассказала, что проблема заключается в эмбарго на импорт российской нефти.

«Мы практически решили все вопросы, кроме одного. Это трубопроводная нефть, и здесь дискуссии продолжаются», – сообщила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран.

Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.