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30 мая, понедельник | Последнее обновление — 19:45 | vz.ru
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Глава Евросовета выразил уверенность, что ЕС найдет компромисс по шестому пакету санкций
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В преддверии саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что уверен в нахождении компромисса по шестому пакету санкций против России, который должен включать облегченное нефтяное эмбарго на нефть, заявил он.
«Мы должны также сделать важный шаг по санкциям, шестой пакет на столе переговоров в течение многих недель, но я уверен, что мы сможем принять решение по этому важному вопросу и продемонстрировать наше единство. Пришло время сделать шаг вперед, на переговорах в последние часы достигнут прогресс», – сообщает ТАСС со ссылкой на слова Мишеля.
По словам же главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ее ожидания на саммите по поводу введения очередного пакета санкций «невысоки». Она рассказала, что проблема заключается в эмбарго на импорт российской нефти.
«Мы практически решили все вопросы, кроме одного. Это трубопроводная нефть, и здесь дискуссии продолжаются», – сообщила фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран.
Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
Bloomberg: Запад готов уступить требованиям Путина
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В ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора, сообщает Bloomberg.
Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли указали на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти, передает РИА «Новости»
По словам авторов статьи, дипломаты и официальные лица в Европе «все больше разочаровываются» в связи с тем, что Евросоюз, возможно, «подходит к пределу краткосрочной боли», который он может причинить России спустя вот уже три месяца после начала спецоперации.
Bloomberg пишет, что государства ЕС ограничиваются разговорами в попытках «наказать» Россию, но отказываются ударить «по больному месту» – энергетике. «Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, но другие страны уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях», – подчеркивается в статье.
«Эта весьма неприятная картина подчеркивает тот факт, что Брюссель ограничен в своей способности подкрепить жесткую риторику действиями, поскольку для принятия скоординированных мер необходимо согласие всех 27 членов блока», – добавляют авторы статьи.
В публикации Bloomberg также поднимается вопрос о том, не станут ли попытки отказа от российских энергоресурсов концом единства Евросоюза, ведь это «может оказаться слишком амбициозной целью». «По словам дипломатов, из-за роста напряженности в связи с тем, что Венгрия удерживает Евросоюз в состоянии неопределенности, внутри блока нарастает стремление освободиться от обязательного исполнения требования о единогласии в принятии решений касательно санкций и внешней политики», – говорится в статье.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы Россия «не заработала еще больше».
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», – написал Рогозин в Telegram.
Соловьев в свою очередь отметил, что «так смешно», как это делает фон дер Ляйен, «даже в детском саду не оправдываются».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть, поскольку если ЕС полностью откажется от нее, то Россия «сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше».
В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
ЕС мог бы решить вопрос о нефтяном эмбарго против России без компромиссов с Венгрией, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Напомним, Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
Захарова рассказала о неудаче премьер-министра Эстонии
Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к западным лидерам прекратить звонить российскому лидеру Владимиру Путину потерпел неудачу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача – все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву», а «хозяева ее не унимаются, оборвали провода».
«Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника – не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», – говорится в сообщении.
Ранее Премьер Эстонии призвала западные страны прекратить звонить Владимиру Путину, поскольку это не дает результатов. Также Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
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Подсчитаны мировые запасы пшеницы
Запасов пшеницы в мире к концу 2022-2023 сельскохозяйственного года (1 июня 2022 года – 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель, заявила специализирующаяся на изучении аграрных данных рынков компания «Совэкон».
«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам «Совэкона», прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022–2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007–2008 году», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Сложности связаны с тем, что малые и средние компании, вывозящие российское зерно и не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, стали отрезаны от мирового рынка, указал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
До 1 июля, по предварительным данным, на мировой рынок не будет поставлено порядка 2-3 млн тонн российского зерна.
«В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 млн тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», – подчеркнул Зернин.
Чтобы поправить ситуацию, необходимы срочные меры со стороны ООН, заявил эксперт. Нужно способствовать снятию барьеров на пути российской сельхозпродукции, чтобы та могла попадать нуждающимся странам.
«К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», – заключил Зернин.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
До этого вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина прогнозировал рост числа голодающих в мире до 220 млн человек. Между тем агрометеорологи пообещали России в 2022 году хороший урожай зерновых.
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Берлин пожаловался на начало распада единства внешней политики ЕС
Внешнеполитическое единство ЕС «снова крошится», заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек.
Хабек заявил, что после начала российской спецоперации на Украине ЕС продемонстрировал, «на что способен при крепкой солидарности». Однако, комментируя предстоящий саммит ЕС, он признал, что единство «вновь начинает трескаться и крошиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на BR 24.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет, в основном, посвящен Украине.
В ЕС решили договориться о частичном эмбарго на нефть из России
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран, сообщил высокопоставленный европейский источник.
«Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть всю перевозимую морем нефть из России)», – цитирует РИА «Новости» источник.
По его словам, из нефтяного эмбарго будут сделаны «временные исключения» для ряда стран-членов. Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
Саммит стран ЕС проходит 30–31 мая в столице Бельгии.
Ранее СМИ сообщили, что в проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Послы ЕС не смогли договориться о введении «облегченных» санкций против России
Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России, сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.
«Сегодня прошло заседание КОРЕПЕРа, где обсуждался вопрос запрета поставок российской нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали еще на одном заседании, которое пройдет в понедельник», – сообщил собеседник ТАСС.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Глава ЕК заявила о «вынужденной» покупке российской нефти
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть.
«Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), вероятно, сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше», – сказала она в эфире MSNBC.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
ЕС призвали не «занижать стандарты» ради Украины
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В американской прессе объяснили, почему ускоренная процедура вступления Украины в Евросоюз на особых условиях не отвечает интересам самого ЕС.
American Conservative указывает, что «специальной процедуры», о которой просит Киев, не существует, а Украина уже «движется ускоренными темпами». Подчеркивается, что «за считанные недели» Украина «выполнила первые шаги», которые «обычно занимают многие месяцы или даже годы». American Conservative считает, что такая политика «не спасет саму Украину и не послужит интересам Европейского союза». Указывается, что «принятие особых законов» специально для Киева «чуждо европейскому праву» и потребует согласия всех стран ЕС.
Издание призвало «придерживаться устоявшегося и опробованного процесса и условий», а не «занижать стандарты» и не игнорировать «критерий верховенства закона». «Произвольный и гибкий процесс применения договорных норм, практика «оправданной гибкости» – все это подаст плохой пример. Смысл закона – не служить произвольных политическим целям, а придерживаться правил», – приводит ТАСС текст статьи.
American Conservative считает, что ЕС не должен руководствоваться только гуманитарными соображениями, нужно учитывать экономические и политические интересы, ведь «ЕС – это не благотворительная организация», а «экономический центр силы с глобальными амбициями».
Хотя, как пишет издание, Украина разделяет общие ценности с Западом, ее стремительный процесс вступления в ЕС вызывает беспокойство как в ЕС, так и в США. Вступление Украины в ЕС изменит в нем баланс сил «при голосовании в Совете ЕС», повлияет «на количество членов Европейского парламента».
American Conservative предлагает вместо этого «укрепить программу «Восточное партнерство» и соглашение ЕС и Украины об ассоциации, а также предоставить Украине статус кандидата», что «послужит стратегическим целям и не перевернет всю систему».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал мнение Макрона. Премьер Нидерландов Марк Рютте также выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Тем временем ританский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.
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ЕС собрался отложить запрет поставок нефти по трубопроводу «Дружба»
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Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщают источники.
Как передает Bloomberg, ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу». Таким образом в ЕС хотят «удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций». Bloomberg пишет, что «пересмотренное предложение» ЕК позволяет «пощадить» трубопровод «Дружба». В результате Венгрия получит время для «поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности». Также это решает проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию, передает РИА «Новости».
Напомним, 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных. Советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД страны Елена Зеркаль пригрозила Венгрии, что если Будапешт по-прежнему будет тормозить введение эмбарго на российскую нефть в ЕС, то с венгерской веткой трубопровода «Дружба» может «что-то произойти».
СМИ: ЕС исключил из шестого пакета санкций пункт об эмбарго на нефть из России
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В проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, сообщает Reuters.
Отмечается, что исключение такого рода поставок из списка санкционных мер является временным и рассматривается ЕС как компромиссное решение ввиду несогласия ряда стран с полным эмбарго на российскую нефть.
«Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», – цитирует фрагмент документа «Коммерсант».
Такое решение, говорится в проекте, принято, чтобы обеспечить «честную конкуренцию» и «равные условия» для европейских стран на энергетическом рынке.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть.
Между тем Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России, сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.
В бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России
Немецкие власти существенно недооценивают последствия антироссийских санкций для страны, заявила партия «Альтернатива для Германии» в своем обращении к правительству.
Партия указала на опасность возможного эмбарго на поставки энергоресурсов из России. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», – цитирует обращение АдГ RT.
Введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и ЕС может спровоцировать и прекращение экспорта природного газа в Германию, подчеркнули парламентарии.
Такое решение Москва может принять в качестве ответной меры на действия иностранных государств. «Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями», – говорится в обращении.
Парламентарии призвали правительство страны «отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС».
Ранее в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада.
ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины
Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины.
«ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Pais.
Проект содержит призыв к России «разрешить экспорт продовольствия, в частности, из Одессы». Отмечается, что подобная операцию может обернуться инцидентом с российским флотом.
В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС России скорректировали маршрут морского гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», и «Южный» в Черное море.
Орбан заявил об отсутствии компромисса в ЕС по эмбарго на российскую нефть
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По эмбарго на российскую нефть на саммите ЕС нет никакого компромисса из-за безответственной позиции Еврокомиссии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях. «Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход – сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет», – цитирует РИА «Новости» Орбана.
«Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок в Венгрию», – приводит ТАСС слова Орбана.
Также он добавил, что предложения ЕК по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами-членами Евросоюза. Орбан подчеркнул, что ответственность за отсутствие соглашения несет Еврокомиссия.
Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран.
Между тем в Европарламенте захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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