Разработчик процессоров «Эльбрус» захотел перенести производство из Тайваня

Фабрика на Тайване стала недоступна из-за санкций, разработчик процессоров «Эльбрус» – компания МЦСТ договаривается с российским «Микроном» о переносе их производства в Зеленоград.

Процессоры «Эльбрус» производились на тайваньской TSMC, мощности которой позволяют производить процессоры по техпроцессу от 90 нанометров (нм) до 5 нм. В конце прошлого года TSMC объявила о начале экспериментального производства по 3-нанометровому техпроцессу и работает над топологией 2 нм. Однако после начала специальной военной операции на Украине TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США. Из-за ограничений компаниям необходимо получать специальную лицензию для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии. Предполагается, что власти США будут выдавать такую лицензию только в исключительных случаях. Одновременно производители процессоров Intel и AMD отказались поставлять свою продукцию в Россию, передает РБК.

Пользователями процессоров являются в первую очередь силовые и государственные структуры России.

По словам замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина, санкции закрыли для МЦСТ доступ к зарубежным фабрикам, поэтому компания рассматривает переход на российские мощности.

«Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний– прим. ВЗГЛЯД), сферы информационной безопасности и других рынков. Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру «Эльбрус», – заявил Трушкин.

Продолжит ли компания выпуск процессоров по технологиям 45 нм и более современным, представитель МЦСТ не уточнил.

По словам источника РБК на ИТ-рынке, для переноса производства на «Микрон» МЦСТ потребуется не меньше года и несколько миллиардов рублей. При этом переход на 90 нм он назвал «большим шагом назад», который показывает, что «в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на собственное производство по технологии 28 нм, ни на достижение договоренности с другими зарубежными фабриками».

Источник также считает, что произведенные на «Микроне» «Эльбрусы» можно будет использовать «разве что в компактных компьютерах без жесткого диска, загрузка основной операционной системы которого происходит на сервере, кассовых аппаратах или в каком-то спецприменении».

«Компьютеров с такими процессорами будет мало, и разработчики софта должны будут адаптировать его, в чем они вряд ли будут заинтересованы. Но это единственная команда в России, способная разрабатывать процессоры с собственной архитектурой и как-то придется ее поддерживать», – отметил он.

Ранее эксперты заявили, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.

Между тем, ученые лаборатории прикладных нанотехнологий МФТИ разработали и испытали новую плату цифрового приемника, основанную преимущественно на российских компонентах, она будет обеспечивать связь для малых космических аппаратов.

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