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Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой выпустить его с Украины
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Экс-президент Украины Петр Порошенко попросил нынешнего главу государства Владимира Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
«После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», — написал Порошенко в своем Telegram-канале.
По словам Порошенко, он намерен поехать на конгресс и саммит Европейской народной партии, у него есть официальное приглашение и оформленная командировка за подписью председателя Верховной рады Украины.
Экс-президент добавил, что также планирует встретиться с руководителями Евросоюза, лидерами европейских партий и правительств стран.
Напомним, за последние дни Порошенко по меньшей мере дважды пытался выехать с Украины с Польшу.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива посоветовал Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.
Зеленский впервые с начала спецоперации России выехал на восток Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.
Он сообщил в Telegram-канале, что украинский лидер встретился в Харькове с украинскими военными и провел совещание. Также Зеленский наградил военнослужащих.
Поездка Зеленского на восток страны стала первой с начала спецоперации России на Украине.
Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
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Украинских беженцев потребовали выслать из Австрии за массовую драку
Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик обратился к украинским беженцам, виновным в массовой драке с таксистами, порекомендовав им быстрее покинуть Австрию.
«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны!» – написал он в Twitter, передает «Ридус».
Он также назвал подозреваемых в драке «преступниками-дезертирами».
Ранее сообщалось, что группа молодых людей на автомобилях с украинскими номерами избила двух таксистов в столице Австрии из-за замечания о неправильной парковке, один из пострадавших в тяжелом состоянии в больнице.
Также пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
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Власти Херсонской области рассказали о провале наступления ВСУ
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Попытки украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области завершились тем, что они потеряли не менее 70 солдат убитыми на поле боя, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов рассказал, что «украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод». Военные Украины «пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», но «потерпели поражение и понесли очень большие потери», передает РИА «Новости».
Как сообщил Стремоусов, «около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам замглавы администрации, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой». «Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями», – сказал он.
Напомним, Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Руководство Херсонской области решило закрыть границу с подконтрольными украинским властям территориями.
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Сериал «Слуга народа» провалился в Италии
В Италии зрительские рейтинги телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли оказались низкими, сообщают СМИ.
Как пишет Fatto Quotidiano, даже первые серии смотрели только 3% аудитории, некоторые серии собирали всего 2% (чуть более 100 тыс. при том, что наиболее рейтинговые программы собирают по несколько миллионов зрителей), передает ТАСС.
Канал La7 объяснил задержки выпуска продолжения сериала тем, что картина проходит дубляж. При этом издание сообщало, что обсуждалось прекращение показа новых серий, но в итоге показ решили завершить в летний нерейтинговый период и вне прайм-тайм.
Напомним, Зеленский исполняет в сериале роль учителя истории Василия Голобородько, который выдвигается в президенты Украины и побеждает на них.
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
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В центре Мелитополя рано утром прогремел сильный взрыв, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня около 7.40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма», – сообщил он в своем Telegram-канале.
О пострадавших Рогов не сообщил, он также не уточнил причины взрыва. Рогов назвал произошедшее терактом.
Между тем позже источник в администрации города сообщил РИА «Новости», что, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.
Он добавил, что в центре Мелитополя был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.
28 мая въездной знак в Мелитополь на украинском и латинице заменили на русскоязычную табличку «Мелитополь – Россия навсегда».
Мелитополь находится под контролем российских военных с конца февраля. Это второй по численности населения город в Запорожской области с населением около 160 тыс. человек.
Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
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Безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине является освобождение Донбасса, жители Украины при этом сами должны определить будущее своих регионов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что украинцы «должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским – запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту – или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», передает РИА «Новости» со ссылкой на TF1.
Министр заверил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику – главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности. Лавров отметил, что «все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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В результате удара по заводу «Океан» в Николаеве уничтожено 15 украинских танков и БМП
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В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в официальном Telegram-канале
Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской народной республики (ЛНР), Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой народной республики, Петраполье, Петровское, Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области.
Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.
Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой народной республики», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
В конце прошлой недели Минобороны сообщило о поражении 469 районов сосредоточения живой силы ВСУ.
Стало известно о новых поставках оружия из ЕС на Украину
Варшава передала Киеву 18 единиц современных самоходных гаубиц, речь идет о 155-миллиметровых самоходных гаубицах Krab, сообщило Польское радио.
«Благодаря польской помощи украинцы теперь имеют не менее 24 самоходных орудий западного производства», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».
Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами Krab. Франция подарила Украине шесть единиц техники аналогичного типа Caesar.
В свою очередь Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но Берлин поясняет, что экипажи для эксплуатации установок Panzerhaubitzen 2000 еще проходят обучение. Дата, когда техника будет доставлена на Украину, неизвестна.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Эксперты назвали провалившееся наступление ВСУ в Херсонской области «атакой обреченных»
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«За три месяца ВСУ не смогли совершить ни одного контрнаступления. Все эти попытки делаются только для создания информационной картинки», – заявил газете ВЗГЛЯД военный блогер Михаил Онуфриенко. Ранее в Херсонской области сообщили о провалившемся контрнаступлении ВСУ.
«Украина постоянно сообщает о каких-то контрнаступлениях под Херсоном. Каждый раз это заканчивалось обстрелами и старыми фотографиями с аэропорта в Чернобаевке. Таким образом в медиапространство транслировались якобы успехи ВСУ. При этом никаких наступлений не было. А бои шли на линиях соприкосновения», – рассказал харьковский политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, в селе Давыдов Брод Херсонской области произошла аналогичная ситуация. «Масштабы этого якобы контрнаступления не соответствуют той рекламной кампании, которую пытается вести официальный Киев. Атака одной батальонной группой – это не фронтовая операция. Это даже не те действия, которые могли бы привести к захвату нескольких сел в этом районе, не говоря уже о городах Херсонской области. Это просто акты отчаяния», – подчеркнул собеседник.
«С момента начала спецоперации ВСУ не смогли провести ни одного реального контрнаступления. Да, они заняли те области, которые наши войска оставили без боя. И руководство ВСУ все время ориентируется на создание картинки. Не будучи в состоянии побеждать даже в локальных схватках, они занимаются затягиванием конфликта. И ради этой показухи не жалеют своих же бойцов, что видно из ситуации в селе Давыдов Брод», – сказал Онуфриенко.
«Теперь они могут попытаться снова атаковать остров Змеиный. Но не думаю, что это будет эффективно. Что же касается Херсона, то взять его ВСУ не удастся ни при каких раскладах», – подчеркнул собеседник.
В то же время ВС России на этом направлении действительно могут перейти в наступление, отмечает эксперт. «В спецоперации задействованы далеко не все силы. Более того, на складах хранится колоссальное количество техники, которую в любой момент можно перебросить в необходимые районы. Нужна просто команда сверху», – заключил Онуфриенко.
В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что «29 мая в 22.30 ВСУ решили предпринять новую атаку на Бериславском направлении: судя по всему, «атака» 28 мая, где в огневой мешок попал и был уничтожен целый батальон, была своеобразной «разведкой боем» с печальным для ВСУ итогом».
«И даже несмотря на это, планы «наступления» решили не отменять, а потому сразу несколько батальонов ВСУ из района Апостолово на севере и в районе Давыдова Брода с запада попытались предпринять одновременную ночную атаку», – пояснил он.
«Но очень похоже, что впечатление от разгрома 28 мая на вояк было гнетущим, и в атаку им идти очень не хотелось, а потому, как только обе колонны попали под артналет, они сразу же с облегчением развернулись обратно. Все, что произошло этой ночью, трудно назвать наступлением. По сути это была атака обреченных, которая закончилась, даже не начавшись», – резюмировал блогер.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о попытках украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области. «Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Военные Украины пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, но потерпели поражение и понесли очень большие потери», – передает слова Стремоусова РИА «Новости».
Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации, «около 70 человек убитыми находятся на поле боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам Стремоусова, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой».
Ранее Херсонская область закрыла границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей. «Сейчас проезд в целях безопасности перекрыт. После последних обстрелов с украинской стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Так что там очень небезопасно», – заявил Стремоусов РИА «Новости».
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Жительница Северодонецка рассказала о радости от прихода российских сил
В Северодонецке «все рады» тому, что в город вошли силы России и ЛНР, сообщила жительница города Марина.
«Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как рассказала жительница Северодонецка, в городе нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи. По ее сведениям, в городе остаются порядка 10–12 тыс. мирных жителей из более чем 100 тыс. до начала активных боев в Донбассе.
Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что «противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей». По его словам, силы Народной милиции ЛНР вклинились в линию обороны украинских войск и заняли плацдарм в городе, «откуда продолжают развивать успех».
Напомним, поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
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Указание здоровых органов в медкартах детей в Мариуполе привлекло внимание СК
СК России изучит и даст оценку появившимся видеокадрам с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли сотни медкарт на детей с обозначением у них здоровых органов, сообщило ведомство.
Как указал СК в Telegram, «никаких сведений о болезнях» в медкартах «не содержится». В медкартах есть «указания на то, кто является родителями детей». Данной информации «дадут уголовно-правовую оценку».
Напомним, в массовом захоронении рядом со стадионом «Металлург» в парке Мариуполя обнаружены более 50 тел украинских военнослужащих, большинство из которых морские пехотинцы.
Взрыв в центре Мелитополя признали терактом украинских диверсантов
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Украинская диверсионно-разведывательная группа ответственна за теракт в центре Мелитополя, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа. Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население и пытаться нарушить мирный уклад жизни», – передает его слова РИА «Новости».
В городской администрации уточнили, что взрыв произошел во время раздачи гуманитарной помощи.
«Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь, пострадали волонтеры, которые разносили адресную гуманитарную помощь», – сообщил собеседник агентства.
«Двое в больнице, госпитализированы, состояние уточняется», – добавили в администрации.
Взрыв прогремел в центре города утром в понедельник. Источник в администрации города сообщил РИА «Новости», что, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.
Он добавил, что в центре Мелитополя был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.
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В Кремле исключили участие Зеленского в переговорах Путина и Эрдогана
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 30 мая, пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Двусторонний (формат)», – уточнил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая.
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган действительно планируют 30 мая провести телефонный разговор.
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Минобороны направило в Курскую область новые силы для обеспечения безопасности
Минобороны России перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности региона с учетом обстановки в приграничных с Украиной районах, сообщил на оперативном совещании администрации региона губернатор Роман Старовойт.
«С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья», – сказал Старовойт.
Ранее Старовойт рассказал, что дома и школа получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ окраины села в Суджанском районе Курской области.
Напомним, силы ПВО России в ночь на понедельник не допустили провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области.
Ряд стран ЕС «сдержанно» воспринял идею призыва к прекращению огня на Украине
При подготовке к саммиту ЕС идут дискуссии о возможности призыва со стороны европейских лидеров к прекращению огня на Украине, сообщил европейский источник высокого ранга.
Источник РИА «Новости» отметил, что «вопрос уточняется, но некоторые государства восприняли это сдержанно». Он уточнил, что «основной темой встречи станет финансирование помощи Украине».
Комментируя переговоры по нефтяному эмбарго против России, источник заявил, что некоторые страны «полностью зависят от российской нефти, для них это серьезный вызов». Для введения эмбарго странам союза придется за недели перенастроить систему, которую строили годами, это «совсем непросто», сказал он.
«Необходимо все это перенастроить: как реагировать в случае нарушения поставок, как организовать реэкспорт между разными странами», – сказал он, уточнив, что пока в ЕС не обсуждают следующий, седьмой пакет санкций против России, пытаются согласовать шестой.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет, в основном, посвящен Украине.
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