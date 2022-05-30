Киев выразил готовность рассмотреть предложение Турции о переговорах с Путиным

В Запорожской области предсказали появление сухопутного коридора Москва – Крым

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил уверенность, что вскоре появится полноценный сухопутный коридор между Москвой и Крымом.

Рогов заявил, что региону «необходимы полноценные дороги в Россию, коридоры, потому что сейчас жители Запорожской и Херсонской областей попадают в Россию и приезжают из России только через очень узкую точку пропускного пункта на территории между Херсонской областью и Республикой Крым». «Я уверен, что все идет к тому и закончится тем, что у нас появится полноценный сухопутный коридор из Москвы в Крым», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что «по классике, по традиции он всегда таковым и являлся во времена Российской Империи, Советского Союза – это дорога Москва – Симферополь, которая является федеральной трассой, дорогой общесоюзного значения в советские годы, и железная дорога, которая идет опять же от Москвы в Симферополь». По мнению Рогова, вопрос будет решен, когда вся Запорожская область будет освобождена российскими войсками. «И как только эта ветка будет восстановлена, как только эта дорога, без преувеличения, жизни будет запущена, мы увидим, как энергия хлынет», – заявил он.

Рогов рассказал о настроениях в Запорожье: «Сегодня там, понятно, царит террор, физический беспредел со стороны так называемых териков, а именно так называют в народе территориальную оборону. Провокации и преследования от СБУ и плюс массовый завоз жителей Галиции, то есть боевиков, нацистов из Львова, Ивано-Франковска и Тернополя».

По его словам, боевики «пренебрежительно и по-хамски относятся к запорожцам, часто оказывается физическое воздействие на людей, на блокпостах людей грабят». Местным жителям это не нравится. Рогов рассказал о случае, когда запорожцы, которых заставляли принимать участие в боевых действиях, перешли с оружием на сторону России. Он сообщил, что «идет массовый исход с Запорожья на освобожденные территории», люди «хотят мира, они хотят русского мира в прямом смысле».

По оценке Рогова, Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. Он сообщил, что украинские военные и представители украинских властей, сохраняющие контроль над частью Запорожской области, пребывают в панике и постоянно обсуждают вопросы эвакуации и вывоза ценного. «И постоянные заявления, противоречащие друг другу. Это очень напоминает поведение героя песни Владимира Высоцкого: «Он то плачет, то смеется, то щетинится, как еж», – сказал Рогов.

Запорожская область традиционно экспортировала в Россию продукцию на миллиарды долларов, однако Украина преступным образом заблокировала такую возможность для региона, сказал он. Рогов указал, что Запорожская область может предложить России военный аэродром в Мелитополе и морскую военную базу в Бердянске на берегу Азовского моря. Он сообщил, что власти Запорожской области планируют в ближайшее время возобновить работу порта Бердянска.

Напомним, Рогов сообщил, что после полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве одного из регионов Южного федерального округа. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области.

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