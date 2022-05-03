В Подмосковье сгорел крупный склад с электроникой

В поселке Богородское в Московской области выгорел крупный склад с электроникой, причиной пожара, по данным источника в экстренных службах, стала аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.

«Очаг пожара находился в помещении с электроникой, которое было в центре склада. В качестве причин возникновения рассматриваются две: аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем», – сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что склад проходил регулярные проверки МЧС, в 2019 году были выявлены нарушения требования пожарной безопасности. Владельцу выписали штраф на 150 тыс. рублей.

В 2020 и 2021 году проводились внеплановые проверки, они показали, что нарушения не устранялись. После этого владелец был оштрафован на 70 тыс. рублей.

Сейчас же проводится доследственная проверка.

У склада имелись автоматические системы пожаротушения и сигнализации, они сработали штатно при пожаре, пожарные приехали на место оперативно. В ходе тушения жертв удалось избежать, один человек был спасен, 42 эвакуировали.

Ранее на Пермском пороховом заводе при возгорании продукции погибли двое сотрудников.