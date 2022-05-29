Кадыров предсказал Польше исчезновение

Польша появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, она станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сколько бы ни трубили украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная... Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что история повторяется, а цель президента России Владимира Путина не допустить этого.

«Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Для нас СВО – благородная миссия, которая положит конец нечисти. Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это лишь вопрос времени», – добавил глава Чечни.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей и тогда государственности Украины грозит полное уничтожение.

В минувшее воскресенье Владимир Зеленский анонсировал, что в Раду будет внесен законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Во время выступления в Раде по случаю визита в Киев президента Польши Зеленский заявил, что стороны договорились «относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза». В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

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