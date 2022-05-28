СМИ:Германия по минимуму поставляло оружие Киеву последние девять недель

Правительство ФРГ сократило «до минимума» поставки оружия Украине в последние 9 недель, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.

По информации издания, Германия с конца марта не поставляла сколько-нибудь значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине было передано всего две партии вооружений со стороны властей ФРГ. В обоих случаях речь шла лишь о небольшой технике. Согласно списку, в середине мая Германия поставила Киеву 3 тыс. противотанковых мин и еще 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия, передает ТАСС.

В свою очередь представитель Минобороны ФРГ заявила изданию, что «информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена». Вместе с тем указывается, что другая поставка германского вооружения, отличная от майской, прибыла на Украину на месяц раньше. Однако в ней, как пишет газета, находились только запчасти для пулеметов, «средства воспламенения», детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, подрывные заряды и мины.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств из ФРГ состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включала 2 тыс. ракет для ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела». Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все же есть.

Ранее статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер заявила, что Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО.

До этого украинский посол в Берлине Андрей Мельник в очередной раз обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства и раскритиковал канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине.

Накануне Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав «немецкое оружие для Украины уже в пути».

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