В России стартовал второй сезон федерального проекта «Чистая Арктика»

Начался очередной этап проекта «Чистая Арктика», в рамках которого волонтеры очищают уникальную арктическую территорию от отходов.

К добровольцам обратился президент России Владимир Путин, в своей речи он выразил уверенность, что «Чистая Арктика» продолжит расширять свои горизонты. Также президент поблагодарил волонтеров за их работу, пожелав удачи в достижении целей.

«Волонтеры помогли очистить от накопившегося мусора более сотни гектаров на острове Вилькицкого, в посёлках Тикси и Валек, в Новодвинской крепости, и в целом эта работа охватывает все больше территорий российского Крайнего Севера. Уверен, что «Чистая Арктика» продолжит расширять горизонты, вовлекать в свою орбиту новых единомышленников», – говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении главы страны.

Старт дал гудок атомного корабля «Севморпуть». Сотни волонтеров после этого начали убирать мусор в прибрежной зоне Мурманска, Кандалакши и Кировска. На трех локациях они собрали 12 тонн отходов.

К добровольцам также присоединились губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко и председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

Губайдуллин заявил о необходимости задать новый вектор, показав тем самым пример.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, корпоративное, семейное и индивидуальное волонтерство уже стало неотъемлемой частью жизни северян.

«Производства в Мурманской области постоянно ведут работу по снижению экологического вреда, а кроме того, в регионе активно развивается зелёная энергетика. «Чистая Арктика» – тот проект, который способен дать мощный импульс очищению и преображению наших территорий. Его значимость оценили не только в Мурманской области, но и на федеральном уровне. Мы будем и дальше принимать в нем участие и всячески его поддерживать», – заявил Чибис.

Зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко сказала, что проект «Чистая Арктика» формирует сообщество единомышленников, которые стремятся делать страну чище и лучше ради будущих поколений.

В мае мероприятия уже прошли в Архангельской области, Карелии и в Красноярском крае, где работы ведутся в рамках «Чистого Норильска». В декабре программу помогала реализовывать компания «Норильский никель».

Всего во втором сезоне запланированы более 30 экспедиций во все арктические регионы. Амбассадор «Чистой Арктики» Федор Конюхов также намерен совершить рекордный трансконтинентальный перелет на мотопараплане в поддержку федерального проекта.

«Чистая Арктика» – это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов.