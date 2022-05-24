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Первые свидетельства о рождении образца ДНР выдали рожденным в Мариуполе
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Свидетельства о рождении образца ДНР получили двойняшки Алиса и Богдан Пархоменко, а также Богдан Кириленко, рожденные под обстрелами в роддоме Мариуполя.
В отделах ЗАГС Володарского и Першотравневого районных управлений юстиции Минюста ДНР выданы первые свидетельства о рождении образца ДНР. Двойняшки Алиса и Богдан Пархоменко появились на свет еще в марте в роддоме Мариуполя, когда шли активные боевые действия. В роддоме из-за обстрела украинских боевиков были выбиты окна. Роженицы и малыши находились в холоде и постоянном страхе. Женщины как могли помогали друг другу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Было очень страшно, в первую очередь за новорожденных. Украинские военные установили огневую точку в нашем роддоме. У соседки по палате от стресса пропало молоко, и я помогала кормить ее малыша. Мы очень рады, что этот ужас наконец-то закончился», – вспоминает многодетная мама Ольга Пархоменко. В этой семье уже подрастают двое старших детей.
В пгт Мангуш в отделе ЗАГС Першотравневого районного управления юстиции Минюста ДНР свое свидетельство о рождении получил Богдан Кириленко. Он тоже родился в роддоме Мариуполя. Теперь это здание больницы разрушено обстрелами ВФУ. Богдан – первенец в семье Кириленко.
«Мы очень счастливы, что теперь мы находимся в мире и безопасности с нашим сыном», – говорит Жанна Кириленко.
«Для нас символично то, что первые документы, которые мы регистрируем в этих отделах ЗАГС – свидетельства о рождении. Это говорит о том, что жизнь побеждает, рождаются дети и все будет хорошо. Кроме этого, наши сотрудники на местах выдают и другие документы и оказывают консультационную помощь населению», – отметила начальник отдела ЗАГС Департамента государственной регистрации Минюста ДНР Виктория Киричко.
Родителям новорожденных были вручены свидетельства о рождении детей, а также подарки от членов профсоюза работников юстиции Минюста ДНР.
Посол ЛНР оценил законопроект Рады Украины об убийстве дезертиров ВСУ
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«Власти Украины пытаются силой затащить людей на боевые позиции и заставляют их воевать под страхом смерти. Но это может возыметь обратный эффект», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя поступившее в Раду предложение разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров.
«Запал патриотизма у воюющих украинцев иссяк, а информационной накачки уже недостаточно. Таким образом некоторые украинские политики пытаются заставить людей выйти на позиции под страхом смерти. Все это происходит на фоне непрекращающихся поставок вооружения со стороны Запада», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, столь жесткие меры могут привести к обратному эффекту. «Практически никто из Рады не состоит в вооруженных формированиях. Их дети призывного возраста давно вывезены за границу. Более того, окружение Зеленского зарабатывает баснословные деньги в условиях войны, а население страны отправляется на верную смерть. Граждане Украины должны осознать суть происходящего», – уверен Мирошник.
«Что касается самого законопроекта, то пойти против офицеров ВСУ простые военные, скорее всего, не решатся. Но выбор, который им придется сделать, очевиден: либо найти способ сложить оружие и сдаться в плен, либо пойти против заградотрядов и режима Зеленского, который принуждает их воевать за чуждые им интересы», – заключил Мирошник.
Накануне депутат Рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить офицерам вооруженных сил Украины (ВСУ) убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.
Законопроект внесен в базу данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода, передает РИА «Новости».
В действующей версии документа указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – «при этом не причиняя смерти военнослужащему».
Ранее российское Министерство обороны информировало о массовом дезертирстве военнослужащих из рядов вооруженных сил Украины.
Накануне в Народной милиции ЛНР дали украинским силовикам шанс выйти из окружения под Северодонецком через небольшое узкое горлышко в направлении Краматорска. В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.
«Также под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», – говорится в Telegram-канале штаба.
Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС.
Первые сообщения о взятии Попасной появились в соцсетях. Как заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский, «24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города». Сейчас известно о начале зачистки города и его разминировании. Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации Попасной.
Попасная находится в западной части Луганской народной республики. Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале этого года население составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. Первые военные сводки оттуда появились в середине марта этого года.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты рассказали, что взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать.
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В ДНР заявили о планах блокировать Авдеевку
Силы Донецкой народной республики (ДНР) не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <…> После того как город будет полностью блокирован – после этого будем разбираться», – передает его слова ТАСС.
Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что [силы ДНР] ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим».
Ранее Басурин заявил, что подразделения ДНР ведут тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки.
Кадыров призвал украинских военнослужащих «проснуться»
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У украинских военнослужащих есть выбор: добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям или получить билет в один конец, пора уже проснуться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Пора бы уже проснуться. У украинских военнослужащих все еще есть выбор – добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен. Лично я советую не затягивать с решением, потому как наступление освободительной армии продвигается крайне быстро», – написал он в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что количество украинских военнослужащих, «осознавших истинную сущность киевского режима», растет с каждой минутой. «Они отказываются умирать, защищая интересы марионеточного государства. Их можно понять, ведь они обмануты, как и миллионы их соотечественников», – отметил Кадыров.
По его словам, молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт «словно пушечное мясо». «Тысячи погибших украинских солдат и еще больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос – да. Это именно то, ради чего идут на верную смерть молодые украинцы», – подчеркнул глава Чечни.
Резюмируя, Кадыров призвал добровольно сложить оружие, так как «победа России неизбежна». «Мой дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, не раз призывал противоборствующую сторону сложить оружие добровольно, оставить эти бессмысленные попытки сопротивления. Победа России неизбежна, потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине», – отметил он.
Ранее глава Чечни заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
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Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР
Военнослужащие Росгвардии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе воздушной разведки в одном из районов ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии. Противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев. Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и пикап», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области задержали девять подозреваемых в пособничестве ВСУ и захватили бронетранспортер и две единицы артиллерийского вооружения противника. Кроме того, спецназ Росгвардии сбил в Харьковской области украинский беспилотник.
ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты
Всемирная организация здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом, сообщили СМИ.
О прекращении гуманитарных поставок, несмотря на направленные запросы, главврачи профильных клиник в ДНР и ЛНР проинформировали министров здравоохранения республик, следует из документов, поступивших в распоряжение РИА «Новости».
По оценке медиков, есть риск, что пациенты скоро останутся без необходимых для выживания лекарств, в том числе инсулина.
Ранее из Москвы отправился «Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД. Всего в 68 вагонах собрано и направлено более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей.
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Украина прекратила газоснабжение подконтрольной части Донбасса
Подача газа подконтрольным Киеву частям Донецкой и Луганской областей прекращена из-за повреждения магистрального газопровода, сообщил оператор газотранспортной системы Украины.
«В результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14.00 (совпадает с мск) подача природного газа к этому участку ГТС прекращена. Сейчас поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что активные наступательные действия против ВС Украины возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана.
В Мариуполе запустили общественный транспорт
Общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе, рассказал журналистам глава городской администрации Константин Иващенко.
«Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день вышли 12 автобусов на линии, еще мы можем вывести минимум восемь, которые проходят техническое обслуживание и текущий ремонт. Реально мы выведем 20-22 автобуса, они работают с перегрузкой», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Иващенко, на данный момент работает три заправочные станции. Топливо отпускается без ограничений.
«У нас работают три заправки – одна перед въездом город, одна на Краснофлотском, одна на Седьмом проезде. Я думаю, бизнес поворачивается, и еще несколько заправок откроют», – уточнил он.
Ранее в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.
В Мариуполе заработали четыре больницы
Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц.
«На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию... На данный момент работает четыре больницы... Нам осталось запустить еще одну», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Иващенко сообщил, что общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе.
Также в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.
Первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР
Колонна строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР, техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР, сообщили в министерстве транспорта Республики.
«В ДНР прибыли 15 специализированных машин. Машины направлены в Тельмановский район, там будут восстанавливать мост», – рассказали «Донецкому агентству новостей» в ведомстве.
Собеседница агентства добавила, что в ДНР прибыли автокраны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики.
«Мы благодарны за помощь, которую сегодня нам оказывает Пензенская область в восстановлении автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Мы встретили первую колонну техники. Эта техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР. Данные дороги имеют большую значимость – соединяют города и районы, имеют прямые выходы на границы с России и ЛНР», – передали в пресс-службе слова и. о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрея Литвиненко.
Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что его ведомство планирует помогать в восстановлении Мариуполя.
Пушилин объявил о начале штурма Красного Лимана
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР, половина населенного пункта уже занята силами ВС России и республики.
«Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР) зашли в сам город. Порядка половины города находится под контролем наших подразделений», – сообщил он «Интерфаксу».
Ранее сообщалось, что серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений.
Народная милиция ДНР уничтожила 22 украинских националиста за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль.
«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ «Спартан», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что также силы ДНР захватили две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», одну командно-штабную бронированную машину.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Глава СПЧ: Международные институты прав человека не смогли защитить жителей Донбасса
Словом защитить права жителей Донбасса не удалось, пришлось защищать оружием, заявил советник президента России, председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на международном форуме «Новые смыслы новой реальности».
«Если бы институты прав человека работали, то они защитили бы права жителей Донбасса. Словом их защитить не удалось, пришлось защищать оружием. Это ясная и понятная оценка того, как сегодня работают институты защиты прав и свобод человека. Концепция прав человека, институты защиты прав и свобод человека все чаще используются как оружие. Это недопустимая история», – приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.
Глава СПЧ считает, что причина кроется в высокомерии и презрении Запада по отношению к другим странам. «Та концепция, которую поддерживают западные страны, по их убеждению, может быть единственно верной. Но все народы не будут жить как Запад, они идут по своему пути», – отметил он.
Фадеев указал на необходимость организовать международную работу по поиску нового консенсуса в области прав и свобод человека.
«Только Россия может организовать такую работу. У нас есть моральные преимущества: мы не высасывали соки из колониальных стран – мы развивали окраины невиданными темпами. У нас гигантские продовольственные ресурсы. У нас есть военные силы. А, как известно, доброе слово – хорошо, а доброе слово, поддержанное военной силой, действует еще лучше», – заключил глава СПЧ.
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов в отношении мирных жителей направлены за рубеж, поскольку на Западе о них не говорят.
До этого сообщалось, что в ОП заявили о создании международный общественный трибунал, где будут рассматриваться факты преступлений украинских националистов.
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СК завел дело о покушении на убийство журналиста в ЛНР
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство журналиста информационного агентства «Россия сегодня» в Луганской народной республике.
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением профессиональной деятельности)», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что украинские силовики на автодороге Старобельск – Рубежное в ЛНР обстреляли автомобиль, в котором находились водитель и корреспондент информагентства. В тот момент журналист готовил сюжеты о проведении российскими военнослужащими спецоперации.
«Следователями СК России во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ЛНР принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», – подчеркнули в СК.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
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Пушилин призвал провести трибунал над боевиками «Азова» прозрачно и с оглаской
Международный трибунал над боевиками из нацбатальона «Азов» должен пройти в несколько этапов, один из первых – в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Я думаю, затягивать нам не стоит [с трибуналом], и перед основным трибуналом должен быть проведен ряд промежуточных, как это и было после Великой Отечественной войны. Перед Нюрнбергом были и Киевский, и Харьковский трибуналы, и ряд других. У нас, судя по всему, одним из первых будет Мариупольский трибунал», – передает его слова РИА «Новости».
Он также заявил, что трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской.
«Наша основная задача, чтобы трибунал прошел с максимальной оглаской, чтобы он был максимально прозрачным. Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о тех преступлениях неонацистов, которые недопустимы», – добавил он.
«Устав трибунала сейчас разрабатывается профильными ведомствами, в том числе и генпрокуратурой ДНР, в том числе помогают смежные профильные ведомства Российской Федерации», – отметил Пушилин.
Ранее глава ДНР заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».