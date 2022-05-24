Первые свидетельства о рождении образца ДНР выдали рожденным в Мариуполе

Взгляд
24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 22:54  |  vz.ru
Разделы

У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу

Британия поддержала идею Литвы об отправке военных кораблей в Одессу для вывоза зерна royalnavy.mod.uk
Британия поддержала идею Литвы об отправке военных кораблей в Одессу для обеспечения вывоза украинского зерна на Запад. Правда, Россия сама неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для торговых судов. В чем заключается суть разногласий между Россией и странами НАТО по украинским портам, и чем обернется самовольная отправка британских военных кораблей в Черное море? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша готова повоевать на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Весьма вероятно, что уже в скором будущем отдельные польские военнослужащие или подразделения формально смогут участвовать в борьбе против России под украинским флагом. И не нужно недооценивать моральную готовность поляков к такому развитию событий. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация на Украине обнажила множество существующих для Москвы проблем как внутриполитического, так и внешнеполитического характера. Одной из этих проблем стала политика России на постсоветском пространстве. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Из зеркала на украинца глядит русский

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Прорыв фронта в Донбассе

Байден стал опасен для всего мира

Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: США решили заблокировать выплаты по российскому госдолгу
    ЛНР сообщила об освобождении Светлодарска Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в коррупции и госизмене Лидер Приднестровья заявил о причастности силовиков Молдавии к теракту 13 мая Стала известна первая модель, которую выпустит АвтоВАЗ после простоя
    Минобороны: 25 мая будет открыт коридор для выхода судов из порта Мариуполя Россия запретила въезд 154 лордам британского парламента На Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России KFC заменила западную газировку напитками «Черноголовки»
    ВСУ заминировали элеватор под Днепром с целью провокации Задержанный в Ростовской области признался в вербовке 800 человек в «Азов» Минобрнауки: Россия намерена перейти на собственную систему высшего образования Парижанин назвал глупостью стикеры в поддержку Зеленского на могилах Бальзака и Эдит Пиаф

    Главная тема


    Как Москве реагировать на арест своего союзника в Молдавии

    «грядут потрясения»


    Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией

    минная опасность


    Завершено разминирование Мариупольского порта

    «Варяг» и «Кореец»


    Экс-дипломат счел несерьезным предложение переименовать Курильские острова

    Видео

    комплексы «Гарпун»


    Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

    пожизненный срок


    Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

    война за Тайвань


    Президент Байден стал опасен для всего мира

    военная спецоперация


    Россия пробила украинский фронт в Донбассе

    показания Медведчука


    Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

    военная элита


    Владислав Шурыгин: Нам была очень нужна победа в Мариуполе

    настоящий голодомор


    Владимир Прохватилов: Рука голода тянется на Украину с Запада

    неприкрытый выпад


    Глеб Простаков: Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?

    Первые свидетельства о рождении образца ДНР выдали рожденным в Мариуполе

    24 мая 2022, 21:51

    Свидетельства о рождении образца ДНР получили двойняшки Алиса и Богдан Пархоменко, а также Богдан Кириленко, рожденные под обстрелами в роддоме Мариуполя.

    В отделах ЗАГС Володарского и Першотравневого районных управлений юстиции Минюста ДНР выданы первые свидетельства о рождении образца ДНР. Двойняшки Алиса и Богдан Пархоменко появились на свет еще в марте в роддоме Мариуполя, когда шли активные боевые действия. В роддоме из-за обстрела украинских боевиков были выбиты окна. Роженицы и малыши находились в холоде и постоянном страхе. Женщины как могли помогали друг другу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Было очень страшно, в первую очередь за новорожденных. Украинские военные установили огневую точку в нашем роддоме. У соседки по палате от стресса пропало молоко, и я помогала кормить ее малыша. Мы очень рады, что этот ужас наконец-то закончился», – вспоминает многодетная мама Ольга Пархоменко. В этой семье уже подрастают двое старших детей.

    В пгт Мангуш в отделе ЗАГС Першотравневого районного управления юстиции Минюста ДНР свое свидетельство о рождении получил Богдан Кириленко. Он тоже родился в роддоме Мариуполя. Теперь это здание больницы разрушено обстрелами ВФУ. Богдан – первенец в семье Кириленко.

    «Мы очень счастливы, что теперь мы находимся в мире и безопасности с нашим сыном», – говорит Жанна Кириленко.

    «Для нас символично то, что первые документы, которые мы регистрируем в этих отделах ЗАГС – свидетельства о рождении. Это говорит о том, что жизнь побеждает, рождаются дети и все будет хорошо. Кроме этого, наши сотрудники на местах выдают и другие документы и оказывают консультационную помощь населению», – отметила начальник отдела ЗАГС Департамента государственной регистрации Минюста ДНР Виктория Киричко.

    Родителям новорожденных были вручены свидетельства о рождении детей, а также подарки от членов профсоюза работников юстиции Минюста ДНР.


    Посол ЛНР оценил законопроект Рады Украины об убийстве дезертиров ВСУ
    		    24 мая 2022, 11:12
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Алёна Задорожная

    «Власти Украины пытаются силой затащить людей на боевые позиции и заставляют их воевать под страхом смерти. Но это может возыметь обратный эффект», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя поступившее в Раду предложение разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров.

    «Запал патриотизма у воюющих украинцев иссяк, а информационной накачки уже недостаточно. Таким образом некоторые украинские политики пытаются заставить людей выйти на позиции под страхом смерти. Все это происходит на фоне непрекращающихся поставок вооружения со стороны Запада», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    По словам дипломата, столь жесткие меры могут привести к обратному эффекту. «Практически никто из Рады не состоит в вооруженных формированиях. Их дети призывного возраста давно вывезены за границу. Более того, окружение Зеленского зарабатывает баснословные деньги в условиях войны, а население страны отправляется на верную смерть. Граждане Украины должны осознать суть происходящего», – уверен Мирошник.

    «Что касается самого законопроекта, то пойти против офицеров ВСУ простые военные, скорее всего, не решатся. Но выбор, который им придется сделать, очевиден: либо найти способ сложить оружие и сдаться в плен, либо пойти против заградотрядов и режима Зеленского, который принуждает их воевать за чуждые им интересы», – заключил Мирошник.  

    Накануне депутат Рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить офицерам вооруженных сил Украины (ВСУ) убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. 

    Законопроект внесен в базу данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода, передает РИА «Новости».

    В действующей версии документа указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

    Ранее российское Министерство обороны информировало о массовом дезертирстве военнослужащих из рядов вооруженных сил Украины.

    Накануне в Народной милиции ЛНР дали украинским силовикам шанс выйти из окружения под Северодонецком через небольшое узкое горлышко в направлении Краматорска. В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи. 

    Коментарии (11)
    Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса
    		    24 мая 2022, 12:04
    Фото: t.me/DeZaDNR
    Текст: Александра Юдина

    Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.

    «Также под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», – говорится в Telegram-канале штаба.

    Светлодарск находится в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС.

    Первые сообщения о взятии Попасной появились в соцсетях. Как заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский, «24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города». Сейчас известно о начале зачистки города и его разминировании. Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации Попасной.

    Попасная находится в западной части Луганской народной республики. Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале этого года население составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. Первые военные сводки оттуда появились в середине марта этого года.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты рассказали, что взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    В ДНР заявили о планах блокировать Авдеевку

    24 мая 2022, 15:51

    Текст: Елизавета Булкина

    Силы Донецкой народной республики (ДНР) не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

    «В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <…> После того как город будет полностью блокирован – после этого будем разбираться», – передает его слова ТАСС.

    Басурин пояснил, что одна из проблем с Авдеевкой заключается в том, что украинские военные с территории коксохимического завода ведут обстрелы по Донецку и Ясиноватой «в надежде, что [силы ДНР] ответным огнем будут уничтожать их артиллерийские расчеты, и при этом будет страдать коксохим».

    Ранее Басурин заявил, что подразделения ДНР ведут тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки. 

    Коментарии (20)
    Кадыров призвал украинских военнослужащих «проснуться»
    		    24 мая 2022, 10:05
    Фото: Таисия Боршигова/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    У украинских военнослужащих есть выбор: добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям или получить билет в один конец, пора уже проснуться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Пора бы уже проснуться. У украинских военнослужащих все еще есть выбор – добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен. Лично я советую не затягивать с решением, потому как наступление освободительной армии продвигается крайне быстро», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что количество украинских военнослужащих, «осознавших истинную сущность киевского режима», растет с каждой минутой. «Они отказываются умирать, защищая интересы марионеточного государства. Их можно понять, ведь они обмануты, как и миллионы их соотечественников», – отметил Кадыров.

    По его словам, молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт «словно пушечное мясо». «Тысячи погибших украинских солдат и еще больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос – да. Это именно то, ради чего идут на верную смерть молодые украинцы», – подчеркнул глава Чечни.

    Резюмируя, Кадыров призвал добровольно сложить оружие, так как «победа России неизбежна». «Мой дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, не раз призывал противоборствующую сторону сложить оружие добровольно, оставить эти бессмысленные попытки сопротивления. Победа России неизбежна, потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине», – отметил он.

    Ранее глава Чечни заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.

    В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР

    22 мая 2022, 10:53

    Текст: Антон Никитин

    Военнослужащие Росгвардии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе ведомства.

    «В ходе воздушной разведки в одном из районов ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии. Противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев. Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и пикап», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области задержали девять подозреваемых в пособничестве ВСУ и захватили бронетранспортер и две единицы артиллерийского вооружения противника. Кроме того, спецназ Росгвардии сбил в Харьковской области украинский беспилотник.

    Коментарии (2)
    ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты

    24 мая 2022, 11:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Всемирная организация здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом, сообщили СМИ.

    О прекращении гуманитарных поставок, несмотря на направленные запросы, главврачи профильных клиник в ДНР и ЛНР проинформировали министров здравоохранения республик, следует из документов, поступивших в распоряжение РИА «Новости».

    По оценке медиков, есть риск, что пациенты скоро останутся без необходимых для выживания лекарств, в том числе инсулина.

    Ранее из Москвы отправился «Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД. Всего в 68 вагонах собрано и направлено более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Украина прекратила газоснабжение подконтрольной части Донбасса

    23 мая 2022, 18:57

    Текст: Кристина Цыцура

    Подача газа подконтрольным Киеву частям Донецкой и Луганской областей прекращена из-за повреждения магистрального газопровода, сообщил оператор газотранспортной системы Украины.

    «В результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14.00 (совпадает с мск) подача природного газа к этому участку ГТС прекращена. Сейчас поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что активные наступательные действия против ВС Украины возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана.

    Коментарии (0)
    В Мариуполе запустили общественный транспорт

    22 мая 2022, 16:10

    Текст: Ольга Иванова

    Общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе, рассказал журналистам глава городской администрации Константин Иващенко.

    «Это наша небольшая трудовая победа, хотя автобусов катастрофически не хватает. На сегодняшний день вышли 12 автобусов на линии, еще мы можем вывести минимум восемь, которые проходят техническое обслуживание и текущий ремонт. Реально мы выведем 20-22 автобуса, они работают с перегрузкой», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Иващенко, на данный момент работает три заправочные станции. Топливо отпускается без ограничений.

    «У нас работают три заправки – одна перед въездом город, одна на Краснофлотском, одна на Седьмом проезде. Я думаю, бизнес поворачивается, и еще несколько заправок откроют», – уточнил он.

    Ранее в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.

    Коментарии (0)
    В Мариуполе заработали четыре больницы

    22 мая 2022, 17:36

    Текст: Ольга Иванова

    Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в городе работают четыре из пяти больниц.

    «На сегодняшний день у нас три больницы прошли регистрацию... На данный момент работает четыре больницы... Нам осталось запустить еще одну», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее Иващенко сообщил, что общественный транспорт и автозаправочные станции начали работать в Мариуполе.

    Также в городе начала работу главная торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами, также здесь можно приобрести хозяйственные товары. Замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ и благоустройству Дмитрий Хаджинов заявил, что к системам энергоснабжения будут подключены сразу десять многоэтажек 20-го микрорайона.

    Коментарии (4)
    Первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР

    22 мая 2022, 19:03

    Текст: Ольга Иванова

    Колонна строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР, техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР, сообщили в министерстве транспорта Республики.

    «В ДНР прибыли 15 специализированных машин. Машины направлены в Тельмановский район, там будут восстанавливать мост», – рассказали «Донецкому агентству новостей» в ведомстве.

    Собеседница агентства добавила, что в ДНР прибыли автокраны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики.

    «Мы благодарны за помощь, которую сегодня нам оказывает Пензенская область в восстановлении автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Мы встретили первую колонну техники. Эта техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов на автомобильных дорогах государственного значения ДНР. Данные дороги имеют большую значимость – соединяют города и районы, имеют прямые выходы на границы с России и ЛНР», – передали в пресс-службе слова и. о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрея Литвиненко.

    Ранее глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что его ведомство планирует помогать в восстановлении Мариуполя.

    Коментарии (2)
    Пушилин объявил о начале штурма Красного Лимана

    24 мая 2022, 18:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР, половина населенного пункта уже занята силами ВС России и республики.

    «Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР) зашли в сам город. Порядка половины города находится под контролем наших подразделений», – сообщил он «Интерфаксу».

    Ранее сообщалось, что серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. 

    Коментарии (0)
    Народная милиция ДНР уничтожила 22 украинских националиста за сутки

    22 мая 2022, 20:15

    Текст: Ольга Иванова

    Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что ее подразделения за сутки уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль.

    «С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 22 украинских националиста, две БМП, один БТР, и один бронеавтомобиль КрАЗ «Спартан», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

    Отмечается, что также силы ДНР захватили две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», одну командно-штабную бронированную машину.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    Коментарии (4)
    Глава СПЧ: Международные институты прав человека не смогли защитить жителей Донбасса

    24 мая 2022, 16:55

    Текст: Вера Басилая

    Словом защитить права жителей Донбасса не удалось, пришлось защищать оружием, заявил советник президента России, председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на международном форуме «Новые смыслы новой реальности».

    «Если бы институты прав человека работали, то они защитили бы права жителей Донбасса. Словом их защитить не удалось, пришлось защищать оружием. Это ясная и понятная оценка того, как сегодня работают институты защиты прав и свобод человека. Концепция прав человека, институты защиты прав и свобод человека все чаще используются как оружие. Это недопустимая история», – приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.

    Глава СПЧ считает, что причина кроется в высокомерии и презрении Запада по отношению к другим странам. «Та концепция, которую поддерживают западные страны, по их убеждению, может быть единственно верной. Но все народы не будут жить как Запад, они идут по своему пути», – отметил он.

    Фадеев указал на необходимость организовать международную работу по поиску нового консенсуса в области прав и свобод человека.

    «Только Россия может организовать такую работу. У нас есть моральные преимущества: мы не высасывали соки из колониальных стран – мы развивали окраины невиданными темпами. У нас гигантские продовольственные ресурсы. У нас есть военные силы. А, как известно, доброе слово – хорошо, а доброе слово, поддержанное военной силой, действует еще лучше», – заключил глава СПЧ.

    Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов в отношении мирных жителей направлены за рубеж, поскольку на Западе о них не говорят.

    До этого сообщалось, что в ОП заявили о создании международный общественный трибунал, где будут рассматриваться факты преступлений украинских националистов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    СК завел дело о покушении на убийство журналиста в ЛНР

    24 мая 2022, 11:43

    Текст: Александра Юдина

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство журналиста информационного агентства «Россия сегодня» в Луганской народной республике.

    «Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением профессиональной деятельности)», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Уточняется, что украинские силовики на автодороге Старобельск – Рубежное в ЛНР обстреляли автомобиль, в котором находились водитель и корреспондент информагентства. В тот момент журналист готовил сюжеты о проведении российскими военнослужащими спецоперации.

    «Следователями СК России во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ЛНР принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», – подчеркнули в СК.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Пушилин призвал провести трибунал над боевиками «Азова» прозрачно и с оглаской

    24 мая 2022, 19:54

    Текст: Елизавета Булкина

    Международный трибунал над боевиками из нацбатальона «Азов» должен пройти в несколько этапов, один из первых – в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

    «Я думаю, затягивать нам не стоит [с трибуналом], и перед основным трибуналом должен быть проведен ряд промежуточных, как это и было после Великой Отечественной войны. Перед Нюрнбергом были и Киевский, и Харьковский трибуналы, и ряд других. У нас, судя по всему, одним из первых будет Мариупольский трибунал», – передает его слова РИА «Новости».

    Он также заявил, что трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской.

    «Наша основная задача, чтобы трибунал прошел с максимальной оглаской, чтобы он был максимально прозрачным. Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о тех преступлениях неонацистов, которые недопустимы», – добавил он.

    «Устав трибунала сейчас разрабатывается профильными ведомствами, в том числе и генпрокуратурой ДНР, в том числе помогают смежные профильные ведомства Российской Федерации», – отметил Пушилин.

    Ранее глава ДНР заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.

    Напомним, в прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

    Коментарии (4)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •