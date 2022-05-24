Первые свидетельства о рождении образца ДНР выдали рожденным в Мариуполе

Свидетельства о рождении образца ДНР получили двойняшки Алиса и Богдан Пархоменко, а также Богдан Кириленко, рожденные под обстрелами в роддоме Мариуполя.

В отделах ЗАГС Володарского и Першотравневого районных управлений юстиции Минюста ДНР выданы первые свидетельства о рождении образца ДНР. Двойняшки Алиса и Богдан Пархоменко появились на свет еще в марте в роддоме Мариуполя, когда шли активные боевые действия. В роддоме из-за обстрела украинских боевиков были выбиты окна. Роженицы и малыши находились в холоде и постоянном страхе. Женщины как могли помогали друг другу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Было очень страшно, в первую очередь за новорожденных. Украинские военные установили огневую точку в нашем роддоме. У соседки по палате от стресса пропало молоко, и я помогала кормить ее малыша. Мы очень рады, что этот ужас наконец-то закончился», – вспоминает многодетная мама Ольга Пархоменко. В этой семье уже подрастают двое старших детей.

В пгт Мангуш в отделе ЗАГС Першотравневого районного управления юстиции Минюста ДНР свое свидетельство о рождении получил Богдан Кириленко. Он тоже родился в роддоме Мариуполя. Теперь это здание больницы разрушено обстрелами ВФУ. Богдан – первенец в семье Кириленко.

«Мы очень счастливы, что теперь мы находимся в мире и безопасности с нашим сыном», – говорит Жанна Кириленко.

«Для нас символично то, что первые документы, которые мы регистрируем в этих отделах ЗАГС – свидетельства о рождении. Это говорит о том, что жизнь побеждает, рождаются дети и все будет хорошо. Кроме этого, наши сотрудники на местах выдают и другие документы и оказывают консультационную помощь населению», – отметила начальник отдела ЗАГС Департамента государственной регистрации Минюста ДНР Виктория Киричко.

Родителям новорожденных были вручены свидетельства о рождении детей, а также подарки от членов профсоюза работников юстиции Минюста ДНР.