Эксперты Музея НАТО оценили новую концепцию развития Североатлантического альянса

Новая Стратегическая концепция НАТО должна быть представлена на саммите в Мадриде 29-30 июня, однако уже ясно, что одной из главных целей альянса станет противодействие России и Китаю. Эксперты медиапроекта Музей НАТО оценили новую концепцию и проанализировали, все ли члены альянса стремятся к глобальному лидерству и конфронтации с другими государствами.

«Следующая Стратегическая концепция НАТО должна предоставить ответ на вопрос о том, какими будут наши отношения с Россией в будущем. И впервые она также должна учитывать то, как растущее влияние и политика принуждения Китая влияют на нашу безопасность. Концепция станет дорожной картой для дальнейшей адаптации Североатлантического союза к более опасному и конкурентному миру, в котором мы живем», – заявил Йенс Столтенберг, выступая на встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась в апреле этого года в Брюсселе.

Действующая сегодня Стратегическая концепция НАТО 2010 года упоминаний об угрозах со стороны России или Китая не содержит. Ее ключевая цель – борьба с международным терроризмом. Публично о решении разработать новую стратегическую концепцию НАТО и пересмотреть политику альянса было заявлено еще в декабре 2019 года. В июне 2021 года в Брюсселе прошел саммит НАТО, где было принято решение о принятии в 2022 году новой Стратегической концепции взамен устаревшей, говорится в материале на сайте Музея НАТО.

Среди ключевых положений новой стратегии – упрочение лидерства США и продвижение интересов этой страны в альянсе. Именно поэтому в сферу деятельности НАТО включили космос, а развитие Китая определили как вызов, отмечают эксперты.

«Второе изменение – глобальные амбиции альянса и намерение вырасти из военно-политического блока в структуру, контролирующую все важнейшие аспекты жизни стран-членов. Североатлантический совет предлагается в качестве главной площадки для обсуждения всех стратегических и политических вопросов, вопросов безопасности, в том числе энергетики, искусственного интеллекта, интернета, климатических изменений и т.д.», – продолжают аналитики.

«И наконец, третье: если в 2010 году главные угрозы безопасности, по мнению НАТО, исходили от международного терроризма, то в 2021 году – вновь от отдельных государств. Таким образом, в концепции будущего анонсировался и шаг назад – возврат к прямой конфронтации между крупными государствами вместо того, чтобы сближаться с ними для борьбы с общими международными угрозами», – сказано в материале.

Как отмечают эксперты, новая концепция, к сожалению, недвусмысленно говорит о настрое альянса в первую очередь на активную борьбу с другими центрами силы. Блок продолжит наращивать присутствие в Восточной Европе под предлогом укрепления обороны из-за якобы угроз со стороны России. Конечно, окончательный вектор НАТО остается под вопросом до того момента, как новая концепция увидит свет. Но на фоне действительно важных глобальных проблем, таких как терроризм, нехватка ресурсов и продовольствия, изменения климата и пандемия коронавируса искусственно выращиваемая в концепции НАТО угроза новых военных конфронтаций выглядит более чем неуместно, уверены специалисты.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД