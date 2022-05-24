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Эксперты Музея НАТО оценили новую концепцию развития Североатлантического альянса
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Новая Стратегическая концепция НАТО должна быть представлена на саммите в Мадриде 29-30 июня, однако уже ясно, что одной из главных целей альянса станет противодействие России и Китаю. Эксперты медиапроекта Музей НАТО оценили новую концепцию и проанализировали, все ли члены альянса стремятся к глобальному лидерству и конфронтации с другими государствами.
«Следующая Стратегическая концепция НАТО должна предоставить ответ на вопрос о том, какими будут наши отношения с Россией в будущем. И впервые она также должна учитывать то, как растущее влияние и политика принуждения Китая влияют на нашу безопасность. Концепция станет дорожной картой для дальнейшей адаптации Североатлантического союза к более опасному и конкурентному миру, в котором мы живем», – заявил Йенс Столтенберг, выступая на встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась в апреле этого года в Брюсселе.
Действующая сегодня Стратегическая концепция НАТО 2010 года упоминаний об угрозах со стороны России или Китая не содержит. Ее ключевая цель – борьба с международным терроризмом. Публично о решении разработать новую стратегическую концепцию НАТО и пересмотреть политику альянса было заявлено еще в декабре 2019 года. В июне 2021 года в Брюсселе прошел саммит НАТО, где было принято решение о принятии в 2022 году новой Стратегической концепции взамен устаревшей, говорится в материале на сайте Музея НАТО.
Среди ключевых положений новой стратегии – упрочение лидерства США и продвижение интересов этой страны в альянсе. Именно поэтому в сферу деятельности НАТО включили космос, а развитие Китая определили как вызов, отмечают эксперты.
«Второе изменение – глобальные амбиции альянса и намерение вырасти из военно-политического блока в структуру, контролирующую все важнейшие аспекты жизни стран-членов. Североатлантический совет предлагается в качестве главной площадки для обсуждения всех стратегических и политических вопросов, вопросов безопасности, в том числе энергетики, искусственного интеллекта, интернета, климатических изменений и т.д.», – продолжают аналитики.
«И наконец, третье: если в 2010 году главные угрозы безопасности, по мнению НАТО, исходили от международного терроризма, то в 2021 году – вновь от отдельных государств. Таким образом, в концепции будущего анонсировался и шаг назад – возврат к прямой конфронтации между крупными государствами вместо того, чтобы сближаться с ними для борьбы с общими международными угрозами», – сказано в материале.
Как отмечают эксперты, новая концепция, к сожалению, недвусмысленно говорит о настрое альянса в первую очередь на активную борьбу с другими центрами силы. Блок продолжит наращивать присутствие в Восточной Европе под предлогом укрепления обороны из-за якобы угроз со стороны России. Конечно, окончательный вектор НАТО остается под вопросом до того момента, как новая концепция увидит свет. Но на фоне действительно важных глобальных проблем, таких как терроризм, нехватка ресурсов и продовольствия, изменения климата и пандемия коронавируса искусственно выращиваемая в концепции НАТО угроза новых военных конфронтаций выглядит более чем неуместно, уверены специалисты.
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Россия заявила о спорном с Финляндией статусе двух территорий
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Потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире «Россия-24».
«Что касается Финляндии, то у меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус. И вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи», – цитирует его «Лента.ру».
Дипломат отметил, что Сайменский канал связывает внутренние водные пути Финляндии с Финским заливом Балтийского моря. Чижов напомнил, что Россия сдает в аренду Финляндии узкую полоску суши вдоль этого канала. «Что теперь с этим будет? Надо посмотреть», – задался вопросом дипломат.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Захарова оценила признание Макфола во лжи о перспективах Украины в НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО.
«Как говорилось в аудиосказке «По следам Бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», – написала Захарова в Telegram.
Напомним, во время политических дебатов The Munk Debate в Торонто ведущий попросил Макфола прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители официального Вашингтона изо всех сил пытались убедить Киев в том, что тот сможет стать членом НАТО. «Так неужели дипломаты лгут?» – задал он вопрос, обращаясь к Макфолу.
Экс-посол несколько раз спросил ведущего, верил ли он в это, а после ответил на вопрос утвердительно и с улыбкой заявил, что таков «реальный мир», чем вызвал смех аудитории, передает РИА «Новости».
В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что «Киев годами слышал про открытые двери», но в действительности стране туда не войти.
В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии
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Если основная цель санкций против России состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
В прошлое воскресенье в США предупредили ЕС об угрозе рецессии из-за усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и высокой инфляции на фоне санкций против России. В прошлую пятницу стало известно, что страны Евросоюза задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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США призвали убедить Турцию открыть НАТО доступ в Черное море
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Власти США в рамках обсуждения с Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО должны убедить Анкару разрешить кораблям альянса доступ в Черное море, выразил мнение бывший помощник главы Пентагона, основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси в статье, опубликованной изданием The Hill.
Как полагает Кропси, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО «стало бы стратегической выгодой для Североатлантического альянса и для США», а позиция Анкары, которая выступила против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, представляет собой «дипломатический сигнал» для вашингтонской администрации, передает ТАСС.
«[Президент Турции Тайип] Эрдоган надеется извлечь все возможные выгоды от стратегического поворота назад к США и НАТО, сохранив при этом полную свободу действий в Сирии и Ливии. США должны ответить своей собственной разносторонней дипломатией», – считает Кропси.
«Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, принять во внимание мотивы Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию для укрепления позиций НАТО в долгосрочной перспективе. Его ответ должен включать побуждающие факторы и уступки», – говорится в статье.
В качестве «побеждающего фактора» США, как полагает Кропси, должны «выступить за смягчение или отмену», санкций, введенных в отношении Турции за закупку ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, возвращение Анкары в американскую программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и одобрение поставки Турции истребителей F-16. «Но США должны не просто подкупить Турцию. Взамен они должны получить согласие Турции на присутствие ВМС НАТО в Черном море. Со стороны Турции это было бы эскалационным решением, которое способно подорвать ее дипломатическую роль между Украиной и РФ, но НАТО получила бы огромную стратегическую выгоду», – поясняет Кропси.
Как он утверждает, в случае продолжения конфликта на Украине Россия «может экономически давить на Украину, препятствуя морскому экспорту» из нее. «Очевидным политическим ответом НАТО, как отметил ранее [бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке] Джеймс Ставридис <…> является система „сопровождения“ [судов], подобная операции Earnest Will (операция по конвоированию кувейтских танкеров, которую ВМС США проводили в Персидском заливе во время ирано-ираской войны – прим. ТАСС). <…> Однако одобрение Турции критически важно для этой миссии», – пишет Кропси.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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Швеция и Финляндия «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО
Делегации Швеции и Финляндии собирались посетить Турцию для обсуждения присоединениях этих двух стран к Североатлантическому альянсу, однако переговорный процесс «нажат на тормоза», сообщает газета Milliyet.
«На переговоры с НАТО должны были прибыть делегации из Финляндии и Швеции. Швеция даже объявила, что министры иностранных дел обеих стран посетят Анкару. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Пусть они не утомляются!». После его заявления были нажаты на тормоза. Две страны предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение», – передает РИА «Новости» сообщение турецкой газеты.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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НАТО предложили «рискнуть конфликтом» с Эрдоганом ради Финляндии и Швеции
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Североатлантический альянс должен «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за отказа безусловно одобрить принятие Финляндии и Швеции в НАТО, написал в своей статье журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.
По словам автора, турецкий лидер блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине того, что пытается получить что-либо взамен на свое согласие. Анкара требует снятия ограничений на поставки вооружения, а также экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
«НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана... В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент», – передает РИА «Новости» слова автора статьи. Так, по его словам, Турция, являясь членом альянса, приобретала вооружение у России и «грозила войной» партнеру по НАТО Греции.
Как считает журналист, из-за экономического кризиса в стране турецкий лидер опасается проигрыша на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому можно предположить, что в ближайшие месяцы он будет «еще более наглым» во взаимоотношениях с Западом.
Попп призывает НАТО положить конец «попыткам шантажа» со стороны Эрдогана, так как в противном случае это создаст «опасный прецедент». В частности, президент Хорватии Зоран Миланович поступил аналогичным образом, выдвинув уже свои требования по одобрению вступления Швеции и Финляндии в альянс.
«НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», – резюмирует журналист.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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Эксперт: Членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от торга Эрдогана и Байдена
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«У Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить вопрос со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, от этого может зависеть его будущая политическая карьера», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции обсудил с генсеком НАТО условия членства в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии.
«Мягкое отношение к РПК и другим беженцам – это традиционная позиция для Швеции и Финляндии, обозначенная еще в середине прошлого века. После войн в Ираке и начала кризиса в Сирии по сей день эти потоки только растут. Такой политикой Стокгольм и Хельсинки идут в фарватере Брюсселя, так что тут нет ничего удивительного именно для этих двух стран», – пояснил генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По словам эксперта, при всей своей либеральности к тем же членам РПК, Северная Европа, безусловно, понимает, что от них можно ждать деструктивных действий, и поэтому местные правоохранительные органы и спецслужбы в постоянном режиме ведут мониторинг ситуации в этих диаспорах.
«При этом все осознают, что основная финансовая и политическая активность курдов направлена на поддержку тех своих «собратьев», кто борется за свободу и создание своего государства на Ближнем Востоке. Поэтому Стокгольм и Хельсинки не воспринимают курдов, как немедленную угрозу непосредственно для Европы», – считает собеседник.
Усиливает позиции курдов в Швеции и Финляндии и то, что они в большинстве своем являются членами левых движений и партий, то есть поддерживают политические ориентиры властей в обеих странах. «Электоральный интерес нынешних шведских и финских властей тут тоже играет на стороне членов РПК. Поэтому Стокгольм и Хельсинки, наверное, ответят на требования Эрдогана в чисто номинальном ключе: «Да, мы установим больший контроль за курдами, обещаем приструнить» их», – спрогнозировал аналитик.
Но сильнее всего запутывает ситуацию со сплетением интересов НАТО, Швеции, Финляндии, Турции и США тот факт, что Вашингтон очень активно поддерживает сирийских курдов, которые для Анкары гораздо опаснее, чем члены РПК в Северной Европе, отметил политолог. «США финансируют курдов в Северной Сирии, поставляют им оружие, обучают военному делу и защищают от Турции. И это подрывает и попросту аннулирует требования Эрдогана к Стокгольму и Хельсинки. Таким образом, вопрос по поводу Швеции и Финляндии в НАТО будет решаться в «торге» между Эрдоганом и Байденом», – объяснил Кортунов.
Эксперт указал на сложность создавшейся ситуации для Эрдогана. «Никто Анкаре не позволит заблокировать вход Швеции и Финляндии в НАТО. Представить же, что Вашингтон снизит поддержку курдов только по требованию Турции совершенно невозможно. При этом у Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить этот вопрос – в июне 2023 года в Турции пройдут президентские выборы, и «отзыв» своих требований к НАТО, Стокгольму и Хельсинки со стороны нынешнего лидера может сильно ударить по его рейтингам», – резюмировал собеседник.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко понять, что они солидарны с турецкой стороной по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, сообщает РИА «Новости».
Столтенберг в ходе беседы отметил, что следует учитывать интересы безопасности всех участников дискурса, подчеркнув, что Турция является ценным союзником НАТО, сообщает агентство Анадолу.
Газета Financial Times писала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В тот же день группа сторонников Рабочей партии Курдистана и партии сирийских курдов «Демократический союз» вышли в Стокгольме на акцию против вступления Швеции в НАТО. Группа собралась на площади Норра Банторгет и прошла маршем перед зданием Социал-демократической партии.
Ранее еще одной причиной такого поведения относительно принятия в НАТО Финляндии и Швеции Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Хельсинки и Стокгольм запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
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Боррель заявил о необходимости Европейских вооруженных сил
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Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресном блоге.
«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», – приводит слова Борреля ТАСС.
Как считает глава дипломатии ЕС, страны Евросоюза должны работать по трем основным направлениям. «Во-первых, работа по боеготовности войск, в том числе по пополнению запасов. Во-вторых, увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет, сосредоточив внимание на пробелах, накопленных в прошлом, таких как стратегические средства обеспечения, модернизация противовоздушной обороны, кибер- и космические возможности, и это только несколько пунктов», – перечислил он.
«В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности, такие как основные боевые танки, усовершенствованные средства предотвращения доступа/запрещения зоны (A2/AD) или космическую ситуационную осведомленность», – добавил он.
Глава дипломатии заявил, что «настало время продвигать вперед европейскую оборону». «Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала. Чтобы иметь возможность увеличить наш военный потенциал, чтобы защитить себя, сделать НАТО сильнее и лучше поддерживать наших партнеров, когда это необходимо», – заключил он.
Напомним, в октябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект по созданию вооруженных сил ЕС не может быть реализован, он «невозможен». Ранее в том же месяце президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выступили за укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО.
7 октября 2021 года Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. Днем ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
16 сентября 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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МИД заявил о превращении Арктики в театр военных действий
Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий и это очень тревожная тенденция, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция – превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», – прокомментировал он вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА «Новости».
По словам Корчунова, традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. «Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», – добавил он.
В пятницу Корчунов заявил, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.
Пушков: НАТО в большей мере нуждается в Турции, чем Турция в НАТО
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Для Вашингтона вступление в НАТО Швеции и Финляндии с точки зрения стратегии и демонстрации своей мощи – намного важнее, чем споры с Анкарой по незначительным для Брюсселя вопросам. Поэтому у Турции есть все шансы выиграть в споре с Хельсинки и Стокгольмом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«В ведущих СМИ и в некоторых правящих кругах стран НАТО звучит призыв начать конфликт с Турцией из-за ее позиции по приему в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. На мой взгляд, призыв достаточно безответственный. Он носит скорее эмоциональный характер, чем стратегический. Дело в том, что Турция – исключительно важный член альянса. Весь выход альянса на Ближний и Средний восток осуществляется через Турцию», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Военная база Инджирлик – «один из главных позвонков станового хребта» военного присутствия США в регионе Ближнего и Среднего Востока, добавил сенатор.
«Для США и НАТО эта база имеет жизненно важное значение. Поэтому любые призывы «изгнать Турцию из НАТО» звучат странно. НАТО в большей степени нуждается в Турции, чем Турция в НАТО. Не замечал, чтобы в последние годы Анкара вообще сильно опиралась на альянс в своей внешней политике. Членство в НАТО дает ей место за столом, увеличивает ее вес в делах западного альянса, но в обеспечении национальных интересов Турции ее союзники в последние годы никак не участвовали», – напоминает Пушков.
«Так что позиция Эрдогана – серьезная. Она показывает, что в странах НАТО не все в восторге от расширения альянса в тот момент, когда на Украине идут боевые действия. Расширение военного блока на северном фланге, его приближение к границам России на подобном фоне означает одно: усиление конфликтного потенциала между НАТО и Россией. Это шаг, который способствует не мирному решению вопросов, только и исключительно эскалации напряженности. Особенно, если в этих странах, как подчеркнул Владимир Путин, появятся объекты натовской военной инфраструктуры», – напомнил сенатор.
«Такой шаг многих тревожит. Не только в Анкаре этим встревожены, об этом говорят в Италии, и в других странах. Хотя в Вашингтоне и в Берлине говорят о полном единстве в НАТО, на деле полного единства не прослеживается», – полагает Пушков.
Впрочем, в долгосрочной перспективе поведение Турции вряд ли помешает вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, считает сенатор. «Ставки очень высоки. На Эрдогана сейчас будет оказываться большое политическое давление из главных столиц альянса. Речь идет о единстве Запада, об авторитете НАТО как союза, а также Берлина и всех, кто поддержал это вступление. А поскольку ставки высоки, скорее всего, власти двух скандинавских стран пойдут на уступки Эрдогану. В какой степени и форме, пока сложно сказать. Но, скорее, они пойдут на уступки, чем откажутся от вступления. Уступить придется и американцам – вероятно, в том, что касается поставок оружия самой Анкаре и отмены некоторых прежних санкций, наложенных на Турцию. Для Эрдогана настал тот самый момент, когда он может подорвать логику этих санкций», – полагает Пушков.
Напомним, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник назвала «позитивными» свои переговоры с президентом Турции. «У меня была приятная и позитивная встреча с президентом Эрдоганом в эти выходные», – цитирует ее турецкая газета Star. Андерссон добавила, что в Стокгольме с нетерпением ждут новых переговоров с Анкарой. Премьер добавила, что Швеция «одной из первых стран внесла Рабочую партию Курдистана (запрещена в Турции) в список террористов». «Швеция и Финляндия продолжат свои двусторонние и трехсторонние переговоры с Турцией в ближайшем будущем, переговоры займут некоторое время», – добавила премьер.
Ранее Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как она заблокировала старт переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на его страну после покупки российских ЗРК С-400. Один из обозревателей CNN предположил, что Турцию теперь «могут исключить» из альянса.
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Премьер Швеции оценила переговоры с Эрдоганом по членству в НАТО
Переговоры Стокгольма с президентом Турции Тайипом Эрдоганом по членству Швеции в НАТО были «приятными и позитивными», заявила премьер скандинавской страны Магдалена Андерссон в интервью шведскому официальному информационному агентству ТТ.
«У меня была приятная и позитивная встреча с президентом Эрдоганом в эти выходные», – приводит цитаты из интервью турецкая газета Star.
Андерссон добавила, что с нетерпением ждет переговоров с Анкарой. По словам премьера, Швеция «является одной из первых стран, внесших Рабочую партию Курдистана (запрещена в Турции) в список террористов», передает РИА «Новости».
«Швеция и Финляндия продолжат свои двусторонние и трехсторонние переговоры с Турцией в ближайшем будущем, переговоры займут некоторое время», – добавила премьер-министр.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии, сообщил госдепартамент.
«Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины», – говорится в пресс-релизе, сообщает РИА «Новости».
Не приводя подробностей, госдепартамент добавил, что Блинкен и Колонна обсудили шаги, которые могли бы совместно предпринять США и Франция для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства.
«Они затронули тему альянса НАТО, включая то, как лучше поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление, а также ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде», – сказано в сообщении.
В госдепартаменте добавили, что «собеседники согласились также с необходимостью реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, которые оказались в уязвимой ситуации по всему миру».
Блинкен и Колонна также обсудили имплементацию договоренностей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Турецкий политик предупредил об угрозах расширения НАТО для Анкары
Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
«Около 25 тыс. офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса «Гладио», были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность», – цитирует РИА «Новости» Перинчека.
Политик считает, что «США и Израиль стараются создать «Курдистан», создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье».
«Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении – угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО – это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», – заявил турецкий политик.
Ранее турецкий историк Мехмет Перинчек посоветовал Турции выйти из НАТО и вступить в ОДКБ.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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В Финляндии спрогнозировали срок решения проблем с Турцией по членству в НАТО
Решение проблем Финляндии и Турции по членству в НАТО может занять несколько недель, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle.
«Переговоры (с Турцией) продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель», – цитирует его РИА «Новости».
Также он рассказал, что Хельсинки может дать Анкаре гарантии того, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) будут более тщательно отслеживаться.
«Мы, безусловно, можем дать такие гарантии (по связям с РПК) Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, важно не допустить террористической деятельности и в Финляндии. Важно, чтобы мы внесли свой вклад», – приводит слова главы МИД турецкая газета Star.
Хаависто добавил, что «настроен оптимистично» по урегулированию разногласий с Турцией по членству в НАТО.
Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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Глава МИД Турции озвучил требования к США
Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Палестину.
«Процесс (по приобретению у США самолетов – прим. ВЗГЛЯД) F-16 продолжается, Конгресс подает положительные сигналы. Мы запросили снятие оборонных ограничений со стороны США, и мы будем продолжать требовать это», – передает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.
Также Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии перед вступлением в НАТО.
«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом является дипломатия», – заявил политик.
Еще одним требованием Анкары к Стокгольму и Хельсинки стала отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в республику.
По словам Чавушоглу, для обсуждения этой темы могут пройти переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с представителями Турции, Швеции и Финляндии.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400.
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