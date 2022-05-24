Замглавы ЕК констатировал сильное замедление роста экономики ЕС из-за событий на Украине

|
24 мая, вторник | Последнее обновление — 12:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР заявили о тяжелых боях с ВСУ в районе Авдеевки, Горловки и Марьинки
Разделы
Если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить.
Подробности...
Времена трудностей и тревог – это времена возможностей и открытий. Мы можем обнаружить в нашей жизни блага, бесконечно более важные, чем комфорт или даже безопасность.
Подробности...
В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту, воюющую не числом, а умением.
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Замглавы ЕК констатировал сильное замедление роста экономики ЕС из-за событий на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что специальная военная операция России на Украине «оказала существенное влияние на экономику ЕС, темпы роста которой значительно замедлились».
Он отметил, что из-за конфликта на Украине ЕС оказался «в беспрецедентной ситуации». «Согласно нашим прогнозам, рост продолжится в этом году, а также в следующем, но мы столкнулись с фактом, который создает огромную неопределенность, с сильными рисками снижения», – передает ТАСС слова Домбровскиса в интервью газете «Стампа».
Ранее ЕК опубликовала весенний доклад, в котором предсказала замедление мирового экономического роста в текущем году до 3,2% по сравнению с ожидавшимися осенью 4,5%. При этом ЕК предупредила, что опасный сценарий, который предусматривает серьезное сокращение поставок российского газа в ЕС, может значительно ухудшить показатели всей мировой экономики.
Ранее МВФ назвал состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны.
Еврокомиссия оштрафовала Польшу на 100 млн евро
|
|
Европейская комиссия удержала 100 млн евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до 160 млн евро, больше 100 млн были удержаны», – передает РИА «Новости» слова Рейндерса.
Ранее суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе.
В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы.
Напомним, министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша может наложить вето на решения ЕС и прекратить выплачивать членские взносы в бюджет ЕС, если Брюссель сократит финансирование.
В Германии сравнили заявления Бербок о России с «языком нацистов»
|
|
Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с «языком нацистов», пишет Saarbrucker Zeitung.
«Заявления Бербок о «разрушении» России похожи на язык нацистской Германии, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», – приводит его слова РИА «Новости».
Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.
«Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны», – возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок «оливково-зеленым» министром иностранных дел Германии, заявил, что глупее ее политиков нет, и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Покинув ряды Левой партии в 2022 году, 78-летний Лафонтен не занимает никаких политических постов.
Бербок регулярно выступает с заявлениями, направленными против России. Так, она призывает Евросоюз отказаться от российской нефти, а также утверждает, что цены на продовольствие в Европе растут якобы из-за России. При этом в Москве подчеркивали, что цены на продукты растут из-за антироссийских санкций, сторонницей которых и является Бербок.
В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ
В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, но умалчивают о более сильной зависимости от России, сообщает германский телеканал N-TV. В материале телеканала поясняется, что перекрытие «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах.
«По забывчивости или намеренно европейские политики умалчивают о поставках другого российского сырья, а именно обогащенного урана, который на фоне всех последних обсуждений оказался в своеобразной «слепой зоне». При этом ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в России и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций», – передает RT текст статьи, опубликованный на сайте германского телеканала.
Как отмечает N-TV, Европейский союз приобретает у Москвы не только сырье, но и технологии. За прошедшие годы, продолжает автор публикации, «Кремль инвестировал миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и смог добиться успеха: российские установки считаются одними из лучших в мире». К тому же, по данным канала, в ЕС есть 18 стран, где находятся российские ядерные реакторы: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии.
В Европейском сообществе по атомной энергии подчеркивают, что в этой сфере Европа очень зависима от России и «крайне уязвима». Ведь реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять. При этом работают они только на шестигранных стержнях российского производства. У западных производителей практически нет опыта работы с этими тепловыделяющими элементами, в связи с чем операторы европейских АЭС не могут снизить свою зависимость от России без серьезного ущерба для производства, констатирует автор публикации.
По его мнению, российская стратегия заключалась в том, чтобы начать снабжать Запад дешевым ураном и ядерными технологиями, и она сработала, ведь, несмотря на ситуацию на Украине, сотрудничество в этой сфере продолжается. Более того, отмечает N-TV, на фоне событий на Украине цена на уран на мировом рынке выросла на 30%, достигнув самого высокого значения за последние 11 лет.
Многие операторы АЭС «боятся, что российский президент перекроет им «урановый кран», констатирует автор публикации. «Это будет иметь катастрофические последствия для Запада, предостерегают эксперты, ведь за все это время там не приняли никаких мер для диверсификации поставок в этой сфере. Продавцов этого сырья очень мало, а сроки поставок очень большие. Прекращение продаж обогащенного урана серьезно навредит работе АЭС и подорвет электроснабжение целых стран, к примеру Словакии и Венгрии, которые получают половину своей электроэнергии за счет мирного атома», – говорится в статье.
Между тем ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе сообщил, что Германия выступила с поддержкой инициативы о введении эмбарго на поставки урана из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что произойдет, если Запад откажется от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного.
В Германии признали провал попыток Запада сломить Россию
|
|
Западу так и не удалось сломить российскую экономику, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения, сообщило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отмечает издание, многие западные аналитики после начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины прогнозировали полный обвал рубля и рецессию, но их выводы оказались ошибочными, передает РИА «Новости».
Причиной такого положения дел издание называет высокую готовность России к экономическому противостоянию. В частности, официальная Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского «черного золота», не может пойти на такой шаг. Кроме того, Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада, об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется, рубль укрепляется бешеными темпами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью
Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.
Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.
Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты оценили требование Польши к Норвегии поделиться сверхприбылью от нефти и газа
|
|
«Это яркая демонстрация того, что западная солидарность относительно помощи Киеву носит ограниченный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее Польша призвала Норвегию делиться с Украиной сверхприбылью от продажи газа и нефти, однако в Осло отказались идти на такой шаг.
«В Европе нет единого мнения по наиболее важным вопросам. Даже антироссийские санкции согласовываются довольно долго. А если уж попытаться заставить все страны просто отдавать деньги Украине, то это обернется разбродом и шатаниями в евроатлантических структурах», – уверен научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.
«Этот спор иллюстрирует тот факт, что западная солидарность относительно помощи Украине носит ограниченный характер. Не стоит даже предполагать, что страны согласятся на постоянной основе отдавать Киеву свои доходы, не получая ничего взамен», – подчеркнул Митрахович.
В свою очередь эксперт в области энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что заявления польского премьера носят спекулятивный характер.
«Сложилось впечатление, что Моравецкий попытался поиграть в коммунизм, когда все «лишнее» отдается нуждающимся. Хотя сейчас в Европе модно обсуждать помощь Украине», – сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«Понятно, почему целью Польши стала именно Норвегия. Осло – ключевой игрок на рынке нефти и газа ЕС. Опять же, в качестве аргумента Моравецкого прозвучало утверждение о том, что Норвегия – маленькая страна. Вообще, сложилось впечатление, что Польша, зависящая от импорта, просто завидует Норвегии», – заключил Пасечник.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
«Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
В ответ государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины. Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад. Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В BMW предупредили об остановке производства в случае прекращения поставок газа из России
|
|
Член совета директоров германского автогиганта BMW Милан Неделькович предупредил о серьезных последствиях для автомобильной отрасли, включая остановку производства, в случае прекращения поставок природного газа из России.
«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters ответ Недельковича на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России. В связи с этим, по его словам, BMW изучает возможность новых инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. В частности, автопроизводитель, который в 2021 году полагался на природный газ для 54% своего энергопотребления, изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия).
«Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», – подчеркнул Неделькович. Планы BMW отражают масштабную подготовку всей германской промышленности к отказу от импорта российского газа и разработке системы распределения имеющихся поставок в случае их внезапной остановки. Новый завод в Дебрецене (Венгрия) за пределами Германии, который, как указали в BMW, станет первым в мире автомобильным заводом, работающим полностью без ископаемого топлива, будет в значительной степени полагаться на солнечную энергию.
Вместе с тем Неделькович добавил, что автогигант также изучает возможность использования геотермальной энергии. Она более стабильна, чем возобновляемые источники энергии, зависящие от погодных условий, но в ней не наблюдается роста или инвестиций, сравнимых с ветровой или солнечной энергией, отчасти из-за высоких первоначальных затрат и сложных процессов лицензирования бурения.
Отвечая на вопрос о потенциале атомной энергии, на долю которой приходится около половины энергоснабжения Венгрии, но от которой постепенно отказываются в Германии, Неделькович сказал: «Атомная энергия может быть стабилизирующим фактором, особенно в эти нестабильные времена. В нашем собственном производстве мы полагаемся на регенеративные источники энергии».
Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью.
Напомним, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна не готова к полному отказу от газа из России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии
|
|
Если основная цель санкций против России состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
В прошлое воскресенье в США предупредили ЕС об угрозе рецессии из-за усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и высокой инфляции на фоне санкций против России. В прошлую пятницу стало известно, что страны Евросоюза задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцев предупредили об угрозе «топливной нищеты»
Около 40% британских семей будут жить в «топливной нищете», если правительство не предпримет шагов для снижения цен на энергию, пишет газета Independent со ссылкой на главу энергетической компании E.ON Майкла Льюиса.
«Около 40% семей будет жить в топливной нищете, если правительство будет сидеть сложа руки и наблюдать за ростом цен… Некоторые уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению Льюиса, ценовой порог на энергию в Британии может достичь 3 тыс. фунтов уже к осени этого года. Он призвал правительство немедленно вмешаться, однако не стал уточнять, какие должны быть меры.
Ранее опрос, проведенный агентством Ipsos, показал, что 65% британцев не включают отопление, чтобы сэкономить на фоне резкого роста цен, еще 27% – пропускают прием пищи.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Инфляционное давление, заявляли в Банке Англии, привело к «значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании».
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%. Местные СМИ писали, что «золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцев призывали готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель заявил об истощении запасов военной техники в странах ЕС
|
|
Запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем воскресном блоге.
«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков (недостатков обороны ЕС)», – приводит слова Борреля ТАСС.
Как уточнил глава дипломатии ЕС, к такому результату, помимо поставок Украине, привели сокращения бюджета и недофинансирование.
Вместе с этим, по словам Борреля, ЕС отреагировал на конфликт на Украине «быстро и решительно, предложив политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку» Киеву. «Теперь ясно, что Европа в опасности, как мы заявляли перед началом войны, когда представили «Стратегический компас», который с тех пор был одобрен Советом [ЕС] и предлагает план реальных пошаговых изменений для более сильной и единой безопасности и оборонной политики», – добавил Боррель.
Ранее стало известно о возникших в США проблемах с производством переносных ЗРК «Стингер», основная линия производства которых была закрыта еще в конце 2020 года, так как Пентагон не приобретал новые комплексы уже 18 лет, ограничиваясь запчастями. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина разоружает США и Европу.
Напомним, в прошлую субботу главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пообещали в случае необходимости поставлять оружие Украине на протяжении долгого времени.
10 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.
Ранее в мае российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель заявил о необходимости Европейских вооруженных сил
|
|
Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресном блоге.
«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», – приводит слова Борреля ТАСС.
Как считает глава дипломатии ЕС, страны Евросоюза должны работать по трем основным направлениям. «Во-первых, работа по боеготовности войск, в том числе по пополнению запасов. Во-вторых, увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет, сосредоточив внимание на пробелах, накопленных в прошлом, таких как стратегические средства обеспечения, модернизация противовоздушной обороны, кибер- и космические возможности, и это только несколько пунктов», – перечислил он.
«В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности, такие как основные боевые танки, усовершенствованные средства предотвращения доступа/запрещения зоны (A2/AD) или космическую ситуационную осведомленность», – добавил он.
Глава дипломатии заявил, что «настало время продвигать вперед европейскую оборону». «Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала. Чтобы иметь возможность увеличить наш военный потенциал, чтобы защитить себя, сделать НАТО сильнее и лучше поддерживать наших партнеров, когда это необходимо», – заключил он.
Напомним, в октябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект по созданию вооруженных сил ЕС не может быть реализован, он «невозможен». Ранее в том же месяце президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выступили за укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО.
7 октября 2021 года Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. Днем ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
16 сентября 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Деятельность «Фонда имени Генриха Белля» признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельности на территории России неправительственной организации «Фонд имени Генриха Белля».
«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации «Фонд имени Генриха Белля» (Германия)», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
«Фонд имени Генриха Белля» – немецкая неправительственная организация, связанная с партией «Союз 90/Зеленые». Организация выступает за зеленые идеи и проекты, представляя собой особую международную сеть. Фонд работает с более чем сотней партнерских проектов примерно в 60 странах и в настоящий момент имеет офисы в 34 странах.
8 апреля по распоряжению Минюста филиал фонда в России исключили из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
Ранее генпрокуратура признала нежелательной в России украинскую НПО «Крымская правозащитная группа».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Литва прекратила импорт российской электроэнергии
Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение об этом, принятое в пятницу министерством энергетики балтийской республики, вступило в силу в воскресенье.
«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva – прим. ВЗГЛЯД), прекращается», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.
Тем самым в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии российского производства. Президент балтийской республики Гитанас Науседа еще 9 марта заявил, что в сфере энергетики зависимость Литвы от России сохраняется лишь по электроэнергии. Природным газом республика обеспечивается поставками сырья морем на терминал сжиженного природного газа в Клайпедском порту. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концернам Orlen. Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о дефиците электричества в Евросоюзе.
Финская Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
Финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии в Пюхяйоки, сообщается в заявлении компании.
«Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство «Ханхикиви-1». Теперь основное внимание уделяется сохранению территории Пюхяйоки», – передает ТАСС заявление компании.
Отмечается, что работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с контрактом на разработку и подготовку технического процесса, поставки и строительство, остановлены.
«Теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые работы в сфере охвата Fennovoima будут завершены в ближайшие недели», – добавили в компании.
Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Росатом выразил разочарование «абсолютно непонятным решением» компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС и оставил за собой право отстаивать интересы в соответствии с действующим законодательством.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Нидерландах решили оспорить в Европейском суде блокировку RT и Sputnik в ЕС
Нидерландская ассоциация журналистов и ряд интернет-провайдеров, выступающих за свободу прессы, заявили, что планируют оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС, сообщили в ассоциации.
«Группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, попросит Европейский суд вынести решение по общеевропейской блокаде российских государственных СМИ RT и Sputnik. Соответствующее заявление будет подано в Европейский суд в Люксембурге 24 мая», – передает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.
По данным голландских организаций, Совет министров ЕС принял решение о цензуре данных СМИ, «не отдав должное свободе информации».
Напомним, вещание и распространение контента агентства Sputnik и телеканала RT ранее было запрещено в ЕС.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС.
|
|