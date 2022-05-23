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Эксперт: Мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников
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«Варшава лишь юридически зафиксировала то, что в реальности уже произошло раньше. Кроме того, это сигнал о том, что Польша исключает возможность возобновления какого-либо сотрудничества в будущем», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польские власти досрочно расторгли соглашение с Москвой о поставках газа.
«Межправительственное соглашение подписывается вместе с коммерческим контрактом. Сейчас же из России в Польшу газовых поставок нет. По сути прекратил свое действие коммерческий контракт, так что и соглашение бессмысленно», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника, Польша лишь зафиксировала уже произошедшие ранее события.
«При этом разрыв стал своего рода сигналом к тому, что Варшава исключает возможность возобновления какого-либо сотрудничества. Поляки демонстративно сжигают мосты, показывая, что никогда больше не будут покупать российский газ напрямую у Газпрома. При этом у них все равно остается возможность закупать топливо из России на спотовом рынке», – пояснил эксперт. «На практике же мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников. Как только прекратились поставки от Газпрома, Варшава сразу же начала покупать еще большие объемы у Германии. Очевидно, что они переплачивают при этом», – подчеркнул Юшков.
Собеседник напомнил, что Польша и до разрыва контрактов использовала особые схемы для получения «голубого золота». «У них всегда были поставки из, как говорилось в официальной статистике, «других стран Европы». На деле же российский газ приходил в Германию по «Северному потоку», Польша скупала там на свободном рынке часть этого топлива, затем оставляла это сырье в Германии, а сама аналогичные объемы отбирала на своей границе с Белоруссией. Так поляки экономили на прокачке, получая при этом деньги за транзит. Таким образом они потребляли от 3 до 6 млрд кубов газа в год», – пояснил Юшков.
«Теперь Газпром будет использовать газопровод «Ямал – Европа» только для поставок топлива в Белоруссию, но вот из этой республики качать его дальше не получится. Это связано с тем, что Москва сама внесла ранее в черный список компанию EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком трубы. Газпром больше не имеет никакого права вести с ней хоть какие-то дела», – заключил эксперт.
В понедельник польские власти сообщили о разрыве подписанного еще в 1993 году межправительственного соглашения с Россией о поставках газа. Как заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, разрыв произошел еще 13 мая. Он уточнил, что речь идет о так называемых Ямальских договоренностях, которые были подписаны в 1993 году. «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – цитирует Наимского ТАСС.
12 мая сообщалось, что российские власти запретили Газпрому использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа.
В минувший четверг польская сторона потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014-2020 годах.
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Политолог: Из Польши на Украину могут приехать до 100 тыс. желающих повоевать с Россией
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«Украина хочет привлечь поляков к боевым действиям против России, поскольку ВСУ испытывает нехватку «человеческого ресурса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Зеленский собрался предоставить полякам особый статус на Украине.
«Украинский законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России, не вовлекая при этом НАТО и Польшу как государство», – пояснил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт напомнил, что за последние два месяца все социологические опросы в Польше показывают, что больше 60% граждан страны уверены в необходимости ведения против России боевых действий – в том или ином виде. «В Польше и среди гражданских, и среди военных невероятное количество желающих повоевать с Россией. Таким образом, Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве», – отметил аналитик.
Кроме того, добавил он, Украина условно обезопасит поляков – в случае попадания в плен с ними будут обращаться как с военнопленными, а не как с наемниками. «Если посмотреть всю историю, то практически всегда поляки воевали с украинцами против русских. Вот такую политико-историческую оценку можно дать этому украинскому законопроекту», – сказал собеседник.
«Заметьте, кстати: в последнее время мы все чаще слышим про тероборону на Украине, и все меньше про ВСУ. Поэтому, по замыслу Киева, этот законопроект поможет решить проблемы нехватки «человеческого ресурса» в противостоянии с ВС РФ. Думаю, из Польши повоевать на Украину могут приехать от 50 до 100 тысяч человек», – добавил политолог.
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта. «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», – отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
Позднее украинский лидер подчеркнул: Украина и Польша избрали один путь, на котором «научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга».
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Поставки российского газа в Финляндию прекратились
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Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России, сообщила финская газотранспортная компания Gasgrid Finland.
Поставки прекращены в 7.00, передает РИА «Новости».
Финский оператор газотранспортной системы подтвердил, что Газпром приостановил поставки, передает Reuters.
«Поставки газа через точку входа «Иматра» были прекращены», – сообщила Gasgrid Finland. В сообщении также говорится, что «количество газа, необходимое финскому газовому рынку, импортируется в финскую газовую систему через точку входа Balticconnector в соответствии с заявками, сделанными участниками рынка», передает ТАСС.
Напомним, финская государственная газовая компания Gasum отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях. Также компания обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.
Финское министерство занятости и экономики обещало, что потребности в газе бытовых потребителей могут быть удовлетворены в любой ситуации, равно как и потребности основных служб общества. При этом отмечалось, что «положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным». Так, «некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector» между Финляндией и Эстонией. Кроме того, в Финляндию будет поставляться СПГ
Кроме того, Финляндия рассчитывает, что осенью будет закончено строительство терминала СПГ в Хамине. Арендовано судно-терминал СПГ, финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. При этом терминал собираются ввести в эксплуатацию к зиме.
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В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии
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Если основная цель санкций против России состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
В прошлое воскресенье в США предупредили ЕС об угрозе рецессии из-за усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и высокой инфляции на фоне санкций против России. В прошлую пятницу стало известно, что страны Евросоюза задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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«Газпром экспорт» назвал дату прекращения поставок газа в Финляндию
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«Газпром экспорт» 21 мая приостановит поставки газа финской компании Gasum в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ, сообщили в «Газпром экспорте».
«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газум» о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента России]», – приводит ТАСС сообщение.
В ответ на то, что Gasum инициировал арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа, в «Газпром экспорте» заявили, что будут защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами.
Ранее сообщалось, что финская государственная газовая компания Gasum отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях. Также компания обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.
По данным финской компании, поставки газа из России в Финляндию прекратятся в 7.00 21 мая.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление финской компании Gasum о том, что она не будет выполнять требование об оплате в рублях, заявил, что Россия не будет никому поставлять газ бесплатно.
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В BMW предупредили об остановке производства в случае прекращения поставок газа из России
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Член совета директоров германского автогиганта BMW Милан Неделькович предупредил о серьезных последствиях для автомобильной отрасли, включая остановку производства, в случае прекращения поставок природного газа из России.
«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters ответ Недельковича на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России. В связи с этим, по его словам, BMW изучает возможность новых инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. В частности, автопроизводитель, который в 2021 году полагался на природный газ для 54% своего энергопотребления, изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия).
«Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», – подчеркнул Неделькович. Планы BMW отражают масштабную подготовку всей германской промышленности к отказу от импорта российского газа и разработке системы распределения имеющихся поставок в случае их внезапной остановки. Новый завод в Дебрецене (Венгрия) за пределами Германии, который, как указали в BMW, станет первым в мире автомобильным заводом, работающим полностью без ископаемого топлива, будет в значительной степени полагаться на солнечную энергию.
Вместе с тем Неделькович добавил, что автогигант также изучает возможность использования геотермальной энергии. Она более стабильна, чем возобновляемые источники энергии, зависящие от погодных условий, но в ней не наблюдается роста или инвестиций, сравнимых с ветровой или солнечной энергией, отчасти из-за высоких первоначальных затрат и сложных процессов лицензирования бурения.
Отвечая на вопрос о потенциале атомной энергии, на долю которой приходится около половины энергоснабжения Венгрии, но от которой постепенно отказываются в Германии, Неделькович сказал: «Атомная энергия может быть стабилизирующим фактором, особенно в эти нестабильные времена. В нашем собственном производстве мы полагаемся на регенеративные источники энергии».
Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью.
Напомним, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна не готова к полному отказу от газа из России.
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Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа
Польские власти разорвали подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику, заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.
«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.
Наимский уточнил, что речь идет о так называемых Ямальских договоренностях, которые были подписаны в 1993 году.
«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – сообщил он.
Ранее сообщалось, что Газпрому запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа.
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СМИ сообщили о ссоре Германии и Польши из-за Украины
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Переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, нежелание поставлять Украине оружие обострило отношение между странами, пишет Spiegel.
«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», – заявил МИД Польши Шимон Шинковски, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.
«Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано», – заявил Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер.
Он призвал правительство Германии выполнить обещание и осуществить обмен вооружения с Польшей.
Между тем, в Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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Эксперты оценили требование Польши к Норвегии поделиться сверхприбылью от нефти и газа
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«Это яркая демонстрация того, что западная солидарность относительно помощи Киеву носит ограниченный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее Польша призвала Норвегию делиться с Украиной сверхприбылью от продажи газа и нефти, однако в Осло отказались идти на такой шаг.
«В Европе нет единого мнения по наиболее важным вопросам. Даже антироссийские санкции согласовываются довольно долго. А если уж попытаться заставить все страны просто отдавать деньги Украине, то это обернется разбродом и шатаниями в евроатлантических структурах», – уверен научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.
«Этот спор иллюстрирует тот факт, что западная солидарность относительно помощи Украине носит ограниченный характер. Не стоит даже предполагать, что страны согласятся на постоянной основе отдавать Киеву свои доходы, не получая ничего взамен», – подчеркнул Митрахович.
В свою очередь эксперт в области энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что заявления польского премьера носят спекулятивный характер.
«Сложилось впечатление, что Моравецкий попытался поиграть в коммунизм, когда все «лишнее» отдается нуждающимся. Хотя сейчас в Европе модно обсуждать помощь Украине», – сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«Понятно, почему целью Польши стала именно Норвегия. Осло – ключевой игрок на рынке нефти и газа ЕС. Опять же, в качестве аргумента Моравецкого прозвучало утверждение о том, что Норвегия – маленькая страна. Вообще, сложилось впечатление, что Польша, зависящая от импорта, просто завидует Норвегии», – заключил Пасечник.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
«Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
В ответ государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины. Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад. Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
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Президент Польши оценил угрозу нападения со стороны России
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«Потенциальная угроза» со стороны России для Польши «имеет место быть», однако вероятность «нападения» невелика, считает президент Польши Анджей Дуда. Он выразил уверенность, что никто не захочет атаковать страну НАТО, рискуя сражением с американской армией.
«Конечно, потенциальная угроза со стороны России все время имеет место быть, но вероятность того, что кто-либо, включая Россию, решится напасть на страну НАТО, рискуя сражением в том числе с американской армией, невелика», – сказал Дуда в интервью Polskа Times.
Дуда указал, что в Польше базируется более 10 тыс. солдат самой большой армии в мире. По его словам, это «самая мощная, с самым лучшим и современным оснащением армия, солдаты которой имеют опыт участия в войнах», передает RT.
Польский президент напомнил также, что американский лидер Джо Байден во время визита в Польшу гарантировал ее безусловную безопасность в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, и в случае атаки ответ альянса будет незамедлительным и решительным. Дуда добавил, что, кроме американских солдат, у Польши в распоряжении есть своя собственная армия, готовая защищать свою Родину.
Напомним, в воскресенье Дуда прибыл в Киев. Ожидается, что там он выступит в Верховной раде.
Между тем в последнее время из самой Польши все чаще звучат агрессивные заявления. Так, в середине мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.
Кроме того, Дуда заявлял, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу». В Кремле, комментируя его высказывания, отметили, что Польша в последние месяцы стала враждебной и может быть угрозой для территориальной целостности Украины.
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Зеленский назвал Украину и Польшу «сестрами»
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Украина и Польша избрали один путь, на котором научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга, сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде по случаю визита в Киев президента Польши Анджея Дуды.
«Сегодня мы с Анджеем понимаем друг друга с полуслова. Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда. И неважно кириллица или латиница, неважно, как мы пишем «воля» и «независимость». Важно, что эти вещи украинцы и поляки говорят одинаково. И одинаково готовы их защищать. Украина делает это уже. На самой передовой. Защищает не только себя, но и всю Европу», – отметил Зеленский, передает «УНИАН».
По его мнению, поляки это знают, ценят, уважают, помогая Украине как братья и союзники. В частности, Польша является одним из лидеров не только в поддержке Украины, но и в защите и продвижении санкций, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру.
Он поблагодарил за поддержку всех поляков, назвав польские города, которые являются городами-побратимами украинских городов.
«Почти все наши города являются побратимами польских. Побратимами являются и наши народы. Сестрами являются наши страны. Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза», – добавил Зеленский.
Напомним, 12 мая власти Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры», расположенного на границе России, Белоруссии и Украины. Монумент «Три сестры» у пограничного стыка границ России, Белоруссии и Украины был открыт 3 мая 1975 года и символизирует дружбу народов.
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Лукашенко: Поляки готовы забрать Западную Украину
Обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Нас беспокоит то, что они, поляки, натовцы, готовы выйти и забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.
По словам Лукашенко, украинцам еще придется просить о том, чтобы не было допущено отрыва западной части, других частей от Украины.
Ранее Варшава выступила с предложением направить миротворческую миссию НАТО в западные области Украины. Президент Польши Анджей Дуда планировал представить свое предложение президенту США Джо Байдену на прошедшем 24 марта саммите НАТО.
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Германия и Италия разрешили компаниям платить за газ в рублях
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Власти Германии и Италии сообщили компаниям в своих странах, что те могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России, сообщают информационные агентства.
Немецкие власти сообщили импортерам, что можно открывать счета без нарушения санкций. По словам источников Reuters, Берлин действовал в тесной координации с ЕС. Как заявил источник, власти Италии тоже контактировали с Еврокомиссией, получив «разъяснения, как законно покупать российский газ». Подчеркивается, что это произошло до того, как Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в Газпромбанке в рублях и евро, передает РИА «Новости».
Напомним, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что контракты с Газпромом на поставки газа, которые теперь должны оплачиваться в рублях, имеют около 54 компаний, половина из них уже открыла счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Как сообщал на прошлой неделе Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.
Австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. Итальянская энергетическая компания Eni также сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
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Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии
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Газпром полностью остановил поставки газа финской Gasum из-за неуплаты по новой схеме, в 2021 году компания поставила Gasum 1,49 млрд кубометров газа – две трети от общего объема потребления газа в Финляндии, сообщили в компании.
«Газпром полностью остановил поставку газа компании Gasum (Финляндия) в связи с неоплатой в рублях. В 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Gasum 1,49 млрд кубометров газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии», – говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании.
«Газпром экспорт» по состоянию на конец рабочего дня 20 мая не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле в соответствии с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 года, также уточняет компания.
Ранее в субботу финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что прекратила получать голубое топливо из России.
Напомним, ранее Финляндия отказалась оплачивать поставки газа из России в рублях. Также компания обратилась в арбитраж по поводу долгосрочного контракта «Газпром экспорта» на поставку газа.
Финское министерство занятости и экономики обещало, что потребности в газе бытовых потребителей могут быть удовлетворены в любой ситуации, равно как и потребности основных служб общества. При этом отмечалось, что «положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным». Так, «некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector» между Финляндией и Эстонией. Кроме того, в Финляндию будет поставляться СПГ
Кроме того, Финляндия рассчитывает, что осенью будет закончено строительство терминала СПГ в Хамине. Арендовано судно-терминал СПГ, финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. При этом терминал собираются ввести в эксплуатацию к зиме.
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Заявка на транзит газа из России через Украину упала почти на 30%
Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, по предварительным данным, упала почти на 30% – до 45,7 млн кубометров против 63,7 млн кубометров днем ранее.
Такие данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) передает РИА «Новости».
Чуть позднее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 45,9 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, передает ТАСС.
По данным Газпрома, накануне объем прокачки составлял 62,4 млн куб. м.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
Во Франции указали на отсутствие альтернатив российскому газу для Европы
Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие страны не смогут заменить поставки природного газа из России в Европу в долгосрочной перспективе, пишет французская пресса.
По мнению Monde diplomatique, эти страны способны выступать в роли резервных продавцов, но не справятся с повышенным спросом в течение длительного периода. Как указывает издание, попытка Европы «отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей». Подчеркивается, что этот порядок «будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго», передает РИА «Новости».
Monde diplomatique отмечает, что Ливия также не сможет решить проблему поставок из-за гражданской войны, а Египет вовсе не планирует становиться таким поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией. Другие возможные источники, например, Нигерия или Ангола, находятся слишком далеко. Кроме того, сказывается «устарелость их мощностей». Все это «не позволяет им стать надежной заменой России».
Как пишет Monde diplomatique, воспользоваться ситуацией планируют США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В Европе газовый кризис привел к тому, что власти обсуждают возможность административными методами регулировать цены на голубое топливо.