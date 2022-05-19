Царев назвал причины задержания своего брата сотрудниками СБУ

Офису президента Зеленского нужно отвлечь общественное мнение от сдачи в плен боевиков «Азова», с этой целью был задержан мой свободный брат, вина которого лишь в том, что у него такая же фамилия, как у меня, сказал газете ВЗГЛЯД бывший нардеп Украины Олег Царев. О задержании Михаила Царева сообщили в четверг украинские спецслужбы.

«Судя по всему, поводом для задержания моего сводного брата по отцу стало то, что у него такая же фамилия, как у меня. Я не поддерживал с ним отношения с 2014 года. Вся его вина в том, что у него фамилия Царев», – считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

О задержании Михаила Царева сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) стало известно в четверг. Мужчину подозревают в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры в восточных регионах страны, в частности, в Днепропетровской области. В ходе обысков у родственника бывшего депутата нашли тротиловые шашки, боеприпасы, оружие, «документы гражданина России» и банковские карты. Также утверждается, что сводному брату Царева якобы «обещали должность главы областной администрации при ее переходе под контроль ВС РФ».

«Он был уверен в быстрой победе РФ. Когда приход россиян провалился, он получил задание дестабилизировать ситуацию в регионе через серии взрывов на объектах инфраструктуры», – сообщили в СБУ.

По мнению бывшего депутата, офису президента Украины Владимира Зеленского «срочно нужно отвлечь внимание людей и поменять медийную повестку» в связи с массовой сдачей в плен украинских боевиков с территории металлургического комбината «Азовсталь».

«Ни на одном украинском телевизионном канале я не увидел сообщений о пленении бойцов «Азова» (в России в отношении бойцов националистического полка «Азов» возбуждены уголовные дела). Я уже тогда подумал, «как же они будут выкручиваться в этой ситуации и как будут перебивать медийную повестку». И вот теперь я вижу, как они это делают. Но рано или поздно информация об аресте «азовцев» дойдет до украинцев», – уверен Царев, который на Украине заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за призывы в 2014 году к областям о выходе из состава страны.

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