Эксперты интернет-форума обсудили новые форматы поддержки IT-отрасли в России

Участники Российского интернет-форума (РИФ 2022) на круглом столе «Рунет сегодня и завтра» обсудили подготовку ИТ-кадров, создание цифровых платформы и цифровую трансформацию в новых условиях. Модератором дискуссии выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он рассказал что, «в текущих непростых условиях важно понять, как бьются сердца нашего сообщества, порефлексировать, какие ожидания и вызовы есть у отрасли. Со всеми коллегами мы в тесном контакте, хотелось бы достаточно откровенный разговор провести», его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы видим активный рост аудитории и потребления сервисов VK. Люди стали больше общаться, смотреть контент в самых разнообразных форматах, проходить образовательные курсы и развивать бизнес онлайн с помощью наших платформ и инструментов. Недавно мы преодолели важную отметку – 100 млн ежемесячной аудитории ВКонтакте... Конечно, высокая активность пользователей и рост аудитории проверяет компании на прочность. Мы сделали большой задел по технической устойчивости», – рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

По его словам, «также требуется усиление команды для развития и создания новых сервисов. Поэтому мы продолжаем активный наем сотрудников. На сегодня у нас более 550 открытых вакансий. Мы приглашаем как отдельных специалистов, так и целые команды. Создаем для них привлекательные условия работы, предлагаем интересные проекты, возможности для самореализации».

«Первая волна опасений уже прошла. Партнеры ушли, на их место пришли другие. Давление на Россию продолжается, мы об этом помним. К счастью, интернет – глобальная структура, реки могут развернуться на восток. Пока ситуация достаточно стабильная. Рынок ЦОДов активно растет, объем информации растет. Сейчас у многих компаний есть изменение привычных схем, и возникла необходимость обратиться к крупным игрокам, как Ростелеком. Появляются новые логистические цепочки, насколько они смогут реализовать нашу потребность, пока рано говорить. Мы по-прежнему много строим», – сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Мы видим смысл нашей компании в том, чтобы создавать предпринимателям условия для эффективного ведения бизнеса. Ведь наша платформа создается усилиями самих предпринимателей – на сегодня 90% ассортимента Ozon приходится на маркетплейс, т.е. товары десятков тысяч продавцов по всей стране. За удобными цифровыми сервисами Ozon стоит большая физическая инфраструктура и работа 40 тыс. человек», – сказал представитель Ozon Groupон Александр Шульгин.

Идеолог РИФ Сергей Гребенников представил результаты исследования продвижения и ведения бизнеса субъектами МСП.

«Почти 80% респондентов из числа МСП используют для ведения или развития своего бизнеса e-com площадки и/или средства интернет-коммуникаций. Более 40% опрошенных использует и то, и другое. Наличие ориентированной на покупки аудитории, удобство пользования сервисом и стоимость продвижения стали ключевыми ориентирами для МСП при выборе e-com площадок для бизнеса. По этим параметрам лидирует Авито, площадкой пользуется 62% представителей МСП, принявших участие в опросе. Второе и третье место заняли Яндекс.Маркет и Ozon. У каждой площадки есть свои географические особенности», – рассказал он.

По словам Гребенникова, «44% респондентов назвали VK основным каналом интернет-коммуникации (категория включает в себя социальные сети и мессенджеры). На втором и третьем месте по популярности собственные интернет-сайты бизнеса и Whatsapp».

18 мая состоялось официальное открытие Российского интернет-форума (РИФ 2022). РИФ проводится без перерывов с 1997 года, в этом году он пройдет в 26-й раз. Главными темами форума станут: пересборка ИТ-отрасли, искусственный интеллект, социальные медиа, телеком, eCom, digital-маркетинг, цифровая трансформация и другие. Открытие форума прошло в формате двух блоков: ток-шоу «Рунет сегодня и завтра» и аналитической панели с презентацией исследования «Экономика Рунета 2021–2022».