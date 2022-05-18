Песков сообщил о подготовке «Прямой линии» с Путиным

Песков объяснил приказ Путина по «Азовстали» гуманитарными соображениями

Президент Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и блокировании промзоны с разрешением выйти оттуда гражданским, а также сложившим оружие военным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, приказ был отдан исходя из гуманитарных соображений, об этом говорил сам президент Путин», – ответил Песков на вопрос, является ли это результатом гуманного отношения со стороны Москвы и приказа президента России прекратить штурм, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что российский лидер ранее «приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти с этого завода, из подземелья и затем проследовать в любую сторону – или в сторону запада Украины, или в сторону других регионов, на их выбор».

Внимание Пескова также обратили на публикации в СМИ, согласно которым в заблокированной промзоне могут находиться иностранные военные инструкторы и представители разведок. У него спросили, располагал ли Путин такими данными, когда отдавал приказ, и располагает ли сейчас.

«Я не могу как-то судить, насколько соответствуют действительности эти сообщения СМИ. Думаю, что это целиком и полностью все-таки прерогатива наших военных, которые занимаются этим вопросом», – ответил Песков.

Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».

Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.

Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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