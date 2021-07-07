Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии» 7 июля 2021, 14:53

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии», перечень опубликован на сайте Кремля. В частности, Путин поручил правительству и Банку России до 1 октября «обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», говорится в сообщении на сайте Кремля. Речь идет о реализации механизма защиты минимального дохода должника от списания. Также он поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков. Кроме того, российский лидер рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от трех до семи лет, согласовав ее с Минтрудом России. Доклад о выполнении поручения необходимо представить уже до 1 августа, ответственный – губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Правительству Красноярского края президент рекомендовал края обеспечить мониторинг качества ремонтных работ дорожной сети региона, в частности, принять меры для устранения подтопления автомобильных дорог в районе города Лесосибирск. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 сентября, ответственный – губернатор Красноярского края Александр Усс. Омским властям Владимир Путин рекомендовал принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный – губернатор Омской области Александр Бурков. Напомним, 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Глава государства также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. После Владимир Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами. Также он рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» до 30 ноября провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД, что «это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности».

Состоялся первый разговор Путина и нового премьера Израиля 5 июля 2021, 14:27

Фото: Abir Sultan/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обсудили сохранение исторической правды о Второй мировой войне, противодействие героизации нацизма и отрицанию Холокоста, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Беннет обсудили предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня. «Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов», – отметили в Кремле. В июне новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. До этого Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет подряд. Путин выразил соболезнования семье Меньшова 5 июля 2021, 16:36 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким. «Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Афганистаном 5 июля 2021, 21:54 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне», – говорится в сообщении. Отмечается, что Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – добавляется в сообщении. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. Путин прибыл в Кемерово 6 июля 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. В программе визита главы государства – посещение Кемеровского президентского кадетского училища и строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Путин также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса». Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает РИА «Новости». Все мероприятия пройдут с учетом санитарных требований по коронавирусу. Путин анонсировал создание 40 тыс. новых рабочих мест в Кузбассе 6 июля 2021, 16:44 Текст: Евгения Шестак

Порядка 40 тыс. рабочих мест должны появиться в не угольных секторах экономики Кемеровской области в ближайшие пять лет, заявил президент России Владимир Путин. «Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться по меньшей мере 40 тыс. новых современных рабочих мест. Ранее Путин заявлял о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян. Кремль анонсировал визит Путина в Кемерово 5 июля 2021, 12:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин продолжит совершать региональные поездки, несмотря на пандемию, при этом будут соблюдаться все эпидемиологические предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Региональные поездки будут продолжаться, безусловно», – передает ТАСС слова Пескова. «Действительно, у Путина запланирована поездка в Кемерово, завтра он будет работать в Кемерово. Все мероприятия в рамках этой поездки будут осуществляться с учетом санитарных требований по коронавирусу», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковском секторе. «Также в ближайшее время мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», – передает РИА «Новости» слова Пескова о графике президента России. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова 5 июля 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями семье режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося 5 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент глубоко соболезнует. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким, семье Владимира Меньшова», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Путину продемонстрировали строительство культурного кластера в Кемерове 6 июля 2021, 18:55 Президент Владимир Путин в ходе поездки в Кемерово проинспектировал строительство объектов Сибирского кластера искусств, губернатор региона Сергей Цивилев рассказал главе государства о проектах культурно-образовательного и музейно-театрального кластера. «Хороший кластер получился», – сказал Путин в ходе осмотра площадки строительства и информационных стендов. Он подчеркнул, что, благодаря новым культурным объектам, жителям Сибири «не надо будет ездить ни в Москву, ни в Петербург», передает ТАСС. Проект Театра оперы и балета в составе музейно-театрального комплекса Путин назвал «конфеткой». Он уточнил у представителя подрядчика, будет ли объект сдан до конца 2023 года. «Очень будем стараться», – ответил строитель. «Надо к концу 2023 года. Сами знаете, стоит только затянуть, проблем только будет больше. И дороже [проект станет], и нарастают другие сложности», – подчеркнул Путин. Кузбасс в 2018 году стал одним из четырех регионов (наряду с Приморьем, Севастополем и Калининградской областью), получившим право на строительство культурного кластера. Культурно-образовательная часть проекта возводится в Ленинском районе Кемерова, часть зданий планируется сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Музейно-театральный комплекс должен быть открыт до 2023 года, помимо Театра оперы и балета (филиала Мариинского театра), в него войдут филиал Государственного Русского музея и Кузбасский центр искусств. Путин возложил цветы к памятнику «Память шахтерам Кузбасса» 6 июля 2021, 17:01 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кемерово возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», сообщила пресс-служба Кремля. Монумент находится в музее-заповеднике «Красная горка» – исторической части Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник авторства скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона. «Глава государства также посетил торжественное мероприятие, приуроченное к 300-летию образования Кузбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, 6 июля Путин прилетел в Кемерово. В рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Путин поздравил Назарбаева с днем рождения 6 июля 2021, 10:55 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения», – сообщается на сайте Кремля. Во вторник Назарбаеву исполняется 81 год. Ранее Назарбаев рассказал Путину, что от коронавируса его спасли российские врачи. Первый президент Казахстана заболел 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами 7 июля 2021, 14:15

Фото: Kremlin Pool/Global :ook Press

Текст: Елизавета Булкина

Главы регионов должны не реже одного раза в год проводить прямое общение с гражданами, рекомендовал президент Владимир Путин. «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации президента Российской Федерации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия», – говорится в перечне поручений по итогам «Прямой линии» Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также до 30 ноября Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин положительно оценил прямую линию, которая состоялась 30 июня, и уже дал необходимые поручения по итогам мероприятия. Путин назвал киберпреступность и незаконную миграцию общими вызовами для стран Европы 7 июля 2021, 10:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Борьба с преступлениями в киберсреде и незаконной миграцией, обеспечение экологической безопасности являются общими задачами для всех европейских стран, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств. По его оценке, соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции находятся в числе вопросов, которые заслуживают «самого серьезного внимания». «Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента», – передает ТАСС слова Путина. Как отметил глава государства, российская прокуратура активно работает по всем этим направлениям. Ранее в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры. В Республиканской партии США заверили, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета. После этого в администрации президента США Джо Байдена анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности. Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже Пентагон призвал власти США дать межведомственный ответ на атаки якобы находящихся в России хакеров. Напомним, ранее в среду в посольстве России в Вашингтоне заявили, что Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и Соединенных Штатов в области кибербезопасности. Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке 7 июля 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26. «С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном в среду на сайте Кремля. В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших. Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. Путин поручил реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет 7 июля 2021, 14:04 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. «Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Путин проводил российских олимпийцев на Игры в Японию 7 июля 2021, 12:57 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами перед их поездкой на Олимпиаду в Токио, встреча прошла в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Наш президент уже проводил наших олимпийцев «на битву». Только не «на битву», а на спортивные соревнования олимпийские. Уже члены команды встречались с президентом в Кремле», – передает его слова РИА «Новости». Песков уточнил, что более массовой встречи со спортсменами не планируется: «Нет, она уже была». Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тыс. спортсменов. Из-за пандемии Игры были перенесены на год. Ранее Путин заявил, что сборной России окажут дипломатическую поддержку на Олимпиаде в Японии.