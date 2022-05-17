Мантуров сообщил о планах завода «Москвич» сотрудничать с иностранными брендами

Московский завод «Москвич» планирует как сотрудничать с иностранными брендами, так и внедрять собственные разработки, в том числе, по электромобилям, заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с «Камазом» идет работа над новой стратегией для московского завода: она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических», – цитирует его РИА «Новости».

Он также отметил, что все наработки «Камаза» по разработке электромобилей, в том числе те, о которых уже публично заявлялось, будут использованы.

Ранее Мантуров заявил, что АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на платформе, разработанной французской компанией Renault совместно с российским производителем.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.