В Волгоградской области стали известны сроки открытия нового корпуса онкодиспансера

Новый корпус Волгоградского областного онкодиспансера будет запущен летом 2022 года, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, в построенном по нацпроекту «Здравоохранение» лечебно-консультационном корпусе завершаются монтаж и пусконаладка современного оборудования.

«Объект высокотехнологичный, сложный и требует серьезной детальной настройки. Наш новый центр находится в высокой степени готовности – в течение лета есть возможность перейти к полномасштабной плановой работе. Часть штрихов надо завершить до конца мая – начала июня и полностью запустить центр летом. Такого регионального онкологического центра, как будет у нас, в России нет», – подчеркнул Бочаров, его слова приводятся на сайте правительства Волгоградской области.

Он отметил, что самое серьезное внимание уделяется подготовке кадров. Всего уже обучено 237 сотрудников. Врачи и медсестры прошли дополнительную подготовку в передовых отечественных клиниках и за рубежом, при этом основу коллектива составляют воспитанники, представители ВолгГМУ.

В новом двухсекционном корпусе глава региона осмотрел готовящиеся к открытию детскую и взрослую поликлиники, другие подразделения, где полным ходом идут пусконаладочные работы. Так, завершается монтаж оборудования в центральном стерилизационном отделении (ЦСО) – уникальном для Волгоградской области.

Для повышения качества обработки инструментов (хирургических и анестезиологических приборов, жестких эндоскопов, лабораторного стекла) приобретено передовое стерилизационное оборудование на сумму более 100 млн рублей. Благодаря специальной логистике, исключается пересечение грязных и стерильных материалов. После дезинфекции и сушки инструменты выгружают в чистую зону и герметизируют, что позволяет хранить их стерильными в течение пяти лет. В закрытых контейнерах, готовые к выдаче они ждут отправки в отделения, в том числе в операционные, которые также сегодня осмотрели участники выездного совещания.

Бочаров также ознакомился с условиями для пациентов: малокомплектные палаты имеют отдельный санузел, оснащены «тревожной кнопкой» для вызова медперсонала, в каждой комнате есть телевизор.

Новый корпус даст дополнительные возможности и для диагностики. Например, отделение УЗИ займет восемь кабинетов, где уже установили ультразвуковые сканеры экспертного класса для выполнения любых исследований. Создана отдельная диагностическая операционная для выполнения различных пункций. В целом для оснащения лечебно-консультативного диагностического центра приобретена передовая техника, медицинская мебель и прочее оборудование на сумму свыше 1,8 млрд руб.

Бочаров отметил, что проект был реализован благодаря доверию к региону федерального центра, руководства страны: «Здесь вклад Президента очень большой. Владимир Владимирович поддержал меня и Волгоградскую область в решении этого вопроса, хотя многие были против, считая, что это невозможно реализовать здесь. Получилось все очень функционально, достойно, высокоэффективно. Новый центр внесет существенный вклад в повышение качества оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области».