Возгорание произошло при ремонте первой советской АПЛ «Ленинский комсомол» в Кронштадте

Эксперт предположил, какие автомобили будут выпускать под брендом «Москвич»

Автомобили под брендом «Москвич», которые теперь будут производиться на московском заводе Renault, должны быть не хуже, чем выпускала компания, когда была партнером «АвтоВАЗа», заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя соответствующее сообщение мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с тем, что иностранный собственник Renault принял решение закрыть московский завод, теперь там будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич».

«Вообще, все последнее время наш автопром держался только на совместных предприятиях с иностранными компаниями и с иностранными брендами. Чтобы сейчас самостоятельно что-то сделать, что-то восстановить – нужны годы. И то, что сейчас будет делаться в спешном порядке, чтобы залатать дыры – перспектив не имеет», – говорит Похмелкин.

Однако он не исключает, что со временем завод все-таки сможет выпускать годный продукт, который будет пользоваться спросом. Более того, в нынешней ситуации покупатель может дать реальный шанс развиться отечественному производителю.

«В первую очередь акцент должны сделать на качестве и безопасности автомобиля. Причем спросом будет пользоваться любая хорошая машина: седан, хэтчбек, кроссовер – у всех есть свой покупатель. Главное, чтобы это было качественно и доступно по цене. Если эти два компонента будут соблюдены, то свой покупатель, конечно, найдется», – считает собеседник.

Учитывая специфику бренда «Москвич», эксперт полагает, что выпускаться, скорее всего, будут автомобили типа седан. Тем не менее, если же компания захочет попробовать себя в новом амплуа, то пользоваться спросом будут и другие виды.

«Критерии хорошего автомобиля, для меня: надежность, комфорт, определенный набор опций, без которых сегодня трудно представить современный автомобиль, безопасность. Но, опять же, даже у самого дешевого автомобиля покупатель есть, но дешевых и так хватает у нас. И конечно, если уж и менять Renault, то это должна быть такая продукция, которая будет не хуже той, что выпускали они, когда были партнерами «АвтоВАЗа», – заключил Похмелкин.

Ранее стало известно, что все активы французской автомобильной группы Renault в России переходят в собственность государства: доля в «АвтоВАЗе» – НАМИ, завод «Рено Россия» – Москве, заявил Минпромторг.