Раскрыт способ безопасной зарядки батареи смартфона

Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов рассказал, можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке.

По его словам, аккумулятор смартфона прослужит дольше, если не разряжать его «в ноль» и не оставлять подключенным к электропитанию на всю ночь. Чтобы не «убить» батарею, стоит всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне от 20 до 80%, передает радио Sputnik его слова эксперта.

«Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80%: увидели 20% – поставили на зарядку, увидели 80% – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего», – заявил Смирнов.

Техноблогер добавил, что, одновременно накапливая и расходуя заряд, батарея подвергается повышенным нагрузкам, которые со временем могут привести к уменьшению ее емкости.

«Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше», – сказал Смирнов.

По словам эксперта, людям, которые не могут надолго отказаться от использования смартфона, могут воспользоваться двумя способами ускорить зарядку устройства.

«Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения», – посоветовал Смирнов.

В заключение эксперт подчеркнул, что не стоит заряжать смартфон на холоде, это тоже может привести к выходу аккумулятора из строя.

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