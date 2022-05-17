Крым предложил помощь регионам юга Украины в интеграции с Россией

Крым готов оказать помощь регионам юга Украины, если они примут решения о политической интеграции с Россией, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Мы готовы оказать помощь регионам юга Украины, если те примут решения о политической интеграции и станут на путь воссоединения с Россией, тем более, что это исторически русские земли. Мы прошли этот путь и готовы делиться опытом формирования новой законодательной базы. Будущее освобожденных регионов должны определить сами жители, и оно уже, уверен, не будет связано с Украиной», – передает РИА «Новости» его слова.

Фикс добавил, что освобожденные регионы Украины уже начали экономическую интеграцию с регионами России. Так, на сегодняшний день восстанавливаются и развиваются активные торговые связи с Крымом.

«Идет гуманитарная интеграция. Мы также поможем освобожденным регионам с учебниками для школ, с переходом образовательной и медицинской системы на российские стандарты», – подчеркнул он.

Ранее власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

В Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России.

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