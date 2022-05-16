Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению после выхода макростатистики в Китае, говорящей о возможном снижении спроса на сырье.

По состоянию на 9.10 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,7%, до 109,65 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 1,5%, до 107 долларов, пероедает РИА «Новости».

Цены на нефть перешли к снижению после выхода данных о замедлении экономической активности в Китае, которая привела к возникновению волнений насчет спроса на сырье. Так, розничные продажи в стране апреле упали на 11,1%, хотя ожидалось снижение лишь на 6,1%. А уровень промышленного производства неожиданно снизился на 2,9% в апреле, хотя аналитики, наоборот, ожидали роста показателя на 0,4%.

До публикации китайской статистики нефтяные котировки обеих марок росли примерно на 0,7% на оптимизме по поводу летнего спроса на сырье.

«Напряженный сезон путешествий в июне, июле и августе, вероятно, значительно повысит спрос, поскольку потребность в дорожном и авиационном топливе возрастает», – цитирует Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон.

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