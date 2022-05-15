Украинские силовики при отступлении заминировали завод «Заря» в Рубежном

Украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки, сообщили в Народной милиции республики.

«Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой. Около 49 тонн тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе 406, могли не просто нанести грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе, поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что взрыв должен был произойти посредством дистанционного управления детонированием в момент, когда он принес бы наибольший ущерб.

«Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован», – рассказали в пресс-службе Народной милиции.

По данным ведомства, объект обезврежен и больше не представляет опасности для людей и окружающей среды.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.

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