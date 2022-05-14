Итальянец рассказал о прошедшем в Турине митинге в поддержку России

Гражданин Италии Амедео Авондет рассказал, что организовал в Турине митинг в поддержку России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

По словам мужчины, идея организовать митинг в Турине пришла ему, поскольку многие итальянцы поддерживают Москву и выступают против отправки вооружения в Киев.

«Я решил провести этот митинг, потому что я обсуждал ситуацию с моими друзьями из России. Я думаю, что помощь России в Италии очень важна», – сказал Авондет «Известиям».

По его словам, итальянцы не хотят отправлять свое оружие на Украину. Кроме того, он сообщил, что, по результатам опросов, около 30% жителей Италии поддерживают Россию. Авондет добавил, что итальянцы часто оставляют цветы рядом с посольством России.

Итальянец заметил, что перед проведением митинга в Турине всем организаторам пришлось оплатить налоги, чтобы обеспечить безопасность участников акции с помощью полиции. «На митинге, который мы проводили, была полиция. Мы оплатили налоги, чтобы они нас защищали. Но когда пришли националисты со своими флагами, полиция ничего не сделала. Я думаю, что пришел такой приказ из правительства», – считает Амедео.

Он добавил, что начал следить за ситуацией на Украине с 2014 года, после того как в Киеве случился госпереворот. «Я понял, что на Украине существует нацизм», – сказал Амедео.

В субботу сотни итальянцев вышли на улицы Турина в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. На площади перед базиликой митингующие развернули флаги Италии и России. Также они озвучивали лозунги против альянса НАТО. Вышедшие на митинг итальянцы уверены, что если их страна продолжит поддерживать Украину поставками оружия, то это приведет к экономическому кризису и безработице.

В субботу главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.