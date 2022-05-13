Фонды «Круг добра» и «Дети-бабочки» окажут патронажную помощь детям с редкими заболеваниями

Совместный проект созданного президентом России Фонда «Круг добра» и благотворительного фонда «Дети-бабочки» организует адресную помощь пациентам с генными дерматозами в регионах, а также обеспечит лекарствами детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

«В перечне Фонда «Круг добра» уже 53 тяжелых и редких заболевания, детям с этими заболеваниями мы уже покупаем или в ближайшее время начнем покупать лекарства. Подопечных Фонда – более 3000», – отметил протоиерей, председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко.

По его словам, работая над проектом обеспечения пациентов с буллезным эпидермолизом, фонд столкнулся со сложностями расчета и назначения высокотехнологичных медицинских изделий.

«Это редкая патология, и при планировании расхода перевязочных средств необходимо учитывать множество нюансов: возраст, сопутствующие заболевания, наличие осложнений. Все это может влиять на количество используемых повязок. Поэтому совместно с БФ «Дети-бабочки» мы разработали проект выездных патронажей, в рамках которых региональные специалисты пройдут образовательный модуль и практические консилиумы с врачами-экспертами в области генных дерматозов. Он позволит обеспечить не только адресную помощь детям с тяжелыми формами заболеваний, но и квалифицированную медицинскую помощь в регионе без транспортировки тяжелого пациента за тысячи километров в федеральный центр», – добавил руководитель фонда.

В течение 2022 года эксперты фонда «Дети-бабочки» проведут 10 выездных патронажей в регионах России. Первый из них уже состоялся 11 мая в Пермском крае, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В патронажах принимает участие мультидисциплинарная команда экспертов фонда «Дети-бабочки»: дерматолог, педиатр, гастроэнтеролог и в некоторых случаях онколог.

Программа патронажных визитов включает в себя консилиумы на базе региональных медучреждений и образовательный модуль, предполагающий обучение врачей и среднего медперсонала с максимальной концентрацией на практических аспектах – диагностике, современных протоколах лечения, мультидисциплинарном подходе к наблюдению пациентов и (при необходимости) оптимальной маршрутизации пациентов с генными дерматозами. Это поможет предотвратить развитие тяжелых осложнений, сэкономит время и средства пациентов и даст возможность решать большую часть их проблем со здоровьем в регионе проживания.

Второе направление совместной работы фондов «Круг добра» и «Дети-бабочки» – централизованное и гарантированное обеспечение за счет госбюджета пациентов с тяжелыми формами буллезного эпидермолиза дорогостоящими и востребованными перевязочными средствами – губчатыми и сетчатыми повязками, а также бандажами для их фиксации. На сегодняшний день фонд «Круг добра» одобрил 639 заявок на гособеспечение 131 пациентов из 64 регионов РФ с дистрофической формой БЭ.

В перспективе планируется открытие региональных Центров генных дерматозов, где дети с генетическими заболеваниями кожи смогут обследоваться и централизованно получать амбулаторную помощь. В ряде случаев пациентов наблюдают только участковые педиатры. Это ведет к отсутствию полной информации о пациентах с редкими заболеваниями у региональных Минздравов, что мешает стандартизировать процессы оказания помощи.

До конца 2022 года будет отобрано 10 регионов, где усилиями региональных Министерств здравоохранения и фонда «Дети-бабочки» будут организованы Центры генных дерматозов. В работе региональных ЦГД будут активно использоваться цифровые технологии, в частности, возможности телемедицины.

«Своей главной целью мы видим организацию системной помощи пациентам с генодерматозами. Совместный проект с президентским фондом «Круг добра» дает возможность передать экспертизу, накопленную за 11 лет экспертами медкоманды нашего фонда, в региональные центры, чтобы дети могли получать всю необходимую им квалифицированную помощь по месту жительства, организация системы помощи пациентам с редкими заболеваниями в целом укрепляет систему здравоохранения в стране, показывая, каким оно должно быть», – считает руководитель фонда «Дети-бабочки», член ОП РФ Алена Куратова.