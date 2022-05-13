Паралимпийский комитет предложил пострадавшим в ходе спецоперации помочь с реабилитацией

Паралимпийский комитет России выразил готовность оказать помощь получившими ранения во время специальной военной операции в организации занятий физической культурой, проконсультировать при выборе вида спорта.

На встречу с пациентами филиала №2 «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» приехали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Георгий Брюсов и Заслуженные мастера спорта России, призеры летних Паралимпийских игр по волейболу сидя – Танаткан Букин и Анатолий Крупин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В числе чемпионов и призеров Паралимпийских игр есть бывшие военнослужащие, получившие военные травмы. Они пришли в паралимпийский спорт для реабилитации, однако сумели достичь огромных высот. После завершения спортивной карьеры некоторые из них продолжают трудиться на благо спорта – работают в руководстве спортивных федераций по работе с инвалидами, тренируют спортсменов. Это действительно уважаемые и почитаемые люди, полноценные члены общества», – отметил Рожков.

«Паралимпийский комитет России готов оказать всем вам всемерную помощь в организации занятий физической культурой, проконсультировать при выборе спорта. В большинстве субъектов Российской Федерации у нас действуют региональные отделения, есть адаптивные школы и центры спортивной подготовки, в которых трудятся специалисты по работе со спортсменами-паралимпийцами и тренеры, есть специализированные инвентарь и оборудование», – добавил он.

Своими вдохновляющими историями поделились и сами паралимпийцы. Букин рассказал, что является ветераном Афганской войны. «После получения военной травмы, я, как и вы, стоял перед выбором – что делать дальше, как реализовать себя в этой «новой» жизни. 35 лет назад в Советском Союзе никто серьезно не занимался паралимпийским спортом, не было таких возможностей, как сейчас, не было информации, государственной поддержки, поэтому к спорту я пришел гораздо позднее – только спустя 11 лет после ранения», – отметил спортсмен.

В 2008 году он завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Пекине, а на Играх в Токио в качестве тренера сборной привел команду к серебряным медалям.

Участник боевых действий в Чеченской республике Анатолий Крупин также поделился своей историей: «Я лежал в этом же госпитале в 2004 году и, вернувшись домой, принял решение не становиться заложником обстоятельств, а сделать свою жизнь насыщенной и интересной. Так совпало, что в этот момент друг меня позвал заниматься пара-греблей. И я решил попробовать. Успех пришел быстро – в 2008 году я уже участвовал в Паралимпийских играх. Во время тех Игр я познакомился с командой екатеринбургского волейбольного клуба и решил попробовать себя в новом виде спорта. Так началась моя новая страница паралимпийца».

В свою очередь, операционный директор благотворительного фонда «Память поколений» Наталья Русакова добавила, что ветеранам не нужна жалость, а нужна лишь поддержка, в первую очередь, медицинская, которая позволит вернуться к активному образу жизни. «К счастью, современные технологии это позволяют – наши ветераны и в волейбол играют, и вершины гор покоряют!» – отметила она.

После окончания встречи Паралимпийский комитет России подарил пациентам экипировку. В ближайшее время в госпитале ПКР организует мастер-классы по паралимпийским видам спорта.