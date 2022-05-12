Эксперт рассказал о возможности соединить право, экономику и информационные технологии

Декан Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС Олег Зайцев рассказал о бакалаврской программе по праву «Правовое обеспечение финансовых технологий» и о нюансах при трудоустройстве молодых специалистов.

«Данную программу мы разрабатывали на пике рекламы цифровых валют, на первоначальном активном обсуждении распределенных реестров. Основная цель программы – подготовка бакалавров по направлению «юриспруденция» (сокращенное название программы «Профит»), которые могли бы не только изучать правовые дисциплины, но и сформировать для себя после обучения, став профессиональными юристами, цифровую правовую среду», – рассказал он РАПСИ.

Зайцев добавил, что первый набор был сформирован в 2019 году. Главная задача на тот момент состояла в том, чтобы программа «Профит» учитывала все нововведения, связанные с блокчейном, цифровыми финансовыми активами, криптовалютами, но в то же время не была построена исключительно только на этом.

«Учебный план мы построили следующим образом. Примерно 70% было отдано правовым дисциплинам, составляющим ядро программы. Нужно сказать, что мы ни на шаг не отошли от существующих федеральных образовательных стандартов по направлению подготовки «юриспруденция», хотя в академии разработаны и функционируют собственные образовательные стандарты. Мы посмотрели, что нужно в вариативной части курса, и оставшиеся 30% разделили так: 20% составили экономико-финансовые дисциплины и 10% – дисциплины, связанные с информационными технологиями. Это не просто какое-то условное разделение, оно достаточно системно. В каждом семестре у нас предусмотрены две экономические или финансовые дисциплины, а также одна дисциплина по информационным технологиям», – рассказал эксперт.

Зайцев подчеркнул, что в данном случае экономика – это не про высшую математику, а информационные технологии – это не про программирование. «Это про то, как экономика взаимодействует с правом, как право регулирует экономические отношения и как информационные технологии помогают в деятельности юриста. За прошедшие три года с момента первого набора студентов мы несколько изменили программу, уделили большее внимание тем правовым сущностям, которые важны с точки зрения правового регулирования», – объяснил эксперт.

«Безусловно, один из важнейших вопросов – дальнейшее трудоустройство. Это вопрос во многом открытый, поскольку работодатель тоже должен быть готов к тому, что к нему придет не просто юрист или специалист в сфере информационных технологий, а как раз тот, кто может сочетать и правовые знания, и знания в сфере информационных технологий. Пока мы не знаем, как бизнес и рынок труда отреагируют на наших выпускников, но я уверен, что, учитывая сегодняшнюю внешнеполитическую ситуацию, они, конечно, будут востребованы», – заключил он.