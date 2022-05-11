|
|
Песков оценил заявления США про «затяжной конфликт» на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Специальная военная операция на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской стороны о якобы подготовке Москвы к затяжному конфликту.
«Мы предлгаем ориентироваться на заявления президента (России Владимира Путина), который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявил, что власти США пока не видят «жизнеспособного переговорного пути» для решения конфликта между Россией и Украиной, чтобы обе стороны рассчитывали на военные успехи.
В парламенте Словакии отказались слушать «лживую» речь Зеленского
|
|
Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, сообщает братиславская газета Pravda.
«Он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) ежедневно обманывает», – приводит его слова ТАСС. Лидер оппозиции выразил возмущение заявлением киевского политика, что он может остановить поставки российского нефти и газа в Словакию, которые осуществляются транзитом через Украину. «Что говорит Зеленский, наносит ущерб [национальным] интересам Словакии», – сказал экс-премьер.
Кроме того, политик назвал выступление Зеленского «карнавалом», сообщает «Рен-ТВ».
Некоторые депутаты из партии Фицо также отказались слушать выступление Зеленского.
Возмущение возможной остановкой киевскими властями поставок энергетического сырья из России в Словакию выразил также спикер Национального совета Борис Коллар. В случае, если это произойдет, то глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.
Зеленский, выступая во вторник посредством телемоста перед депутатами Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что Украина нуждается в поставках оружия и ужесточении санкций против России.
«Словакия нам предоставила то, что нам было нужно… [Сейчас] мы говорим о самолетах и вертолетах. Другим инструментом [против России] являются санкции. Если они будут ослабевать, то для нас [Украины] это будет тяжело», – сказал он.
Украина, как утверждает Зеленский, нуждается в ужесточении антироссийских санкций Евросоюза. Говоря об энергетических санкциях против России, он подчеркнул, что понимает, что для Словакии, которая практически полностью зависит от поставок российских нефти и газа, это большая проблема. Тем не менее, отказ от энергетического сырья необходим, чтобы европейские государства избавились от российской зависимости, считает он.
Зеленский призвал к скорейшему принятию Украины в Евросоюз и поддержке Братиславой усилий его страны в данном вопросе. Вступление Украины в ЕС, по его словам, усилит обороноспособность сообщества.
Ранее министр энергетики Словакии Рихард Сулик заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, а также самой Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
При попытке взять остров Змеиный Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов и 50 человек
Во время попыток захватить остров Змеиный войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава, рассказали в Минобороны России.
По словам официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова, эта авантюра закончилась для Украины катастрофой.
«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», – передает слова генерала РИА «Новости».
Уточняется, что киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.
Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
«Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, – ударных «Байрактар-ТБ2», – уточнил генерал.
Сейчас на острове остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.
Ранее сообщалось, что киевский режим несколько раз пытался высадить воздушный и морской десант на остров Змеиный, но в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил позицию Макрона по вступлению Украины в ЕС
|
|
«Никто в Европе не может честно заявить о том, что он не хочет видеть Украину в ЕС. Сам факт вхождения Киева в объединение обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее украинский МИД заподозрил ЕС в обмане после слов Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия страны в Евросоюз может занять десятилетия.
«Нынешний политический фон и уровень симпатии, который демонстрируется по отношению к Киеву, не позволяет странам ЕС откровенно сказать, что они против вступления Украины в ЕС. Поэтому подразумевается, что даже при своевременном и последовательном выполнении всех процедур вступления, это может растянуться на годы и десятилетия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Макрон просто «акцентировал внимание мировой общественности на известном факте», полагает Кортунов. «Кроме того, в июне Макрона ждут выборы в Национальное собрание. Если он сейчас откровенно заявит о своей позиции, то оппоненты его партии обязательно этим воспользуются в своих целях. Он не пойдет на такой риск», – пояснил Кортунов.
«Вступление Украины в ЕС обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем. Кроме того, после подтверждения членства Киева сразу же усилится давление со стороны Турции. Ну а если хотя бы на минуту допустить, что Анкара станет членом ЕС, то тогда сам смысл объединения будет поставлен под сомнение», – сказал собеседник.
При этом, утверждает эксперт, страны-члены ЕС пытаются найти некую альтернативу для того, чтобы Украина все же смогла войти в состав Евросоюза. «Есть два варианта. Либо сейчас государства каким-то образом ускоряют подготовку Украины для того, чтобы она соответствовала всем требованиям кандидата, либо вырабатывается особый режим вступления. Но тогда другие страны тоже попытаются претендовать на упрощенные правила», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон оценил влияние ударов России на поставки оружия Украине
|
|
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби выступил с утверждением, что ракетные удары России якобы не затруднили поставки западных вооружений на Украину.
«Не было никакого влияния <…> на поток и поставки [военной] техники [и вооружений] на Украину», – приводит утверждение Кирби ТАСС.
По словам Кирби, ракетные удары России по инфраструктуре Одессы или других городов Украины не мешают Западу поставлять вооружения в эту страну. «[Поставки] продолжаются каждый день», – заверил представитель Пентагона.
Во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Предсказан возврат освобожденных территорий Украины в состав России
|
|
Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада», – сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости».
Как подчеркнул постпред Крыма при президенте России, юго-восточные территории, «подаренные» когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население.
«У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», – подчеркнул постпред.
В понедельник в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России. В минувшее воскресенье власти Херсонской области объявили о намерении выдавать российские паспорта. Днем ранее в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Над «Азовсталью» заметили клубы черного дыма
|
|
Над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым, сообщили СМИ.
Со стороны комбината во второй половине дня во вторник были отчетливо слышны звуки взрывов, передает РИА «Новости».
Накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».
В минувшее воскресенье военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что украинские националисты «готовятся к самоуничтожению», так как на заводе «Азовсталь» заканчивается еда, вооружение и медицинские средства.
Ранее в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщили, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». При этом офис генсека ООН не смог подтвердить эвакуацию всех гражденских с «Азовстали».
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводили.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заявили о разногласиях между Британией и ЕС из-за России и Украины
|
|
Бескомпромиссная позиция Лондона и лично министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по ситуации на Украине вызывает несогласие во Франции и Германии, пишет обозреватель Atlantic Том Мактаг.
Требования главы британской дипломатии об обязательном участии Лондона и Вашингтона в украинском урегулировании и критика Минских соглашений за то, что их подписали без Британии и США, идет вразрез с позицией основных стран ЕС, передает РИА «Новости».
«Такая жесткая риторика вряд ли будет встречена с радостью в Париже или Берлине, где воинствующая позиция Великобритании в отношении России подвергается сдержанной критике с самого начала конфликта», – пишет Мактаг.
Как утверждает обозреватель, его собеседники из числа французских и немецких дипломатов и чиновников указывали, что позиция Лондона затрудняет нахождение политического решения ситуации на Украине. Своей политикой Британия пытается восстановить репутацию после Брексита, в то время как ее действия приводят к гибели жителей бывшей советской республики, отметили европейские дипломаты в беседе с Мактагом.
«Даже чиновники британского правительства выражали тревогу в связи с тем, что эта воинственность Трасс отчасти является политической игрой, призванной укрепить ее позиции в преддверии выборов, на которых она попытается занять место Джонсона», – заключил журналист.
Ранее обозреватель The Telegraph Лиам Халлиган написал, что события в Европе привели к тектоническому сдвигу и вернули концепцию распределения сфер влияния между великими державами, уже в ближайшем будущем мир может разделиться на два враждующих экономических блока.
Лавров высказался об идее передать замороженные российские активы Киеву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством инициативу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче замороженных российских активов украинской стороне.
«[Это предложение], можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть», – приводит его слова ТАСС.
По словам главы МИД, для Запада такие действия становятся «уже чем-то вроде привычки». В качестве примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе «хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана», а на цели, не связанные с восстановлением страны, передает РИА «Новости».
Лавров также порекомендовал главе европейской дипломатии не забывать, что тот является «главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе». «Впрочем, может быть, скоро мы увидим, что эта должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединенные Штаты», – отметил российский министр.
Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины. Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России.
Москва назвала инициативу ЕС полным беззаконием.
На Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу
«Оператор ГТС Украины» утверждает, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая.
«ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет», – говорится в заявлении на сайте, передает РИА «Новости».
Оператор заявляет о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Отметим, что через станцию проходит до 32,6 млн кубометров в сутки.
В компании предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
Эксперты: Украина перешла к газовому шантажу Европы
|
|
«Украина пытается вынудить Европу к давлению на Москву. Мол, «если вы позволите России продвигаться все дальше по нашей территории, то вы лишитесь транзита газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу через ГИС «Сохрановка», предложив перенести точку приема топлива на ГИС «Суджа».
«Одна из причин заявления Украины о переносе точки подачи газа на границу с подконтрольной территорией заключается в желании пошантажировать европейцев», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Аргументация следующая: «мы не будем осуществлять транзит газа по тем территориям, которые нами не контролируются». Хотя, на самом деле, уже порядка четырех недель данная точка не находится под контролем Киева», – отметил он.
Эксперт считает, что таким образом Украина намекает европейцам: «если ВСУ потеряют контроль над всей границей с Россией, то Киев вообще не будет осуществлять транзит газа, что приведет к большим проблемам в Европе».
Юшков отметил, что у действий Киева есть еще одна причина – это желание спровоцировать энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье. «Южная ветка из «Сохрановки» обеспечивает транзит газа на юго-западное направление, поэтому мы видим своего рода провокацию и желание Киева потеребить Кишинев», – заметил он.
«С другой стороны, если Газпром будет подавать газ через «Суджу» и заказывать транзит до Молдавии, то «Оператор ГТС Украины» обязан этот транзит осуществить. Поэтому тут риски для Молдавии есть, но они гипотетические», – добавил собеседник.
Эксперт также обратил внимание и на внутриполитический аспект, которым руководствуется Украина. «Через «Сохрановку» и «Новопсков» Украина получала тот газ, который прогоняла по виртуальному реверсу», – заметил он.
«Теперь, если Киев теряет контроль над востоком страны, то и снабжать газом эти территории Украина не собирается. Виртуальным реверсом отныне будут снабжаться лишь те регионы Украины, которые остаются под контролем Киева», – продолжил он.
«По сути, украинцы прощаются с этими территориями. Мы ведь знаем, что ни в Донецке, ни в Луганске они не платили людям пенсии и газом их не снабжали. Поэтому Газпром с 2014 года по гуманитарным соображениям поставлял газ в Донбасс, не требуя оплаты от Украины», – добавил эксперт.
При этом Газпром, по всей видимости, не будет переносить транзит газа на «Суджу», апеллируя к технологическим сложностям и особенностям контракта. «Это приведет к недополучению газа как Украиной, так и европейцами», – допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
В этой связи эксперт предрекает новый газовый кризис европейского масштаба, который может возникнуть вследствии подобных действий Украины. «Возможно, нас ждет кризис образца 2006 и 2009 годов, которые известны как первая и вторая газовые войны, поставившие под угрозу поставки топлива в ЕС», – напомнил Митрахович.
В среду стало известно о том, что заявки европейских потребителей на российский газ на 11 мая снизились на 25%, до 72 млн кубометров. Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, передает ТАСС. Падение объема заявок почти на четверть происходит на фоне остановки Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн кубометров 11 мая», – сказал Куприянов. Накануне объем заявок составлял 95,8 млн кубометров.
При этом накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России.
В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.
В ответ Газпром заявил, что перенос объемов газа на точку «Суджа» технологически невозможен. «Газпром перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены», – сказали в компании.
«Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», – отметил Куприянов.
Таким образом Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдавии, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
На этом фоне цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1,1 тыс. долларов за тысячу кубометров топлива.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе.
На 29 апреля они составляли 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
Эксперт объяснил, зачем ВСУ пытались захватить остров Змеиный
|
|
«Власти Киева пытаются показать Западу, что у них еще есть боеспособные формирования, которым надо и дальше поставлять вооружение», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны России сообщили о рекордных потерях ВСУ при попытке захватить остров Змеиный.
«Это была очередная пиар-акция со стороны ВСУ, равно как и атаки по объектам инфраструктуры на приграничных территориях. Кроме того, в прошлый раз они попытались начать контрнаступление под Харьковом и Изюмом. И все три раза они были отбиты союзными войсками с серьезными потерями для украинской армии», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Вероятно, весь комплекс мероприятий проводится для того, чтобы киевское руководство смогло продемонстрировать Западу, что у ВС Украины еще есть боеспособные силы, нуждающиеся в поставках оружия и техники. Ведь если все формирования находятся в котлах, то и помощь отправлять нет смысла, поскольку она окажется в руках союзных войск», – уверен собеседник.
Кроме того, утверждает эксперт, все эти попытки «заведомо были обречены на провал, но России это на руку». «Украина потеряла наиболее подготовленных специалистов на южном направлении. ВСУ еще больше утратили свою боеспособность. Так что, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать повторения провокаций подобного рода», – заключил Сивков.
Ранее в Министерстве обороны России назвали «бездумной пиар-акцией» попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы. В военном ведомстве также отметили, что Киев потерял 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.
Уточняется, что ВСУ потеряли в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
При этом на острове до сих пор остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.
Попытки высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный произошли незадолго до празднования Дня Победы. «C 7 мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о переходе украинской армии в контрнаступление в районе Харькова и Изюма. Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты расценили это как некий «блеф в условиях информационной войны».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Остатки сил ВСУ в Рубежном блокированы на заводе «Заря»
|
|
Остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на заводе «Заря», сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка.
«По сути своей, мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», – передает РИА «Новости» слова Алаудинова.
Он уточнил, что операция проводилась совместно с силами Луганской народной республики, на данный момент народная милиция ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» Чеченской Республики вышли к селу Воеводовка.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецка. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силы спецопераций Белоруссии развернули в рамках проверки
Создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.
«Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции», – приводит слова Гулевича Telegram-канал минобороны республики.
Начальник генштаба ВС Белоруссии подчеркнул, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ республики. «Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении», – отмечается в заявлении.
Гулевич сказал, что появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии свидетельствуют «о нарастающей угрозе для Республики Беларусь».
«С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», – подчеркнул глава генштаба.
Он также сообщил, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. «Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», – продолжил Гулевич.
В минобороны республики сообщили, что Белоруссия в рамках проверки территориальной обороны в мае проведет формирование территориальных войск в двух районах на юге и западе страны. «(…) с 10 мая 2022 года исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.
«Проводимые мероприятия направлены на повышение способности местных органов управления по формированию территориальных войск и готовности органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск к выполнению задач по предназначению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации России на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умер первый президент Украины
В возрасте 88 лет умер первый президент Украины Леонид Кравчук после продолжительной болезни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на родственников политика.
«Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».
Леонид Кравчук стал первым главой независимой Украины, занимая пост с 1991 по 1994 годы. В декабре 1991 года подписал с президентом РСФСР Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.
После президентского срока Кравчук был народным депутатом Верховной рады.
США начали поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17
США начали во вторник отправлять на Украину вторую партию вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня», – сказал он на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».
Отметим, речь идет о машинах, которые США ранее закупали у России для афганских военных. В первую партию входили пять вертолетов.
Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России назвала незаконными планы передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, ранее поставленных Афганистану. Речь тогда шла о вертолетах Ми-17В5 и Ми-8МТВ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД