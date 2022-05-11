В Херсонской области запланировали восстановить электроснабжение с помощью Крыма

Линии электропередачи, подорванные несколько лет назад диверсантами, планируется восстановить в Херсонской области для получения электроэнергии из Крыма в случае ее отключения Украиной, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы говорим, что этот процесс [энергообеспечения региона] находится под контролем. Что если вдруг будут отключены сети на территории Украины, чтобы перешли плавно на переподключение энергии с Крыма, потому что это самый близкий для нас партнер, который может нам помочь. Сейчас про эти вышки, [соединяющие энергосистему Херсонской области с Крымом], мы ставим вопрос, чтобы они восстанавливались», – цитирует ТАСС Стремоусова.

По его словам, опоры ЛЭП были подорваны в результате диверсии, и выразил надежду, что те, кто это совершил, будут осуждены по российским законам.

Стремоусов также призвал жителей Херсонщины не оплачивать коммунальные счета украинским компаниям через украинские банки, откуда деньги «выводятся и направляются на дальнейшую террористическую деятельность структур и элементов, которые всячески пытаются продолжать военные действия на территории Украины».

Также Стремоусов заявил, что учителя из Крыма отправятся в Херсонскую область, чтобы помочь местным педагогам перестроить учебный процесс под российские стандарты.

«Принято решение [главой Крыма] Сергеем Валерьевичем Аксеновым, что преподаватели, которые будут направлены из Республики Крым в Херсон в том числе, помогут адаптироваться тем преподавателям, которые сегодня загнаны или запуганы, к нормальной системе школьного образования по модели Российской Федерации», – заявил замглавы.

Также руководство Херсонской области попросило главу Крыма помочь в организации телевещания, а также обеспечить местную телерадиокомпанию сотрудниками и техникой.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, набирать журналистов планируется в Херсоне, однако они смогут обучаться в Крыму на базе ТРК «Крым». Также он уточнил, что в Херсонской области начнет вещание телерадиокомпания «Таврия». Крючков обратил внимание на то, что телевещательная инфраструктура в Херсонской области значительно повреждена.

Ранее власти Херсонской области решили обратиться к Путину с просьбой войти в состав России.

Напомним, Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, Херсонщина уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.

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