В России запустили ряд проектов для помощи людям с ограниченными возможностями

Суперфиналисты четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» запустили в регионах страны целый ряд проектов «Добро», направленных на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с ними благотворительностью и социальной работой занимаются их молодые коллеги – участники проектов платформы «Россия – страна возможностей», Российского союза молодежи, премии «Молодой специалист года» и выпускников молодежных образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, победитель трека «Бизнес и промышленность» – руководитель департамента по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Мосинжпроект» Николай Бурдейный (Москва) оказывает помощь благотворительному фонду «Жизнь в радость», который занимается проблемами детей с тяжелыми заболеваниями и адаптацией их родителей.

«Сегодня многие общественные организации и благотворительные фонды помогают в реабилитации детей, однако практически никто не учит родителей правильно принимать тяжелые ситуации и справляться с их последствиями. (…) Комплексную поддержку фонда «Жизнь в радость» и его программ мы стали оказывать еще до старта проектов «Добро» и теперь сосредоточены на том, чтобы усилить эту деятельность», – отметил Бурдейный.

В рамках проекта «Добро» организовано несколько аукционов, средства от которых направлены на помощь фонду, и серию психологических занятий для родителей, подготовили специализированные подарки для детей к Новому году и Дню защитника Отечества, закрыли несколько сборов пожертвований на реабилитацию детей.

Победительница трека «Государственное управление» – директор государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал» Алена Беликова провела для подопечных благотворительного фонда «Люблю жизнь» в Москве VR-экскурсию по Калининграду. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогли увидеть виртуальную панораму главных достопримечательностей города, в том числе острова Канта, кафедрального собора, музея изобразительных искусств в сопровождении аудиогида.

Победитель трека «Информационные технологии» – начальник отдела ИТ-проектов по финансовым системам АО «Гринатом» Дмитрий Дудников (Москва) вместе с победителем премии «Молодой специалист года» Львом Степанцом (Краснодар) организовали в 2022 году сбор средств на покупку подарков и гигиенических средств для детей, находящихся на лечении в центре профилактики и борьбы со СПИД Краснодара. Юным пациентам были переданы средства гигиены, а также книжки, раскраски, пазлы и развивающие игры.

Социальные проекты «Добро» реализуются в ходе программы наставничества, которая проводится совместно с Мастерской управления «Сенеж».