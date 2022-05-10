Путин дал поручение по борьбе с лесными пожарами

Президент Владимир Путин поручил при необходимости принять дополнительные решения для снятия остроты проблем, связанных с пожарами. Масштабные пожары подрывают все усилия России по сохранению климата, заявил глава государства.

«Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», – приводит его слова ТАСС.

Нельзя допустить повторения ситуации 2021 года, когда лесные пожары стали самыми интенсивными и продолжительными за последние годы, подчеркнул Путин.

«Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», – сказал Путин, указав, что это принципиальный вопрос для всего мира и для России.

Президент подчеркнул, что нельзя замалчивать проблемы, если ситуация с пожарами в регионах начинает выходить из-под контроля.

Путин напомнил участникам совещания по борьбе с пожарами, что в законах детально прописана ответственность в связи с пожарами.

Российский лидер отметил, что у регионов есть все полномочия и техника для предотвращения пожаров, это ответственность губернаторов.