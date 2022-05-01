В Москву прибыла колонна участников первомайского автопробега профсоюзов

Планы ЕС по газу оказались «слишком красивыми, чтобы быть правдой»

Запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий, сообщают немецкие СМИ.

Der Spiegel считает «слишком красивыми, чтобы быть правдой», заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европы к приостановке поставок российского газа. Кроме того, эксперты сомневаются в заявлении вице-президента ЕК Франса Тиммерманса о том, что ЕС способен заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80% к ноябрю, передает РИА «Новости».

Исследовательский центр Юлиха (Германия) считает, что такое возможно только в случае решения ЕС ограничить поставки газа промышленности весной и летом. Подчеркивается, что при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.

Ученые полагают, что к 1 августа удастся заполнить хранилища на 63%, если отключить от газа с нынешнего момента до конца июля все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС. Кроме того, газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. А для заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября потребуется ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября. Без «значительных ограничений для промышленности и электростанций» заполнить хранилища не удастся, считают в центре Юлиха.

Ни поставки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни импорт СПГ не компенсируют 100 млрд кубометров российского газа. Уже сейчас Европа импортирует рекордные объемы СПГ, но данный ресурс становится дефицитным. Der Spiegel полагает, что «даже Совет государств-членов ЕС не верит, что поставленная Тиммермансом цель отказаться от российского газа на две трети к концу года может быть достигнута». «В своих многочисленных решениях по энергетическому вопросу до настоящего времени он не подтвердил ни одну из цифр, представленных Еврокомиссией: ни по сокращению импорта, ни по уровню заполнения хранилищ», – говорится в статье.

Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.