Минобороны показало бегство украинских военных

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.

Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ», – сообщили в Минобороны.

«Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары», – рассказал журналист.

Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост – бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.

По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами. Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.

Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района. Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.

Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили также об уничтожении высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы ангара с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами. Кроме того, ведомство публиковало видео того, как экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике вооруженных сил Украины.

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