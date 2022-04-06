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На Западе пообещали не останавливаться при введении санкций против России
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Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) не будет последним, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что «эти санкции не будут нашими последними санкциями», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Теперь мы должны обратить внимание на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива», – добавила она.
Также газета Financial Times сообщила, что ЕС в среду обсудит возможность введения санкций против ряда граждан России, среди которых председатель правления Сбербанка России Герман Греф и глава «Русала» Олег Дерипаска.
В новые санкционные списки также якобы будут внесены бизнесмены Борис Ротенберг, Александр Шульгин и Саид Керимов.
При этом ранее в Германии заявили о невозможности отказа от российского газа. Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
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В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.
«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».
По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.
Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.
«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.
В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России
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Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт угля из России, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Также ЕК предложит запретить ввоз в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 млрд евро. Кроме того, в качестве санкций будет выдвинуто предложение ограничить импорт калийной соли из России, передает РИА «Новости».
При этом, по данным источников Bloomberg, в ближайшее время не планируется вводить ограничения в отношении российских газа и нефти.
Также предполагается, что в ЕС предложат расширить экспортный контроль над оборонным сектором и другими отраслями промышленности, передает ТАСС.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз собирается ввести санкции на импорт икры и водки из России, а также цемента, древесины, каучука, химикатов и ряда других товаров.
Ограничения могут быть введены в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе предназначенного для добычи сжиженного природного газа.
Помимо этого, может быть введен запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT. Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром
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Обстановка на мировом энергетическом рынке ухудшилась из-за нерыночных мер давления на российский Газпром, заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.
Видео выступления опубликовано в Telegram-канале «Смотри».
Также Путин прокомментировал ранее прозвучавшие призывы к национализации энергетических активов России на Западе. «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – приводит слова президента ТАСС.
Ранее корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
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ЕК заявила о запрете поставок в Россию полупроводников и транспортного оборудования
Европейский союз намерен запретить поставки в Россию полупроводников, машин, транспортного оборудования, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новые санкции ЕС предполагают «дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование», сказала она, передает ТАСС.
«Конкретные новые запреты на импорт на сумму 5,5 млрд евро», – уточнила глава ЕК.
По словам фон дер Ляйен, Евросоюз проведет целенаправленные меры по запрету российских компаний в госзакупках в ЕС и по исключению любой финансовой поддержки, «как европейской, так и национальной – для российских государственных органов».
Также Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что ЕС намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза.
Немцев предупредили об ужасных последствиях нехватки газа в Германии
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Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
«К сожалению, нельзя полностью исключить, что нам придется принимать решения, которые будут иметь ужасные последствия для компаний, для рабочих мест, для цепочек поставок, для целых регионов», – приводит слова главы ведомства Германии ТАСС.
При этом он добавил, что именно поэтому агентство работает над сбором данных, которые помогают принимать наиболее оптимальные решения. «При этом мы полагаемся на активную помощь компаний», – подчеркнул глава агентства.
Вместе с тем он подчеркнул, что населению необходимо снизить потребление газа. «Не секрет, что при уменьшении комнатной температуры на один градус потребление газа может быть снижено на шесть процентов. Это много», – констатировал Мюллер. «Конечно, всем следует сократить потребление газа. Чем больше людей усвоят это, тем ниже риск того, что третий уровень чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей будет активирован», – заключил он.
Накануне ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России. В понедельник в Еврокомиссии выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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ЕС намерен ограничить импорт из России цемента, икры и водки
Евросоюз планирует ввести санкции в отношении импорта цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России на сумму около 9 млрд евро в год, сообщило Reuters.
Также сообщается, что ЕС введет ограничения на экспорт в России компьютеров, полупроводников, а также технологий для добычи сжиженного природного газа на 10 млрд евро в год.
Кроме того, страны ЕС могут запретить осуществлять все транзакции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые ранее были отключены от системы SWIFT, также может быть расширен санкционный список, включающий в себя российских политиков и предпринимателей, отмечают источники агентства, передает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений.
Также стало известно, что Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза.
В ЕК назвали сферы, которых коснется пятый пакет антироссийских санкций: ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики.
Телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Евросоюз объявил 19 сотрудников постоянного представительства России при союзе персонами нон грата в связи с деятельностью, не сопоставимой с дипломатическим статусом, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«На основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», – цитирует ТАСС заявление ЕС.
Ранее для ознакомления с этим решением постпред России Владимир Чижов вызван во внешнеполитическую службу ЕС.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики.
Эстония решила выслать 14 российских дипломатов
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Власти Эстонии вслед за Латвией высылают 14 сотрудников посольства в Таллине, семь из которых имеют дипломатический статус, закрывают консульство в Нарве и канцелярию посольства в Тарту, заявили в МИД страны.
«Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда Россия серьезно нарушает международное право», – цитирует ТАСС слова вице-канцлера МИД Мярта Вольмера.
Ранее Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
Напомним, МИД Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
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Депутат: Россия может создать продовольственный альянс со странами ЕАЭС
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Россия должна полностью обеспечивать себя продуктами питания, также она может создать продовольственный альянс со странами Евразийского союза – Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя прошедшее совещание по развитию сельского хозяйства с участием Владимира Путина.
«Мы понимаем необходимость развития традиционного животноводства, растениеводства и всего, что связано с полным циклом аграрного хозяйства. Надо не только избавиться от импорта семян и цыплят, но и стать новым игроком на рынке аграрных высоких технологий. Мы должны чувствовать себя уверенно», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
При этом, по его словам, государство должно дополнительно стимулировать развитие сельского хозяйства: «Продовольственная безопасность страны – это в первую очередь успех современных больших и устойчивых агропромышленных холдингов. Каждый рубль, вложенный в собственное сельское хозяйство, означает ценовую устойчивость на потребительском рынке, наличие продуктов на полках магазинов».
Наумов уверен что при всех возможных рисках «не должно возникнуть никаких переживаний по поводу наличия продовольствия на внутреннем рынке». При этом Россия может выстраивать в аграрной сфере партнерские отношения со своими соседями – странами Евразийского экономического союзе (ЕАЭС). «Мы и дальше можем сотрудничать с Белоруссией по молочному животноводству, с Казахстаном – по растениеводству, с Арменией и Киргизией – по фруктам и овощам. Если к этому списку добавить еще Узбекистан, то получается приличный продовольственный альянс», – заявил собеседник. В этом случае вопросы продовольственной безопасности можно рассматривать в контексте единого аграрного рынка всего ЕАЭС.
«Среди всех отраслей экономики агропром, я уверен, первым покажет высокие проценты роста – 3% в год и выше, о чем и говорил президент на совещании. Для России это наиболее естественный сектор устойчивого развития», – подытожил зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Сейчас ситуация с продовольственным обеспечением в России не вызывает тревоги, заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. По его словам, по основным группам продовольствия внутренний рынок полностью обеспечен собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком.
При этом глава государства отметил, что Россия должна минимизировать негативные внешние эффекты в связи с введенными против нее санкциями и увеличить поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов. «Это ключевая задача на текущий год», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что Россия может обеспечить на внутреннем рынке более низкие цены на продукты, чем в мире.
В ЕК назвали сферы, которых коснется пятый пакет антироссийских санкций
Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
«Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля», – цитирует его РИА «Новости».
При этом окончательно этот пакет санкций еще не согласован.
«Пятый пакет санкций финализируется. Не могу сообщать подробности. Но энергетика рассматривается как часть этого пакета», – уточнил Домбровскис.
Он отметил, что, «чтобы договориться по санкциям, нам нужно единогласное решение 27 стран-членов ЕС».
Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
В Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли
Минск с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли, подписаны соответствующие документы с Газпромом, заявили в белорусском правительстве.
«Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», – цитирует ТАСС сообщение правительства Белоруссии.
Уточняется, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».
Ранее премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России.
В Кремле подчеркивали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта, а также назвали осторожным переход к международным расчетам в рублях.
Президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Боррель заявил об объявлении персонами нон грата ряда сотрудников миссии России при ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что несколько сотрудников постпредства России при Евросоюзе объявлены персонами нон грата.
«Я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу», – передает слова Борреля ТАСС.
Для ознакомления с этим решением постпред России Владимир Чижов вызван во внешнеполитическую службу ЕС.
Напомним, ранее Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики.
Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях
Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 млн долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.
Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта соответственно.
Потому Минфин «в целях исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт».
4 апреля Минфин «перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте России по официальному курсу Банка России (...) в соответствии с указом президента (Владимира Путина) от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов».
«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», – заявил Минфин, уточнив, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».
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Швеция решила выслать трех российских дипломатов
МИД Швеции решил выслать трех российских дипломатов, заявила министр иностранных дел Анн Линде.
Линде сообщила, что «посол России в Стокгольме (Виктор Татаринцев) сегодня был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС», передает ТАСС.
Она указала, что МИД «принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией».
До этого Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов.
МИД Франции вызвал российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомил о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны.
В МИД России назвали высылку дипломатов из Европы заранее спланированной кампанией.
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