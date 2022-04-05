В СПЧ оценили законопроект о пробации

Минюст выложил для общественного обсуждения проект закона о пробации, после принятия которого в России возможна программа ресоциализации осужденных как в период отбывания наказания и после освобождения.

«Законопроект о пробации, о котором мы столько лет мечтали! Вот уж редко такое можно сказать, то тут заслуженно – спасибо, Минюст!» – написала Меркачева в Telegram.

В документе говорится, что его задачей является «создание условий для оказания помощи в вопросах восстановления социальных связей, востребованности профессиональных навыков и трудоустройства, обеспечения жильем, получения образования, реализации права на социальное обслуживание, оказания медицинской, психологической и юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, а также осуществление контроля и надзора за лицами, в отношении которых применяется пробация», цитирует «Московский комсомолец».

Предполагается корректировка социального поведения заключенных и освободившихся, их социальная адаптация и социальная реабилитация «в целях предупреждение совершения ими новых преступлений».

«Большинство заключенных, как показывает статистика, не имеют среднего образования, воспитывались в неблагополучных семья, были свидетелями или даже жертвами насилия. Для таких за решеткой программа пробации включала бы получение образования, обучение профессии, прохождении курсов против жестокостей, работа с профессиональными психологами и наркологами. Все это предполагается делать не только силами ФСИН, но и Минздрава, а также НКО», – отмечает «МК».

После освобождения бывшим заключенным будут помогать с жильем и работой. При этом пробация может быть «приговорная». Это означает, что назначает ее своим решением суд, и за отказ от нее может последовать наказание. Еще один вид пробации – постпенитенциарная. Она означает курирование человека после освобождения.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступают многочисленные обращения от людей, освободившихся из мест лишения свободы, о низких размерах пособия при освобождении, трудностях при получении жилья и трудоустройстве.

По ее словам, поддержка президентом Владимиром Путиным идеи создания службы пробации в системе ФСИН поможет развернуть новую систему мер помощи людям по возвращению в открытое общество.