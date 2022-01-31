Москалькова оценила идею создания службы пробации

Эксперт назвал контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России

«Если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права», – сказал газете ВЗГЛЯД предприниматель, экономист Антон Любич. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Россию товаров, необходимых для реализации ее «стратегических амбиций».

«Под «стратегическими амбициями» ЕС в первую очередь подразумевает использование технологичных товаров – это турбинное оборудование, высокоточные станки, микроэлектроника. Все это мы закупаем преимущественно в Германии и Франции. Поэтому европейцы действительно могут ограничить нам импорт», – считает Любич.

Он также отметил, что санкции – это не улица с односторонним движением. «Мы будем принимать ответные меры. Это может быть частичный или полный отказ от признания прав интеллектуальной собственности стран ЕС на высокотехнологичную продукцию. Это позволит нам копировать имеющиеся у нас чипы и микроэлектронику, невзирая на патенты. Аналогично мы сможем поступать и со станками», – пояснил эксперт.

«По сути, этой стратегией пользовался Китай в 90-х годах – копировал все подряд, не оглядываясь на осуждающие взоры. Проблема только в том, что это займет какое-то время и ограничит наши возможности, прежде всего в авиации и производстве дронов. Также это нас ограничит в обеспечении Крыма пресной водой, потому что мы сильно зависим от применения немецких технологий для решения этой задачи», – рассказал Любич.

«Кроме того, такие санкции отразятся на широком круге российского населения, потому что практически весь малый и средний бизнес России работает на импортном оборудовании, – уточнил экономист. – Даже элементарная кофейня, где вы утром покупали себе кофе, использует импортные кофемашины. Мясоперерабатывающие заводы также работают на импортных станках, которые рубят мясо. В полях ездят иностранные комбайны. Большая часть инкубационных куриных яиц импортируется. То есть если остановить поставки этого товара, Россия просто останется без курятины. Так что при желании можно очень серьезно остановить развитие многих отраслей».

«Это полноценная, пускай и санкционная, война. Конечно, ЕС тоже понесет определенный ущерб, но суть в том, что когда мы теряем 1 млрд долларов, мы его теряем из нашей экономики размером в полтора триллиона долларов, в то время как Европа потеряет 1 млрд долларов из экономики ЕС, составляющей 18-20 трлн долларов», – заключил Любич.

В воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России. «Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.

В понедельник источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс допустила возможность конфискации лондонской собственности «российских олигархов» в рамках ужесточения санкций против России. В Совфеде отметили, что президент России Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что сейчас российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году.

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