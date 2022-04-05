Зеленский создал делегацию для переговоров с Россией по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины», – приводит ТАСС текст указа, размещенного на сайте украинского президента.

В документе говорится, что главой этой делегации Зеленский назначил Давида Арахамию, главу фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте.

В состав делегации Зеленским включены депутаты Рады Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров, министр юстиции Украины Денис Малюська, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, юрист-международник, эксперт делегации Александр Малиновский, чрезвычайный и полномочный посол Украины, эксперт делегации Александр Чалый.

Зеленский своим указом разрешил главе делегации Арахамии по согласованию с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вносить изменения в состав делегации. Глава государства также утвердил директивы делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности. Директивы были изданы одновременно с указом в качестве приложения к нему, однако они были признаны гостайной и не были обнародованы, отмечается в указе.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о «появлении реализма» в позиции Киева относительно путей обеспечения безопасности Украины, ее нейтрального и безъядерного статуса, вступления в НАТО, а также в отношении Крыма, ДНР и ЛНР.

В минувшее воскресенье глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев стал реалистичнее подходить к теме нейтрального и безъядерного статуса Украины, но проект договора с Россией еще не готов «для вынесения на встречу в верхах».

Напомним, 29 марта в ходе переговоров в Стамбуле Россия получила письменные предложения Украины о безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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