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В ЛНР заявили об использовании нацбатами инвалидов из дома-интерната в качестве живого щита
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Участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
«Как только вошли украинские вооруженные формирования в населенный пункт (Новая Краснянка – прим. ВЗГЛЯД), от сотрудников неоднократно поступали звонки руководству района, области и так далее с целью запроса эвакуации. И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, что запретили вывоз людей. В прямом смысле слова, будут использованы эти инвалиды, эти пожилые люди в качестве живого щита, дабы вооруженные силы Луганской народной республики не осуществляли обстрелов в их сторону», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Сердюковой, есть данные не только о бесчинствах участников нацбатальонов, базирующихся в этом районе, но и о том, что украинские силовики при отступлении Киева открыли огонь по интернату.
«Люди подопечные гибли даже в эти дни, они сгорали от пожаров, которые разгорались в результате попадания с украинской стороны минометов. И только благодаря наступлению Народной милиции, если я не ошибаюсь, 11 марта, немного ВСУ отошли и нацбатальоны, и уже наши военные за руку, поскольку подъехать туда на технике не было возможности, обстрелы не прекращались, из 71 подопечного вывели с территории 22 человека (остальные погибли – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила омбудсмен.
Ранее Сердюкова заявила, что представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.
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МИД ответил коллегам из Чехии на призыв предать Россию
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Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу России из-за ситуации на Украине.
МИД Чехии в соцсетях предложил российским дипломатам «покинуть тонущий корабль» и «круг пособников зла». Чехия заявила, что и у российских, и у чешских дипломатов есть нечто общее – они «служат своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов», передает РИА «Новости».
МИД России ответил: «Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее». Однако, по словам российской стороны, в Чехии «об этом давно забыли, предали и продали страницы общей истории». В России же «не предают память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего».
Напомним, Чехия поставляет Украине оружие. Чехия также входит в число европейских стран, которые выслали более 40 российских дипломатов. А глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
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Украинская беженка устроила скандал в европейском отеле
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Жители европейских стран продолжают делиться в соцсетях шокирующими историями поведения беженцев из Украины.
Так, супруга работника одного трехзвездочного отеля в Европе рассказала о скандале, который устроила гражданка Украины, которой предоставили номер.
«Полиция привезла беженку из Украины. Моя реакция – женщину привезли из Украины, а значит ей нужны еда, одежда, деньги. Все что нужно – мы ей организовали. Вечером нам звонит администратор и говорит: «Женщина из Украины устроила скандал», – передает слова автора публикации Telegram-канал «360».
Оказалось, было три причины: ей не нравится жить в номере отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат и не было сливок для кофе.
Ранее на жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
О неподобающем поведении украинских беженцев ранее жаловались и жители Молдавии.
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Блогеры на прощание посмеялись над уехавшей гендиректором «Яндекса»
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Российские блогеры посмеялись над решением гендиректора «Яндекса» Елены Буниной уехать в Израиль из-за «нежелания жить в стране, которая воюет со своими соседями».
«Гендиректор Яндекса уехала из России, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». И поэтому теперь живет в Израиле. В Израиле, Карл», – написала в Telegram-канале гендиректор RT Маргарита Симоньян.
«С одной стороны, параграфы «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями» и «я перелетела в Израиль» вполне можно назвать взаимоисключающими. И тем ограничиться. С другой стороны, можно также предположить, что Елена тайно и не привлекая внимание санитаров руководила перспективным направлением «Яндекс.Логика», но что-то пошло не так. В этом случае – безусловно, слава богу за все», – сыронизировал спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.
Уехавшей в невоюющий Израиль Буниной медиаэксперт Антон Коробков-Землянский рекомендовал загуглить Palestine.
«Так мы узнали, что гендиректор Яндекса не знает то ли географии, то ли истории, то ли текущей политики, то ли всего перечисленного сразу. Иначе она была бы в курсе, что Израиль воюет ровно с половиной своих соседей: с 2 из 4», – говорится в сообщении «Мюсли вслух».
«Бунина не хочет возвращаться в страну, которая «воюет со своим соседом», но сама почему-то сидит в Израиле, находящемся в непрекращающемся военном конфликте с Палестиной. Ничего у нее при этом не отщелкивает», – удивился «Медиатехнолог».
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор «Яндекса» в России Бунина покинула должность. По данным The Bell, Елена Бунина уехала из России и сейчас работает в израильском офисе «Яндекса», она заявила, что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями».
Экономист оценил шансы Запада забрать активы России в пользу Украины
Ожидать изъятия российских активов по всему миру в пользу Украины можно в случае, если Россия проиграет в спецоперации на территории Украины, заявил профессор кафедры финансов РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.
«Если мы проиграем, то они заберут все. Если не решим спецоперацию в свою пользу, то с нами могут поступить как угодно. Поскольку они по-бандитски арестовали наши средства, то по-бандитски могут и не вернуть. Первыми это начали делать американцы, могут продолжить и по всему миру», – цитирует канал 360 Юденкова.
При этом он напомнил, что американцы не потратили ни доллара в пользу СССР на восстановление страны после Великой Отечественной войны, то же самое было и с Германией.
«Германия была разрушена США и Великобританией в ходе бомбардировок, немцы могли воспользоваться золотом Гитлера для восстановления страны, но ничего подобного, золото осталось в США», – заявил экономист.
«У нас нет другого выхода, кроме как идти до конца. Если оставим власть Зеленского и остальных, то все будет трактоваться в пользу Украины. Немцы говорят уже, что надо арестовать все, что принадлежит русским, и национализировать. Уже звучат такие предложения, то почему не пойти и дальше, о чем говорит Зеленский», – считает экономист.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что украинские власти хотят получить в фонд восстановления страны 400 млрд долларов из замороженных российских активов.
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Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России
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Введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.
Также он назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему «не поддастся».
«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», – добавил глава польского правительства.
По его утверждению, переводя оплату за газ в рубли, российская сторона хочет обойти европейские санкции.
«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», – отметил Моравецкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.
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Дано объяснение ракетному удару России по последнему действующему украинскому НПЗ
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Удар высокоточным оружием по хранилищам с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это «ответка» России на атаку украинских вертолетов на нефтебазу в Белгородской области, считает политолог Марат Баширов.
«Ответка за вчерашний ракетный удар по Белгороду. Разбомбили Кременчугский НПЗ (принадлежит Игорю Коломойскому). Больше на Украине НПЗ нет», – написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.
О том, что российская армия высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов. Судя по информации из открытых источников, все, кроме Кременчугского НПЗ, ранее были остановлены. Последним прекратил работу в марте 2012 года Лисичанский НПЗ, который контролировала Роснефть. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. Таким образом, если стратегический завод прекратит работу, то донбасская группировка украинской армии останется без топлива.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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Эксперт: Россияне отказались прогибаться под санкциями
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Антироссийские санкции привели к противоположному эффекту: россияне сплотились вокруг фигуры президента, а в мире все больше стран выступают против санкций, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Так она прокомментировала принятие Советом ООН по правам человека резолюции с призывом прекратить принятие односторонних санкций.
«Все больше стран начинают понимать, как действуют санкции против России и причины, по которым они были приняты. И большинство стран, к счастью, уже прозрели. То, что их большинство – говорит о многом», – считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.
Негативный эффект от санкций начали ощущать те, кто их ввел, указала эксперт. Но несостоятельность этих антироссийских мер проявилась еще в том, что санкции привели к противоположному эффекту – россияне начали сплачиваться вокруг фигуры президента страны, о чем говорят результаты социологических опросов.
«Расчет был на то, что недовольные санкциями люди выйдут на улицы, начнут протестовать, но получилось совершенно по-другому. Этот санкционный удар некоторые даже не заметили. Многие решили, что лучше восстановить справедливый, в их понимании, миропорядок, нежели прогибаться дальше под тем или иным давлением. Мы наблюдаем сплочение вокруг фигуры президента, это фиксируется различными социологическими службами, причем как в количественных опросах, так и качественных, когда опрашивают людей различной категории о том, как они переживают сегодняшние события», – отметила эксперт.
На этой неделе Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 49-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций, осудив их использование в качестве средства политического и экономического давления. За соответствующую резолюцию, сообщает ТАСС, проголосовали 27 стран из 47, в том числе Россия, Китай и Индия, тогда как 14 государств, включая США, страны Евросоюза, Великобританию и Украину, выступили против, а шесть делегаций при голосовании воздержались.
В резолюции говорится, что СПЧ решительно осуждает продолжающееся одностороннее применение «некоторыми державами» санкций «в качестве средства давления, в том числе политического и экономического», с целью воспрепятствовать осуществлению странами «права свободно и самостоятельно принимать решения». В резолюции говорится, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, поскольку они противоречат Уставу ООН.
СПЧ высказался за создание в ООН «беспристрастного и независимого механизма» для жертв санкций, который занимался бы вопросами правовой защиты. Он призвал все государства сотрудничать со спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека. Сейчас на этом посту работает эксперт из Белоруссии Елена Довгань.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов. Курс национальной валюты восстановился за месяц и продолжает укрепляться. Более того, страны из списка «недружественных» будут обязаны расплачиваться с Газпром в рублях за поставляемый газ, что заставит их искать пути обхода своих же санкций, принятых против России.
Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю). Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян.
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Шольца освистали в Германии после слов об Украине и COVID-19
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Собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, сообщают СМИ.
Митинг, на котором выступил Шольц, приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Часть собравшихся отвечала на речь канцлера выкриками и свистом в свистки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kolnische Rundschau.
Крики и свист стали громче после заявления Шольца о солидарности Германии с украинскими беженцами, а также о работе Берлина в области здравоохранения «на протяжении всей пандемии коронавируса». Издание называет протестующих «предполагаемыми ковид-диссидентами». В ответ Шольц посоветовал недовольным «спокойно кричать». Он заявил: «Это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины – чтобы можно было без страха сказать свое мнение».
«Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймёте, что это значит», – сказал он.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Россия заступилась за украинскую модель – участницу съемок в мариупольском роддоме
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе: глава СК Александр Бастрыкин поручил признать потерпевшей по делу участницу съемок в развалинах мариупольского роддома украинскую модель Марианну Подгурскую.
По данным ведомства, в марте 2022 года неустановленные лица из числа военнослужащих ВСУ и добровольческих националистических батальонов в Мариуполе обстреливали здание роддома по улице Пашковского 36. После чего разместили технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживают внутри здания не менее 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал, передает РИА «Новости».
Глава СК Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме.
«Бастрыкин поручил следователям проработать процессуальный статус женщины в качестве потерпевшей в данном уголовном деле, а также принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», – добавляется в сообщении.
Ранее народная милиция ДНР сообщала, что родильный дом уже несколько раз подвергался обстрелам украинских войск. В оборонном ведомстве отмечали, что «медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах». В мариупольском роддоме №2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорожденных.
Напомним, украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Бойцы «Азова» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя.
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В Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове
В результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более ста националистов и наемников из западных стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
В Минобороны сообщили, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине, передает ТАСС.
«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», – заявил Конашенков.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео с ударом ВС России по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Газета ВЗГЛЯД писала, как уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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Захарова увидела связь между предупреждением США и ударом ВСУ по Белгороду
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Авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгородской области произошел после призыва США к американцам покинуть Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в своем Telegram-канале, что ориентировочно в 19:30 UTC 31 марта глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс призвал американских граждан, находящихся на территории России и Украины немедленно покинуть эти страны.
«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», – приводит сообщение представитель МИД.
«Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля с. г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?» – предположила дипломат.
Ранее после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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Песков вступился за Урганта
Среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине, но они не являются врагами государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства... У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось – они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире канала «Беларусь 1».
Пресс-секретарь президента России вступился за телеведущего Ивана Урганта.
«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», – сказал Песков. – «Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», ни в коем случае», – добавил он.
«Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это – враги государства, и с ними мы будем бороться. И им нет места в государственных деньгах», – предупредил Песков.
В начале марта телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения в отъезде из России.
Отметим, на прошлой неделе отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию.
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Уничтожены хранилища принадлежащего Коломойскому Кременчугского НПЗ
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Российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которые снабжали топливом украинские войска, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – передает слова Конашенкова РИА «Новости».
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине, сообщает «Крым-инфо», НПЗ принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС России наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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В Кремле заявили о разрушении военного потенциала Украины
Военный потенциал Украины во многом разрушен, демилитаризация идет полным ходом, все цели специальной военной операции будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу.
«Демилитаризация идет полным ходом и военный потенциал, инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он также добавил, что Москва рассчитывает, что проявления националистических идей будут запрещены на Украине и русский язык восстановит свои позиции в стране.
«Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным», – приводит ТАСС слова Пескова.
«Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции – это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной Республики, и Донецкой народной Республики. Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены», – заключил Песков.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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Появилось видео удара ВС России по Кременчугскому НПЗ
Видео с ударом ВС России по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода появилось в Сети.
Представитель Минобороны Игорь Конашенков днем 2 апреля рассказал, что предприятие снабжало бензином и дизельным топливом украинские войска в центре и на востоке страны. На видео, которое опубликовал телеканал «Звезда», показан момент взрыва в хранилище.
Ранее политолог Марата Баширов заявил, что удар высокоточным оружием по хранилищам с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это «ответка» России на атаку украинских вертолетов на нефтебазу в Белгородской области.
До этого в соцсетях звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.