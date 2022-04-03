В ЛНР заявили об использовании нацбатами инвалидов из дома-интерната в качестве живого щита

Участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Как только вошли украинские вооруженные формирования в населенный пункт (Новая Краснянка – прим. ВЗГЛЯД), от сотрудников неоднократно поступали звонки руководству района, области и так далее с целью запроса эвакуации. И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, что запретили вывоз людей. В прямом смысле слова, будут использованы эти инвалиды, эти пожилые люди в качестве живого щита, дабы вооруженные силы Луганской народной республики не осуществляли обстрелов в их сторону», – цитирует ее РИА «Новости».



По словам Сердюковой, есть данные не только о бесчинствах участников нацбатальонов, базирующихся в этом районе, но и о том, что украинские силовики при отступлении Киева открыли огонь по интернату.



«Люди подопечные гибли даже в эти дни, они сгорали от пожаров, которые разгорались в результате попадания с украинской стороны минометов. И только благодаря наступлению Народной милиции, если я не ошибаюсь, 11 марта, немного ВСУ отошли и нацбатальоны, и уже наши военные за руку, поскольку подъехать туда на технике не было возможности, обстрелы не прекращались, из 71 подопечного вывели с территории 22 человека (остальные погибли – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила омбудсмен.

Ранее Сердюкова заявила, что представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему.

Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.

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