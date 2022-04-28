В британской Палате общин потребовали не считать ее депутатов русофобами

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28 апреля, четверг | Последнее обновление — 01:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Конгрессмены США поддержали идею помогать Киеву за счет арестованных активов
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Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов.
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Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски.
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У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную.
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Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В британской Палате общин потребовали не считать ее депутатов русофобами
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Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант в письме послу России в Лондоне Андрею Келину заявил, что ни один из членов Палаты общин, в отношении которых Россия ввела санкции, не является русофобом.
Брайант утверждает, что «каждый британский парламентарий глубоко уважает российский народ». Он заявил, что веками «Россия вносила феноменальный вклад» в искусство, науку, а также «бок о бок с Соединенным Королевством и союзниками ценой огромных потерь сыграла важнейшую и решающую роль в победе над нацистской Германией». Брайант заверил, что в Великобритании никогда этого не забудут. По его версии, Лондон «предъявляет претензии не российскому народу, а российскому правительству», передает ТАСС.
Напомним, МИД России сообщил, что Москва вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента, поскольку те «способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании».
Оплачивать газ рублями согласились десять европейских стран
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Счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщают источники Bloomberg.
«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия. (…) Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за 1 тыс. кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Польша отчитала Германию из-за Украины
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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и заявил, что позиция Берлина по Украине влияет на роль Германии в ЕС.
В преддверии встречи Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким замглавы МИДа расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Подчеркивается, что Польша и другие государства «делают больше, чем Германия».
Шинковский вель Сенк рассчитывает, что Берлин даст «зеленый свет» для дальнейших запросов оборонной промышленности на поставку тяжелого вооружения Украине. В частности, речь идет о танках «Леопард», БМП «Мардер» и САУ. Замглавы МИДа «не видит причин, по которым такое оружие не должно быть поставлено», передает ТАСС.
Он подверг критике Шольца за излишнюю нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву. «В своем выступлении в Бундестаге федеральный канцлер говорил о поворотном моменте, о новой политике», – заметил Шинковский вель Сенк. Однако, по словам замминистра, в Польше «мало что заметили в этой новой политике».
Шинковский вель Сенк выразил сомнения в желании Берлина «помочь Украине». Позиция Германии, как заявили в МИД Польши, влияет на положение Берлина в ЕС в целом. Польша считает, что «в интересах Германии должно быть проявление большей активности в условиях кризиса».
Напомним, спецоперация России на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом.
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Эксперты оценили последствия отключения Россией газа Польше и Болгарии
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Решение Газпрома прекратить поставки газа Польше и Болгарии было единственно верным. Если же теперь Варшава и София начнут красть топливо из транзитных объемов – Москва в таком случае должна их жестко наказать и изъять неоплаченные объемы из трубопроводов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.
«Польская компания PGNiG очень политизирована, поэтому она с самого начала говорила, что не станет переходить на схему оплаты газа в рублях. Для них фактически это просто досрочное расторжение договора, который уже в октябре должен был закончиться. В летний период им будет достаточно того газа, который они получают через СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Да, возможно это будет обходиться им чуть дороже, но тем не менее это не станет существенной проблемой», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мы также видим, что они серьезно увеличили закупки российского газа из Германии. А к октябрю Польша намерена запустить газопровод Baltic Pipe, который имеет мощность 10 млрд кубов, из Норвегии. Но там есть проблема, поскольку газопровод может быть заполнен только на три миллиарда, больше газа поляки найти не смогли. И все их риски смещаются на отопительный сезон», – добавил собеседник.
«Ну а Болгария просто несамостоятельная страна. Их уже просили отказаться от «Южного потока», теперь на них надавили в целом по вопросу российского газа. Так что тут нет подоплеки со стороны самого государства, они просто легко поддаются на внешнее давление. В летний период они могут себя обеспечить за счет азербайджанского газа, а вот к зиме им придется основательно готовиться. В данной ситуации они могут купить опять же российский газ, но у Турции, либо найти какой-нибудь СПГ, пригнать его в турецкий приемный терминал и оттуда уже гнать к себе», – отметил эксперт.
«И вот если они не смогут решить этот вопрос, то возникнет проблема по обеспечению страны газом в зимний период. Затем, если они встанут перед выбором «замерзать или красть» – то очевидно, они начнут изымать часть транзитного топлива для других стран. С другой стороны, крупные покупатели нашего газа все же соглашаются на переход к рублевым схемам оплаты, поэтому никаких особых проблем поведение Польши и Болгарии нам не сулят», – добавляет Юшков.
«По сути, Газпром не мог поступить иначе. Компания подчиняется российскому законодательству, в частности указу президента России от 31 марта. Газпром просто не имеет права принимать оплату за газ от компаний из недружественных стран не в рублях. А если нет оплаты, то нет и газа. Это тоже абсолютно четко прописано в указе», – заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Эксперт также отметил, что новая схема оплаты предельно понятна и проста, поэтому в случае выполнения договоренностей – другим государствам не грозит перекрытие поставок. «Более того, Россия не допустит, чтобы Болгария или Польша каким-то образом воровали газ, который идет транзитом в другие страны. Например, через ту же Болгарию идет значительная часть газа в Венгрию. Если они станут брать газ из трубы, не купив его предварительно у других импортеров, это приведет к сбою снабжения этих стран», – добавил Гривач.
«Такое решение со стороны Газпрома – это сигнал другим странам Евросоюза.
Они должны быть осторожнее в своих заявлениях и решениях. Это очень правильный ход со стороны Москвы. Тем более цены на газ реагируют значительным ростом, поэтому Газпром не понесет от этих демаршей никаких убытков», – отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«С другой стороны, у нас есть пул добросовестных плательщиков. Теперь Германия, Италия, Австрия и другие крупные игроки из-за поведения Польши и Болгарии будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. То есть София и Варшава сыграли против своих партнеров по ЕС», – пояснил эксперт.
«Опасаться за какие-то проблемы у Газпрома, я думаю, тоже не стоит. Добыча будет стабильной. Объемы отказников не велики. У Газпрома есть возможность в больших объемах отправлять газ в российские хранилища, готовиться к следующей зиме. Все застраховано и в конъюнктурном смысле, и обычном», – уточнил Пасечник.
«Кроме того, я думаю, остальные европейцы не решатся саботировать оплату, а наоборот – начнут ускоряться в своих платежах. Также важно, что Москва предупредила европейцев, что в случае воровства газа из трубы просто будут изыматься недостающие объемы. Здесь действительно нужно действовать жестко. А затем европейцы пусть сами между собой разбираются», – заключил Пасечник.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
По данным Bloomberg, счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями.
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Грузия ответила на призывы Украины захватить Абхазию и Южную Осетию
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Вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани прогнозирует усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича об «исторической возможности» Грузии в настоящее время захватить Абхазию и Южную Осетию, зампред правительства Грузии подчеркнула, что ее страна намерена восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем.
«Мы не допустим войны, достаточно уже было пролито грузинской, абхазской, осетинской крови, такого кровопролития больше никогда не будет», – сказала она, сообщает Общественное ТВ Грузии.
Теа Цулукиани не исключает, что «с украинской стороны заявления станут еще более агрессивными».
«Это вызывает большое сожаление, но мы в ответе за мир и за стабильность в Грузии», – сказала она.
По ее словам, некоторые представители власти Украины и радикальная грузинская оппозиция координированы «с целью вовлечения Грузии в военные действия».
Она сообщила, что с грузинской стороны в этой координации находится саакашвилевское «Единое национальное движение».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях.
Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области
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В районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что «приблизительно в 3.35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Гладков сообщил, что «связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным». По предварительной информации, «горит склад боеприпасов».
Позднее Гладков сообщил, что «открытое горение ликвидировано». «По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, повреждения получили четыре дома. Кроме того, при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Также пострадал поселок Нехотеевка. Село Отрадное под Белгородом тоже было обстреляно со стороны Украины. В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.
Минобороны после обстрелов российских населенных пунктов украинскими военными заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, заявил президент России Владимир Путин.
«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
«У нас есть для этого все инструменты, – заявил президент. – Такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали – все решения у нас на этот счет приняты!
Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России.
Росгвардия применила невидимые для украинских сил беспилотники
В ходе военной операции на Украине подразделения Росгвардии применили невидимые для украинских военных и средств ПВО беспилотники ZALA 421-16Е HD, сообщил источник в силовых структурах.
Источник РИА «Новости» пояснил, что «за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем» БПЛА «остаются практически невидимыми для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения». Указывается, что «их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК». В результате случаются лишь единичные случаи потери дронов. Беспилотники имеют слабую контрастность как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, у них сниженный уровень шума.
Напомним, Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.
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В Молдавии ответили Киеву на заявление о «захвате» Приднестровья
Кишинев собирается урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем, исключая военные и силовые действия, заявили в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.
В Бюро заявили, что «урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и территориальной целостности Молдавии, в пределах ее международно признанных границ», передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле назвали провокационными заявления Киева о «захвате» Приднестровья.
Напомним, советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья.
Накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».
Кроме того, МИД Приднестровья обвинил Киев во взрывах в селе Колбасна.
Блогер Юрий Подоляка считает, что «в случае переброски украинских сил к Приднестровью тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ».
Минобороны показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших
Министерство обороны России опубликовано видео, в котором показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших украинских военных.
Видео опубликовано в Telegram министерства.
Указывается, что «позиции украинских подразделений обладали разветвленной сетью окопов и оборудованных огневых точек». Военные не пожелали добровольно сложить оружие и «были уничтожены огнем артиллерии».
Некоторые, отступая, «оставили на позициях стрелковое оружие, боеприпасы и более 30 погибших военнослужащих».
Накануне сообщалось, что ВКС России уничтожили за день 33 военных украинских объекта.
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СМИ: Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania
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Оплата некоторых поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Напомним, представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Зеверин раскрыл схему оплаты газа через Газпромбанк. Он сообщил, что «немецкие импортеры будут переводить евро на счет в Газпромбанке, и потом Газпромбанк несет ответственность за их обмен в рубли».
Канада собралась торговать изъятыми активами россиян
Правительство Канады намерено изменить законы, чтобы получить возможность продавать изъятые активы попавших под санкции россиян, сообщают СМИ.
National Post пишет, что кабмин собирается «дать себе право не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы в Канаде», которыми владеют лица, оказавшиеся в санкционных списках. Необходимые положения включены в бюджетный законопроект. Документ представлен в Палату общин. Если его примут, это даст право властям страны продавать замороженные активы, передает РИА «Новости».
Указанный проект закона также предлагает дать главе МИД Канады право требовать от физических и юридических лиц предоставлять информацию, которая «имеет отношение к наложению и приведению в исполнение санкций», передает ТАСС.
Напомним, Белый дом также собрался попросить Конгресс США облегчить конфискацию активов. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
В Кремле оценили угрозу Киева «захватить» Приднестровье
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Угроза советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье звучит провокационно, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Достаточно провокационно», – сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают такое заявление, передает РИА «Новости».
Ранее Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. Накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».
В среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России. Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
Блогер Юрий Подоляка считает, что «в случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ».
У Индии возникли проблемы с перевозкой российской нефти
Индийская энергетическая госкомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ведет поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока. Проблемы с транспортировкой сырья возникли на фоне санкций, введенных из-за ситуации на Украине.
ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1», где производится российская марка нефти «Сокол», которую и экспортирует индийская компания, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Обычно нефть доставляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных «Совкомфлотом», в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.
Однако из-за санкций российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Также судоходные компании «менее охотно перевозят российскую нефть в Азию», опасаясь «потенциальных репутационных рисков».
Из-за того, что в марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть, она продала ее индийским госпредприятиям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL).
Поставки BPCL должны были обеспечить в апреле, но ONGC не смогла найти судно для перевозки нефти в южнокорейский порт Йосу. Это произошло «отчасти из-за проблем, связанных с обеспечением страховки» судна.
Отмечается, что с начала спецоперации на Украине Индия закупила у России вдвое больше сырой нефти, чем за весь 2021 год.
В марте «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза (ЕС), сделки с ним запрещены. В том же месяце сообщалось, что Россия в четыре раза нарастила поставки нефти в Индию. В апреле крупнейшая нефтекомпания Индии Indian Oil Corporation отказалась от российского сырья.
Ранее ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией.
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Россия обменяла американца Рида на летчика Ярошенко
В результате переговоров 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили в МИД.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии переговоров по обмену Медведчука на пленных. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Потом глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
«Калибры» уничтожили крупную партию иностранного оружия и боеприпасов для ВСУ в Запорожье
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Ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск, сообщили в Минобороны.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В сообщении говорится также, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. «Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска. В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей», – сообщает военное ведомство.
По данным Минобороны, ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. «Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов», – уточняется в сообщении.
В Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников «в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА «Байрактар-ТБ2» в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман». «Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета «Точка-У», – добавили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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