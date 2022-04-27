Мантуров пообещал позвать в Россию другие компании вместо ушедших

Сотрудники ушедших из России иностранных компаний не останутся без работы, власти разработали план возможной замены места этих концернов другими игроками, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«С Министерством труда обязательно (обсуждаются действия при возможном сокращении штата). Более того, у нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдет на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти. Нет, люди не останутся без работы», – передает ТАСС слова Мантурова.

Он отметил, что Минпромторг готов дать компаниям один – три месяца на решение логистических проблем, но в случае несогласия компаний с действиями России, готов к вводу внешнего управления. «Мы пригласим других производителей, и такие планы есть. Мы неактивно это сегодня обсуждаем, потому что это некорректно..., – сказал он. – То есть понятно – месяц, два, три – на решение логистических проблем, как говорят коллеги. А если речь идет о политических мотивах и о том, что их смущает «спецоперация», и на них давит их политическое руководство – мы ждать точно не будем. Когда мы говорили – внешнее управление – в том числе будут применены такие решения».

Глава Минпромторга заявил, что компании должны быстрее принимать решение о продолжении работы в России. «Но и некорректно просто держать нас в таком состоянии раздумья: захотим – уйдем, захотим – не уйдем. Поэтому мы тоже долго ждать не будем. Мы не хотим, чтобы рынок проваливался на десятки процентов. И не должны подвергать собственный рынок и собственное производство таким рискам. Мы не будем ждать долго», – сказал он.

Мантуров указал, что министерство готово предложить варианты по продолжению работы иностранного бизнеса в России или выхода из него. «Пути мы настоятельно предложим», – сказал он.

Ранее «Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний.