Стало известно о введении крупных штрафов для ИТ-гигантов из-за новых правил ЕС

Крупнейшие высокотехнологические компании могут быть оштрафованы на миллиарды долларов за нарушения нового законодательства Евросоюза относительно размещения незаконного контента на своих платформах, сообщает агентство Bloomberg.

Согласованный накануне руководством ЕС и Европарламентом Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), вступающий в силу в период с 2023 по 2024 годы, устанавливает максимальные суммы штрафов за подобные нарушения до 6% годового объема мировых продаж IT-компаний, при этом в случае рецидивов компании-нарушительнице может быть запрещено ведение деятельности на территории Евросоюза, передает РАПСИ.

Так, по подсчетам Bloomberg, в гипотетической ситуации выявления нарушений со стороны, например, Amazon, компания может быть оштрафована, исходя из данных о ее продажах за 2021 год, на 26 млрд евро (28 млрд долларов).

На крупные компании, такие как, например, TikTok Inc, будут также наложены дополнительные обязательства, включая раскрытие своих алгоритмов правоохранительным органам и отдельным исследователям. Социальные сети и поисковики будут обязаны воздерживаться от «профилирования», основанного на персональной информации пользователей, а платформам электронной торговли придется проводить выборочные проверки предлагаемых через них товаров.

Таким компаниям предстоит также разъяснять руководству ЕС, какие меры они предпринимают для борьбы с «вредным контентом», «пропагандой» и сведениями, рассматриваемыми как «дезинформация».

При этом за ЕС остается право на наложение на компании штрафов или выдвижение требований об изменении проводимой ими политики, если власти решат, что те делают недостаточно для исполнения положений нового закона, отмечает Bloomberg.

Новые штрафы вводятся в дополнение к мерам наказания, установленным еще одним элементом законодательного пакета Брюсселя в цифровой сфере, Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), направленного на обеспечение соблюдения правил равной конкуренции. В рамках DMA штрафы крупнейшим IT- компаниям могут составлять до 10% общего объема их годовых продаж за первый случай нарушения и до 20% в случаях рецидива. «Закоренелым» нарушителям может быть отказано в осуществлении слияний и поглощений.

Впрочем, для вступления в силу документ должен быть одобрен парламентариями и властями 27 государств-членов ЕС. После его окончательного одобрения, которое ожидается в конце 2022 года, в распоряжении крупных компаний останется четыре месяца для приведения своей деятельности в соответствие с новыми установлениями, для остальных этот срок составит 15 месяцев. Предприятия малого бизнеса будут иметь возможность подачи заявок на вывод их из-под ряда новых правил, отмечает Bloomberg.

Среди основных положений закона – запреты на публикацию рекламы, направленной на несовершеннолетних, на использование конфиденциальной информации (раса, религиозные убеждения пользователей) для целевых рекламных объявлений, а также на использование так называемых «темных тактик», в особенности направленных на принуждение пользователей к согласию на онлайн-трекинг.

Под действие DSA подпадают все сайты, однако платформам, количество пользователей которых превышает 45 миллионов пользователей из ЕС, придется подчиняться более строгим нормам закона: так, им придется выплачивать Евросоюзу до 0,05% своих годовых доходов для финансирования контроля над исполнением DSA. Кроме того, они будут обязаны ежегодно предоставлять регуляторным органам отчеты о выявлении нелегального или вредного контента на своих сайтах.

Закон о цифровых услугах стал вторым элементом законодательного пакета, разработанного Брюсселем в онлайн-сфере. Согласительные процедуры по DMA были завершены еще 24 марта.

Оба закона были разработаны в целях предотвращения доминирования на рынке отдельных компаний и повышения безопасности интернета; при этом DMA направлен лишь на примерно десяток крупных компаний, в большинстве своем из США, DSA же будет касаться всех интернет-платформ и сайтов, отмечает Bloomberg.