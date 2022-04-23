В ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину

Украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя

Националисты открыли огонь из минометов с территории завода «Азовсталь по месту сбора граждан для эвакуации, жертв удалось избежать, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня по просьбе вице-премьера Украины И. Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из г. Мариуполь гражданского населения. Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан», – говорится в Telegram-канале народной милиции.

Российским военным удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения, один военнослужащий получил ранение.

«Данная провокация подтверждает тот факт, что националисты готовы пожертвовать своими согражданами, только чтобы дискредитировать гуманитарные усилия, предпринимаемые российской стороной. Не исключено, что вина за многочисленные жертвы среди мирного населения, если бы эта бесчеловечная акция удалась, была бы возложена на Россию и ее Вооруженные силы», – заявили в ДНР.

Между тем, с 8.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное удалось эвакуировать 167 человек, в том числе 23 ребенка.

Ранее Рамзан Кадыров обвинил главарей боевиков в Мариуполе в убийстве желающих сложить оружие.

В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД