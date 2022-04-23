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Минобороны России показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением украинских военных, сообщили в пресс-службе ведомства.
На видео видно, как несколько боеприпасов уничтожены после попадания снарядов. В момент от основного пламени разлетаются в стороны вспышки огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что ангары с хранившимися в них вооружением и боеприпасами были уничтожены ударом высокоточных артиллерийских боеприпасов. Наведение на цель осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата.
Ранее в Минобороны России заявили, что не исключена провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.
ВСУ лишились арсенала с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
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Российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения ПВО. На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — заявили в ведомстве.
В ангарах, помимо боеприпасов советского производства хранились сделанные на западе мины и снаряди, добавили в министерстве.
Ранее российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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Захарова сказала, как правильно называть «инструкторов НАТО»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инструкторов, обучающих украинских военных, спецслужбами стран НАТО.
«Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», – заявила представитель российского МИД в Telegram-канале, отметив, что они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.
«Если называть вещи своими именами – они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине», – подчеркнула она.
Захарова напомнила, что экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшыпчак обвинил британского премьера Борис Джонсона в разглашении военной тайны НАТО. Но, по мнению дипломата, ничего тайного в этом нет уже давно.
Речь шла о том, что якобы Джонсон рассказал о британских инструкторах SAS, которые в количестве 20 человек обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова.
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В Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами
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Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска емкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки», – передает слова Кириллова РИА «Новости».
Сейчас сброшенные ампулы изучают в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия.
Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
«Открытое применение ОМУ на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости», – сказал Кириллов.
Он отметил, что такой сценарий наименее вероятен. По словам Кириллова, украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии.
Сценарий приведет к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвав экологическую и гуманитарную катастрофу.
Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это «единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения».
«Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций», – отметил он.
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Запад не смог изолировать Россию на заседаниях руководства МВФ и ВБ
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Страны Запада добивались изоляции России на заседаниях руководства МВФ и Всемирного банка, но не достигли своих целей и сорвали публикации коммюнике по итогам сессии, сообщил источник в российской делегации.
Впервые в истории сессия Международного валютно-финансового комитета (МВФК) и Комитета по развитию прошла без принятия итоговых документов – их одобряются на основе консенсуса. Источник ТАСС пояснил, что Запад хотел изолировать Россию, но «эта попытка с треском провалилась», а большинство членов Совета управляющих ВБ «заняло либо пророссийскую, либо нейтральную позицию – 14 против 11 у Запада».
В результате страны G7 «оказались неожиданно для них самих в меньшинстве» и «сорвали выпуск итоговых коммюнике МВФК и Комитета по развитию», так как большинство участников «отказалось включать в них формулировки, осуждающие действия России» на Украине.
При этом западные СМИ утверждали, что за срыв публикации коммюнике якобы несет ответственность Россия. Источник в российской делегации заявил, что на пленарном заседании «представители развивающихся стран делали акцент на необходимости следовать уставам Бреттон-Вудских институтов и избегать политизации». Призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из МВФ и ВБ, прозвучавший на сессии, не пользуется поддержкой в организациях, сказал источник.
Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.
Американский ведущий Такер Карлсон призвал к аудиту финансов Зеленского
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США следует провести проверку счетов украинского президента Владимира Зеленского, учитывая американскую помощь Украине, заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон.
Карлсон отметил, что США лишь «за прошлую неделю отправили более миллиарда долларов Украине», а сейчас собираются отправить «еще полмиллиарда долларов для выплаты зарплат сотрудникам бюджетной сферы на Украине». «Не должны ли мы сначала провести аудит финансов Зеленского?».
Он подчеркнул, что подобные решения американские власти принимают на фоне роста инфляции. «Ответ Джо Байдена в том, чтобы напечатать побольше денег и отправить их на Украину» – приводит ТАСС слова журналиста Fox News.
Напомним, Такер Карлсон – влиятельный в США критик политики Байдена в отношении России. Начиная с лета 2020 года ежедневная авторская программа Tucker Carlson Tonight («Сегодня вечером с Такером Карлсоном») на Fox News – самое популярное общественно-политическое шоу Америки со средней аудиторией более чем в 5 млн человек.
Отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массово поражения
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В Минобороны сообщили, что одним из сценариев провокаций, который готовился США для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, подразумевал «скрытное применение» для решения оперативной задачи на «Азовстали» в Мариуполе.
Приказ не штурмовать завод сорвал эти планы, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает РИА «Новости».
По слова представителя ведомства, США и НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить потом Россию.
«Второй (из этих сценариев – прим. ВЗГЛЯД) – максимально скрытное применение ОМП в малых объемах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь», – сообщил Кириллов.
Ранее сообщалось, что российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
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Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от Украины
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского об угрозе прекращения переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных на заводе «Азовсталь», отметив, что Россия не приемлет от Киева каких-либо ультиматумов.
«Знаете, мы никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», – ответил он на пресс-конференции в Москве на вопрос, значит ли решение российского руководства отказаться от штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе, что Россия прислушалась к словам Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на этом заводе «поставит точку на любом формате переговоров с Россией», передает «Интерфакс».
В субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Эксперт: ВСУ будут перевозить американские системы залпового огня в пассажирских поездах
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Вооруженные силы Украины решили отправлять к местам боев американские реактивные системы залпового огня пассажирскими составами, рассказал израильский политолог Яков Кедми.
«Как видите, это не переносные комплексы, своим ходом доехать до линии соприкосновения они не смогут, по дороге их накроют, поэтому единственным способом их доставки на «фронт» является ж/д сообщение», – пишет в Telegram-канале Яков Кедми, комментируя начало поставок США на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Он предположил, что системы залпового огня будут встраивать в составы с пассажирскими вагонами, чтоб исключить возможность уничтожения поездов. По словам автора поста, сейчас единственным выходом является полное уничтожения ж/д инфраструктуры.
Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в пятницу сообщила, что США и их союзники начали поставлять Украине РСЗО. Вашингтон сейчас работает и с другими союзниками, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конвои, перевозящие поставляемое на Украину иностранное вооружение, станут целью российских сил.
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Соловьев задал серьезные вопросы о роли НАТО в происходящем на Украине
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Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросами, как расценивать поставку НАТО тяжелой техники на Украину, предоставление информации в реальном времени и обучение наемников, а также каков будет ответ России на такие действия.
Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие». Также разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета.
Журналист добавил, что военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. «Несколько тысяч иностранных наемников, среди которых и вчерашние военнослужащие НАТО воюют в рядах ВСУ, обслуживая и технику поставленную НАТО», – подчеркнул он.
«Не удивлюсь, если вслед за беспилотниками НАТО поставит и свои самолеты Украине. То есть НАТО объявило нам войну? Где красная линия? Каков будет наш ответ?» – написал журналист в своем Telegram-канале.
Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.
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Стало известно о переброске интеллектуалов-диверсантов из Британии на Украину
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На Украину прибыли специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service – SAS), сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в украинских вооруженных силах.
В российских силовых структурах сообщили, что, по данным «источников в ВСУ», в Броды (Львовская область Украины) «переброшены как минимум две группы военнослужащих» по восемь-десять человек. Их перебросили «на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS». Речь идет о «специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в области вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории», передает РИА «Новости».
Сотрудники SAS считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов. Они работают обычно под прикрытием медицинских сотрудников гуманитарных организаций, например, «Белых касок», заявил сотрудник российского силового ведомства.
Он подчеркнул, что «это не обычный спецназ», а «интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные – профильные специалисты». По его словам, британцы, вероятно, должны «повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории».
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании проходят подготовку десятки украинских солдат. По словам источников издания в Минобороны Британии, обучение занимает несколько недель, в основном оно нужно, чтобы украинцы могли ознакомиться с системами управления бронетехники.
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Сдавшийся украинский офицер рассказал о конфликтах между националистами и морпехами
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Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал, что националисты «Азова» (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) конфликтовали с морскими пехотинцами, но командование пыталось скрыть это.
«Бойцы «Азова» ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. С чем это связано, я не знаю, но они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, «быстрее, выше, сильнее», скажем так... Возможно, это связано с их ультранационалистической идеологией», – рассказал начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты Украины майор Лабузов РИА «Новости».
Он столкнулся с таким случаем, когда в 2017 году оказывал медицинскую помощь морским пехотинцам после конфликта с «азовцами» в Мариуполе. Руководство частей такие конфликты не афишировало, чтобы не привлекать внимание военной службы правопорядка.
Также в «в зоне ООС нельзя давать бойцам выходных», но командование отпускало людей, чтобы они привели себя в чувство, отвлеклись от окопов.
«Я думаю, что если бы эти факты всплыли, что отпускали людей, я думаю, что было бы очень много проблем у части», – заметил офицер.
Он добавил, что вакцинация от COVID в украинских войсках организована плохо.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов.
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В ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться
Укрывающиеся на «Азовстали» украинские военные не воспользовались гуманитарными коридорами в пятницу, заявила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Руководствуясь соображениями гуманизма, командование союзных сил открыло несколько коридоров для выхода мирного населения и украинских военнослужащих. Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день руководство окруженных боевиков не воспользовалось данным предложением», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что огневое воздействие по противнику продолжено, периметр предприятия блокирован для недопущения прорыва.
Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе украинским силовикам.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Сенатор: Большинство жителей юга Украины – за вхождение в состав России
За вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет, и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», – цитирует Цекова РИА «Новости».
По его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.
Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Из-за пожара на крейсере «Москва» погиб военнослужащий, 27 пропали без вести
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При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы, сообщило Минобороны России.
В сообщении говорится, что в результате пожара корабль «получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса», а «попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату». «В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», – сообщает ведомство.
При этом «остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь». Минобороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести, передает РИА «Новости».
Также Минобороны сообщило, что проведены «собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера». Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании «продолжить службу на кораблях Черноморского флота». При этом некоторые военные, которые захотели перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Сообщается, что «военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас», передает ТАСС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе простились с Иваном Вахрушевым – мичманом, погибшим на крейсере «Москва». Вахрушев «погиб геройски», он «руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться», рассказал Развожаев, добавив, что мичман «совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев».
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт.
Минобороны сообщило о массовом дезертирстве из ВСУ
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В Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины.
Информация о бежавших военнослужащих Национальной гвардии Украины полученна из реальных украинских документов, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Так, по данным на 20 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования, самовольно покинув воинские части.
«Больше всего дезертирств подтверждено в в/ч 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) – 152 человека. Также большое количество дезертиров отмечено в в/ч 3014 (84 человека), в/ч 3033 (82 человека) и в/ч 3030 (79 человек)», – говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Из воинской части 3057 сбежали 37 военнослужащих, отказавшись выполнять приказы. Отмечается, что в состав это части входит карательный отряд «Азов» (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело).
Ранее Минобороны опубликовало документы, рассказывающие о потерях среди военнослужащих третьей оперативной бригады Нацгвардии Украины.
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