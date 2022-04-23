Минобороны России показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением украинских военных, сообщили в пресс-службе ведомства.

На видео видно, как несколько боеприпасов уничтожены после попадания снарядов. В момент от основного пламени разлетаются в стороны вспышки огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что ангары с хранившимися в них вооружением и боеприпасами были уничтожены ударом высокоточных артиллерийских боеприпасов. Наведение на цель осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Минобороны России заявили, что не исключена провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.