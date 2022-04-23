NYT: Санкции не поставят Россию на колени

Журналист американского издания The New York Times проанализировал последствия ввода санкций против России, отметив, что они не работают.

По словам автора статьи в издании The New York Times, сосредоточиться на финансовой помощи Украине и военной технике может оказаться более продуктивно, чем придумывать новые санкции против России.

Он отметил, что в Вашингтоне это уже признали, поэтому решили выделить Киеву военную помощь в размере 800 млн долларов и чрезвычайное финансирование в размере 500 млн долларов.

В публикации подчеркивается, что одними санкциями в ближайшее время Россию не поставить на колени.

«Пока европейцы все еще зависят от российской нефти и газа, Россия сможет получать значительные доходы от этих отношений. Разногласия по поводу того, будут ли оплачиваться поставки газа в рублях, как того требует Россия, лишь подчеркивают безвыходное положение, в котором оказались европейские страны...», – говорится в публикации.

Кроме того отмечено, что ряд стран, включая Мексику, Саудовскую Аравию, ЮАР, Китай, Пакистан, Индию, а также Иран и Израиль, поддерживают Россию.

Ранее, чтобы дать возможность европейским странам оплачивать газ в рублях и не нарушать свои же санкции, Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, как это можно сделать. В документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли – прим. ВЗГЛЯД) по существующим контрактам».