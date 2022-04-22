В ЕК допустили при определенных условиях оплату за газ в рублях

Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции, сообщило Reuters.

В документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли – прим. ВЗГЛЯД) по существующим контрактам», передает ТАСС.

Агентство уточняет, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями – получателями газа счетов в долларах или евро в российском банке, на которые европейская компания – получатель газа зачисляет валюту, конвертирует ее в рубли и осуществляет оплату. Эта схема исключает возможность блокирования западными странами оплату за российский газ.

В связи с этим Еврокомиссия уточняет, что «российский указ (о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли) не исключает процесс оплаты, которые бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».

При этом в ЕК заявили, что не могут собственным решением запретить или разрешить компаниям оплачивать российский газ в той или иной форме, в частности, в рублях. В ее компетенции входит лишь оценка выполнения компаниями Евросоюза всех юридических норм сообщества, включая санкционные, которые были ранее утверждены всеми странами ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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