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США и ЕС захотели «удержать выручку России» от экспорта нефти
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Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Также рассматривается вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из России. США и ЕС хотят «нанести как можно более сильный удар» по доходам России. Обсуждается и полный отказ от российской нефти, но в Вашингтоне опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля». В связи с этими опасениями предлагается применить расчетный механизм, чтобы «удержать выручку», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование. Тем временем Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране.
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СМИ: В Европе заканчивается судовое топливо
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В Европе заканчивается судовое топливо, одной из причин стало изменение торговых потоков из-за российско-украинского конфликта, сообщило Bloomberg.
По словам Свенда Молхольта, главного операционного директора поставщика топлива Monjasa Group, в центре торговли нефтью Амстердам – Роттердам – Антверпен ощущается нехватка судового дизельного топлива, известного в отрасли как MGO, пишет Bloomberg.
Многие компании избегают российской нефти из-за санкций против России, однако большинство европейских нефтеперерабатывающих заводов провели сезонное техническое обслуживание, еще больше сокращая поставки топлива и поддерживая цены.
По данным издания, стоимость судового дизельного топлива с низким содержанием серы, обычно используемого грузоотправителями в северо-западной Европе для соблюдения экологического правила, в последние недели резко выросла в Антверпене. Цена росла даже быстрее, чем фьючерсы на нефть марки Brent, что указывает на усиление конкуренции за судовое топливо.
Ранее сообщалось, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла способ защитить экспорт нефти.
Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Боррель заявил о «нежелании» России вести переговоры по Украине
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Евросоюз считает, что Россия сейчас не намерена вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В связи с этим Европа продолжит поддерживать Киев оружием, заявил в интервью европейским СМИ глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит «нет», – передает его слова РИА «Новости».
Он привел в качестве примера недавний видит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву. «Канцлер Австрии вернулся (из Москвы) и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление на Донбассе… Мы хотим поддерживать украинцев», – сказал Боррель.
Он добавил, что в ЕС надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее». «Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Между тем директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук Российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
В Кремле опровергли заявление Госдепа об удерживании ВСУ Мариуполя
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В заявлении Госдепартамента США о якобы дезинформации президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии Министерства обороны, которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Он назвал дезинформацией заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР).
Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам
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Все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса. Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью.
Глава российского государства рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданских, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей.
Президент обратил внимание главы Евросовета на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также на игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков.
«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», – отмечается в сообщении.
Путин отметил, что руководство большей части стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, «проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах».
Президент, реагируя на призыв провести прямой контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил, что такая возможность зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Также политики обсудили обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.
«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами», – заключили в пресс-службе.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Пентагон рассказал о разработке ударных дронов для ВСУ еще до начала войны на Украине
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Официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, которые будут переданы украинской армии, изначально разрабатывались для нужд ВСУ – еще до начала спецоперации.
Уточняется, что система вооружения Phoenix Ghost, название которой впервые прозвучало в пакете помощи Украине на сумму 800 млн долларов, была ускоренно разработана для особых нужд ВСУ еще до начала российской спецоперации, поясняет агентство Anadolu.
«До начала войны система Phoenix Ghost находилась в стадии разработки в тесном сотрудничестве с ВСУ. Сейчас мы думаем, что эти системы удовлетворят их потребности, особенно на востоке Украины», – отметил при этом офицер Пентагона.
Также Кирби заявил, что эти системы предназначены для тактических целей, таких как атака целей и наблюдение за полем боя. «Эти системы, вероятно, будут использоваться и ВВС США», – заключил он.
Напомним, новый пакет военной помощи на 800 млн долларов, о котором в четверг объявил президент США Джо Байден, включает в себя 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки 155-мм гаубиц, более 121 тактической беспилотной летательной системы Phoenix Ghost, полевое снаряжение и запчасти.
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Путин назвал безответственными заявления ЕС решить ситуацию на Украине военным путем
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал безответственными призывы представителей Евросоюза к военному решению ситуации на Украине, сообщили в Кремле.
«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В беседе с Мишелем Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права.
Напомним, по итогам визита на Украину 8–9 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими».
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Медведев высмеял «последовательность и принципиальность» Европы
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Еврокомиссии об оплате российского газа в рублях.
Медведев в Telegram отметил, что «Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом». «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров», – заявил он. Медведев также указал, что «по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев». «Ну а если серьезно, то и недели не протянут», – заявил зампредседателя Совбеза.
Напомним, Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Прежде Еврокомиссия называла оплату газа рублями нарушением санкций. Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер сказал, что страны Европы смогут без серьезных проблем обходиться без российского природного газа только шесть месяцев.
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Захарова: Госдеп занимается дезинформацией о ситуации в Мариуполе
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США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно препятствуют урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал доклад Минобороны России о взятии Мариуполя дезинформацией и шоу, напомнила Захарова в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Госдепартамент США шоу знает немало. Исходя из того, что творится в Белом доме, тут очевидно. Если говорить серьезно, мне кажется, в такие моменты нужно говорить именно серьезно, то дезинформацией занимается непосредственно Госдепартамент», – сказала она.
По ее словам, высказывания Госдепа – это провокация, разжигающая конфликт.
Соединенные Штаты делают подобные заявления, чтобы «полностью дезориентировать граждан Украины, <...> поставить под вопрос любые возможности для какого-то переговорного процесса, и, конечно, сделать просто невозможным и бессмысленным любую ситуацию урегулирования на основе переговорного процесса».
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
После этого Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Он назвал дезинформацией заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в заявлении Госдепартамента США о якобы дезинформации президента России Владимира Путина о ситуации по Мариуполю нет и доли правды.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков указывал, что попытки спикера госдепа Неда Прайса врать о якобы сохранении нацбатальонами контроля над Мариуполем – фейк и пособничество террористам.
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В ЕК допустили при определенных условиях оплату за газ в рублях
Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции, сообщило Reuters.
В документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли – прим. ВЗГЛЯД) по существующим контрактам», передает ТАСС.
Агентство уточняет, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями – получателями газа счетов в долларах или евро в российском банке, на которые европейская компания – получатель газа зачисляет валюту, конвертирует ее в рубли и осуществляет оплату. Эта схема исключает возможность блокирования западными странами оплату за российский газ.
В связи с этим Еврокомиссия уточняет, что «российский указ (о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли) не исключает процесс оплаты, которые бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций».
При этом в ЕК заявили, что не могут собственным решением запретить или разрешить компаниям оплачивать российский газ в той или иной форме, в частности, в рублях. В ее компетенции входит лишь оценка выполнения компаниями Евросоюза всех юридических норм сообщества, включая санкционные, которые были ранее утверждены всеми странами ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В США заявили о неготовности к прямой военной конфронтации с Россией
США намерены предпринимать любые шаги, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CNN.
«У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент (США Джо Байден) ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с Россией, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится», – приводит его слова РИА «Новости».
Сингх добавил, что США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине пакет военной помощи на 800 млн долларов, он будет включать тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.
Во вторник сообщалось, что Вашингтон стремится к тому, чтобы все государства в мире соблюдали санкции против Москвы.
Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс России. США, по его словам, собираются «часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок».
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Нидерланды решили отказаться от российских энергоресурсов к концу года
Нидерланды намерены стать независимыми от российского газа, нефти и угля к концу 2022 года, заявил министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен.
Он заявил, что для достижения поставленной цели страна «намерена сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран», отметил он по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.
Во Франции заявили о сопротивлении в ЕС по поводу запрета поставок нефти из России
Среди членов Евросоюза «есть сопротивление и беспокойство» по поводу идеи ввести эмбарго на поставки нефти из России, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на телеканале BFMTV.
«Мы обсуждаем вопрос запрета на поставки нефти из России, ведь нефть – это первый источник валюты для России. Она приносит России 700 млн долларов в день. В день! Поэтому запрет на ее поставки нанесет удар по российской экономике и власти. Необходимо добиться согласия всех членов ЕС по этому вопросу. Пока этого нет. Пока еще есть сопротивление и беспокойство (со стороны некоторых членов ЕС)», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель призвал сомневающиеся страны в ближайшее время решить действовать в соответствии с коллективным решением ЕС, заявив, что «Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа, сокращение закупаемой в России нефти очень важно».
Утром в пятницу стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
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В МИД заявили об открытости России к честному и уважительному диалогу с США
Москва открыта для честного и взаимоуважительного диалога с США, каналы связи сохраняются даже в сложившихся условиях, заявил замдиректора Департамента Северной Америки МИД Сергей Кошелев.
Кошелев напомнил в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях», что происходящее вокруг Украины стало, во многом, следствием того, что «США и НАТО отмахнулись от наших озабоченностей, требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности», передает РИА «Новости».
В данный момент диалога по основным направлениям взаимодействия с американской администрацией не существует.
«Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога – в той степени, в какой к этому готовы США», – сказал Кошелев.
По его словам, в МИД считают, что «любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами, других инструментов воздействия для продвижения своей политики, кроме как за столом переговоров отстаивать свои позиции и вырабатывать юридически-обязывающие документы, у нас нет», и «ключевой инструмент – это каналы связи между Россией и США».
«Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств», – подчеркнул дипломат.
Кошелев также напомнил, что у Москвы и Вашингтона уже есть исторический опыт контактов в условиях конфронтации, который работал в годы холодной войны: «Мы начинали с принципов мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами».
«Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится. Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на принципах взаимоуважения и соблюдения интересов (...) Что бы ни происходило, Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и безопасности», – резюмировал замглавы департамента.
При этом ранее американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем.
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Нефть подешевела на возможном снижении спроса
Нефть дешевеет в пятницу утром более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на нее, прежде всего в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,2%, до 107,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,22%, до 102,52 доллара, передает РИА «Новости».
Нефтяные инвесторы в пятницу оценивают перспективы снижения спроса на «черное золото» на фоне вспышки коронавируса в Китае и, как следствие, усиления ограничений на передвижение в стране.
«Нефть снижается на ранних торгах в Азии, поскольку китайские коронавирусные ограничения и вызванное ими снижение мобильности сигнализируют о нормализации спроса на топливо, а следовательно, и на нефть», – отметили Wall Street Journal аналитики ANZ.