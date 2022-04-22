Эксперт: Уход западных компаний не оставит россиян без туалетной бумаги

Построенные в России огромные мощности по производству средств гигиены уходящие западные компании просто так не бросят: они либо переведут эти заводы под российское управление, либо продадут их, рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель отдела аналитики исследовательской компании Ntech Дарья Акимова.

Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, сообщил, что рассматривает все варианты ухода с российского рынка, в том числе продажу бизнеса, однако фабрики по производству продолжат работать в обычном режиме.

«Это вовсе не означает, что мы останемся без туалетной бумаги. На российском рынке существует большое число как отечественных, так и иностранных производителей из дружественных нам стран. Например, турецкий производитель (Papia) сообщил, что не планирует покидать рынок», – говорит Акимова. Поэтому, по ее словам, даже если все иностранные производители уйдут с рынка, на полках магазинов останется российская продукция.



При этом и заводы, где производились импортные бренды, останутся тоже на территории нашей страны. Акимова полагает, что такие большие производственные мощности никто не бросит: западные компании либо переведут заводы под российское управление, либо продадут их.

«В России производится большой объем туалетной бумаги. Ее изготавливают либо из целлюлозы, либо из макулатуры. В бюджетном и среднем сегментах встречается бумага, произведенная из вторичного сырья. В премиум-сегменте – только из первичной целлюлозы. Сегодня наибольшая доля продаж приходится на продукцию низкого и среднего ценового уровня, однако отмечается существенный рост потребительского спроса на более дорогую и качественную продукцию», – говорит Акимова.

Но, продолжает эксперт, современный российский потребитель более привычен к зарубежным маркам благодаря рекламе. Сегодня на рынке туалетной бумаги многие торговые марки стали брендовыми за счет устойчивой репутации и легкоузнаваемости. К тому же многие просто привыкают пользоваться одним и тем же товаром или ходят в одни и те же магазины, где представлены именно эти бренды, объясняет специалист.



При этом Акимова отметила, что сейчас все российские компании и даже часть работающих здесь иностранных заявляют, что у них нет никаких проблем с производством гигиенических средств. «Более того, они наращивают это производство», – заявила собеседница.