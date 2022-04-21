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Турция: В НАТО хотят продолжения войны на Украине
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Среди стран-членов НАТО есть государства, которые хотят продолжения войны на Украине, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал в эфире телеканала CNN Turk, что таким образом ряд стран альянса хотят ослабить Россию, передает Anadolu Ajansi.
Министр отметил, что после российско-украинских переговоров в Анкаре полагали, что боевые действия не затянутся, однако вслед за заседанием глав МИД НАТО стало понятно, почему война продолжается.
«Такое впечатление сложилось после встречи министров иностранных дел стран НАТО. Потому что есть страны, которые хотят, чтобы эта война продолжалась. В НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Они хотят, чтобы Россия продолжала войну и ослабла», – сказал Чавушоглу.
Он отметил, что Украина не должна рассматриваться в качестве «площадки для конкуренции».
Чавушоглу также прокомментировал вероятность встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Стамбуле: по его словам, данный вопрос все еще в повестке дня и переговоры могут состояться, «если для этого возникнут условия».
«В принципе, они оба (президенты России и Украины) положительно отзываются о том, чтобы провести встречу, когда для этого возникнут подходящие условия», – сказал министр.
Ранее США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений, Франция собралась гарантировать безопасность Украины поставками оружия, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок не нашла у Германии вооружений для отправки на Украину.
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Опубликован список украинских артистов, которым запретили въезд в Россию
В число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет, вошли известные ведущие передачи «Орел и решка» Андрей Бедняков, Николай Серга, певица Светлана Лобода и певец Святослав Вакарчук.
В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), передают «Известия» со ссылкой на список.
Отмечается, что им запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет.
Ранее сообщалось, что ведущему программы «Орел и решка» блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года.
Генсек ООН попросил Путина принять его в Москве
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому принять генерального секретаря в Москве и Киеве соответственно.
«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве», – передает слова представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика ТАСС.
В начале апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.
Джонсон призвал Россию к милосердию в отношении британских пленных
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», – заявил Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента. Он также подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. В то же время, как указал глава правительства Соединенного Королевства, Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину участвовать в боевых действиях, сообщает ТАСС.
Комментируя предложение о запрете на публикацию в социальных сетях фрагментов из видеоинтервью британских пленных российскому телевидению, которое выдвинул депутат от правящей Консервативной партии Роберт Дженрик, представляющий избирательный округ Ньюарк в английском графстве Ноттингемшир, где проживают родственники Эслина, Джонсон отметил, что поддерживает подобную инициативу. При этом премьер-министр не стал говорить о возможном обмене Пиннера и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, о чем его ранее попросили сами пленные.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне. Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
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Военный эксперт предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы
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«Украина могла получить дополнительные самолеты МиГ-29 от восточноевропейских стран. Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты, но не от США.
«Скорее всего, Украина получила истребители МиГ-29, которые передали страны-участницы бывшего Варшавского договора. Это могуть быть Польша, Словакия, Болгария и так далее. Но их варианты МиГ-29 по своим характеристикам уступают тем, которые мы используем на территории Украины», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Тем более, что речь шла максимум о десяти или двенадцати машинах. В условиях ведения боевых действий – это незначительные цифры. Поставка столь малого числа истребителей никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Чтобы резко изменить ситуацию в воздухе – нужны сотни самолетов», – добавил эксперт.
«У Украины, вместе с тем, практически не осталось аэродромов базирования. Если же ВСУ начнут использовать аэродромы других стран, допустим – Польши, это означает, что Польша вступит в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями», – рассказал Сивков.
Эксперт выразил уверенность, что Вооруженные силы России уничтожат новую технику ВСУ в кратчайшие сроки. «Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете. А может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет», – рассказал он.
Накануне США сообщили о передаче Украине военных самолетов. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что самолеты передали Украине не США, но не назвал страну, которая это сделала. Вашингтон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о скандале, разгоревшемся внутри Евросоюза и НАТО. Его причиной стала судьба старых советских истребителей МиГ-29. Украина требует отдать ей эти машины, находящиеся, в частности, на вооружении Польши. Польский МИД заявлял, что власти готовы через американцев передать украинцам имеющиеся у Польши старые советские истребители. Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала польское предложение исключительно инициативой Варшавы, не согласованной с Вашингтоном.
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ВСУ начали покидать район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Подразделения ВС Украины покидают «треугольник» – район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, сообщают СМИ.
Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.
«Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку», – приводит оно слова своего источника.
По его словам, есть надежда, что ситуация будет развиваться как в Кременной: «Они просто ушли – и все. Ну а дальше их ждет, естественно, много «сюрпризов» в других местах, и они об этом знают, поэтому, думаю, будет дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил происходить».
Ранее сообщалось, что Луганская народная республика полностью контролирует город Кременная, украинские военные сбежали. Всего с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.
Также власти ЛНР сообщали о скорой зачистке Попасной и Рубежного.
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Мединский резко ответил Венедиктову про «три пакета договоренностей» с Украиной
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский одной фразой прокомментировал сообщение бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о работе Москвы и Киева над тремя пакетами договоренностей.
«Слышал звон, да не знает, где он», – написал он в своем Telegram-канале.
Венедиктов в своем Telegram-канале написал, что три пакета договоренностей России и Украины якобы включают такие пункты, как «перемирие и отвод войск», «нейтральный статус и гарантии безопасности Украины», «территориальные проблемы».
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего решили продолжать их в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору.
Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже не доверяет украинским переговорщикам. По ее словам, Москва была готова к тому, что представители Киева будут вести себя непоследовательно.
В Кремле также заявили, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, представители Киева не проявляют склонности к интенсификации переговорного процесса.
Между тем российские Вооруженные силы совместно с силами ЛНР и ЛНР приступили ко второй фазе спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, по каким направлениям будет вестись наступление и какие силы противостоят натиску российских военных.
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Боевики «Азова» захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием
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Заместитель командира украинского националистического батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар в видеообращении попросил эвакуировать личный состав подразделения из Мариуполя со стрелковым оружием при поддержке третьей стороны.
«Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам», – приводит слова Паламара РИА «Новости».
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Стало известно о выводе всех мирных жителей в районе «Азовстали»
В районе завода «Азовсталь» в Мариуполе введен режим тишины, из двух примыкающих к промзоне предприятия домов вышли все мирные жители, сообщают СМИ.
Из двух домов вышли 28 человек, среди них – семеро детей, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что возле коридоров дежурят автобусы для мирных жителей, также дежурят кареты скорой помощи, врачи готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Минобороны России сообщало о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
Утром в среду комбинат покинули пять украинских военных, они сложили оружие, сообщали в Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», – передает ТАСС приказ президента.
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом Путин отдал приказ заблокировать эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода.
«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он.
Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали».
Путин, в свою очередь, предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои.
Также верховный главнокомандующий заявил, что тем, кто сложит оружие, сохранят жизнь и будут достойно обращаться, а раненым окажут помощь. «Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами», – подчеркнул он, добавив, что всем раненым будет оказана квалифицированная медицинская помощь.
Ранее Шойгу доложил президенту Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались.
Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, на сегодняшний день полностью готова стратегия, благодаря которой предприятие «Азовсталь» в Мариуполе примет верное решение и перейдет под контроль российских военных в четверг до или после обеда.
До этого стало известно, что боевики «Азова» запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) просили третью сторону эвакуировать личный состав подразделения со стрелковым оружием из Мариуполя.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации.
Напомним, Вооруженные силы России открыли гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
Между тем в ДНР заверили в безопасности проведения «Бессмертного полка» в Мариуполе 9 мая.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
Российские военные и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с этого дня идет зачистка города. Практически удалось взять под контроль город, но в районе «Азовстали» продолжаются напряженные бои.
С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
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МВД заявило о попытках украинских военных попасть в Россию под видом беженцев
Лица, принимающие участие в военных действиях на Украине, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев, сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
«В составе беженцев пытаются к нам проникнуть на территорию лица, принимающие участие в боевых действиях. Это не секрет», – передает ТАСС слова Петрова на заседании президиума Общественного совета при МВД России.
Он отметил, что точное количество таких лиц в данный момент сказать не может. «Но они выявляются с определенной периодичностью. К ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», – добавил он.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».
Кадыров рассказал о ликвидации «титулованного укронациста» в Попасной
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР «титулованного» НАТОвскими инструкторами «укронациста» Геннадия Щербака.
«Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасной очередного «титулованного» НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков», – передает РИА «Новости» сообщение главы Чечни.
Он также напомнил, что украинским националистам неоднократно предоставлялась возможность сдаться, теперь «шанс безвозвратно упущен».
Ранее Кадыров заявил о взятии города Рубежное в ЛНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Добровинский предложил переименовать название чемпионата России по футболу
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«Когда я прихожу посмотреть футбол и слышу на стадионе рекламу банка, я слышу, в первую очередь, фамилию господина Тинькова, ассоциаций друг с другом не избежать», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя сообщения Тинькофф Банка о том, что они не имеют никакого отношения к высказыванию бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации на Украине.
Предприниматель Олег Тиньков в своих социальных сетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию. После этого группа «Тинькофф» напомнила, что Тиньков является клиентом банка, но не его сотрудником, поэтому организация не имеет никакого отношения к его высказыванию.
«Как бы не открещивался господин Тиньков от банка, а банк от господина Тинькова, ассоциаций друг с другом не избежать. Тут либо он должен сменить фамилию, либо банк – название. А пока, когда я прихожу посмотреть футбол и слышу на стадионе рекламу банка (поскольку он является титульным спонсором Росийской премьер-лиги), я слышу, в первую очередь, фамилию господина Тинькова», – говорит Добровинский.
«Поэтому мне непонятна его вчерашняя выходка, которая, в первую очередь, бросает тень на банк. Сейчас эта история очень похожа на поиски виноватых, когда в связи грозящимися судами с недовольными вкладчиками запахло жареным», – заключил Добровинский.
Напомним, официально чемпионат России по футболу называется «Тинькофф Российская премьер-лига (Чемпионат России по футболу среди команд клубов премьер-лиги)».
Путин пообещал наступление мира в Донбассе
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Президент Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир. Он заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется того, что жизнь в Донбассе нормализуется.
«Так и будет!» – сказал Путин, говоря о наступлении мира в Донбассе, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется.
«К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе – это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», – отметил Путин, передает РИА «Новости»
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Кремль спросили об условиях встречи Путина и Зеленского
Москва много раз объясняла, что должно предшествовать гипотетически возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи». Так он прокомментировал вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом, передает ТАСС.
Говоря о заявлении посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу».
Ранее посол заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.
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Минобороны предупредило о риске эпидемиологической катастрофы в Николаеве
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Местные власти в Николаеве прекратили соцвыплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, есть опасность возникновения эпидемиологической катастрофы, гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией, заявил генерал-полковник ВС России Михаил Мизинцев. При этом гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией.
«Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных, источников (рек, прудов, заброшенных колодцев). В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», – приводит ТАСС слова Мизинцева, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Начальник Национального центра управления обороной РФ также заявил, что в Николаеве на фоне тяжелой гуманитарной обстановки прекращены социальные выплаты населению, гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.
«Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», – сказал генерал.
Ранее в Минобороны РФ обвинили боевиков в Николаеве в массовой раздаче населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проведении карательных рейдов с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов.
Напомним, в конце марта Мэр Николаева Александр Сенкевич высмеял призывы местных жителей убрать из города артиллерию ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.
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