Стало известно об отказе UnionPay подсанкционным российским банкам в выпуске карт

«Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Открытие» не смогут выпускать карты китайской UnionPay, поскольку платежная система опасается сотрудничать с ними из-за возможных санкций, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Такое решение UnionPay сообщили Сбербанку на закрытой встрече, банк не будет выпускать такие карты, сказал близкий к банку источник РБК.

Возможность выпуска карт UnionPay изучали «Альфа-банк», «Открытие» и ВТБ, сказали другие собеседники издания. «Промсвязьбанк», выпускавший карты UnionPay до санкций, перестал это делать.

Три источника РБК в банках пояснили, что эти кредитные организации не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений самой платежной системы. Еще два указали, что UnionPay приостановила переговоры без объяснения причин.

«Проект пока временно на паузе, официально не подтверждают связь именно с санкциями, говорят, что на паузе до дальнейших распоряжений», – сказал один из собеседников.

Платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии.

Китайская UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.