Путин пообещал наступление мира в Донбассе

Россия оценила идею генсека ООН о «пасхальном перемирии» на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «немного скептичен» в отношении предложенного генсеком ООН «пасхального перемирия» на Украине.

Полянский пояснил, что относится к предложению так, «потому что знает, как это было в прошлом» – Россия «объявляла прекращения огня», открывала гуманитарные коридоры, но те «либо не использовались Украиной, либо были использованы с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче». Он не видит смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам». Однако, как подчеркнул Полянский, решение зависит не от него: «Такие вещи решаются в Москве Министерством обороны».

Полянский также заявил, что «Российская экономика с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров», передает РИА «Новости».

Он назвал псевдомиротворческими призывы ряда западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил в ходе паузы в боевых действиях. Дипломат подчеркнул, что «так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены».

Оценивая ситуацию в Мариуполе, Полянский заявил, что мирные жители на заводе «Азовсталь» могли оказаться лишь в качестве живого щита для украинских националистов и радикалов. «Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе «Азовсталь» тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане. Это при том, что до вчерашнего дня они об этом не сообщали. Не вспоминали ни о каких гражданских, даже когда окруженные военные сотнями шли сдаваться в плен», – сказал он.

По его мнению, «забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер». Он считает, что украинцы нужны Западу в качестве пушечного мяса в его опосредованной войне с Россией. При этом «производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши». Кроме того, «явно довольны и восточноевропейские члены НАТО», получившие «обещания поставок новой натовской техники». А Вашингтон, «подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям», стремится «прочно подсадить их на свою газовую иглу».

«Ну и что, что американский СПГ в разы дороже российского? Зато это молекулы свободы, по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы», – заявил Полянский.

Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине. Полянский отметил, что США координировали работу сети лабораторий на Украине.

Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России.

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